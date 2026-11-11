Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό κατά την επίσημη υποδοχή των ηγετών στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP31), στην Αττάλεια, προκάλεσε συζητήσεις στους κόλπους της κυπριακής κυβέρνησης, καθώς ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απουσίαζε από το σημείο όταν έφτασε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Όπως μεταδίδει το protothema.gr, ο Τούρκος Πρόεδρος, σύμφωνα με τα τηλεοπτικά πλάνα, βρισκόταν αρχικά δίπλα στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, υποδεχόμενος τους αρχηγούς κρατών που συμμετέχουν στη διεθνή διάσκεψη.

Ωστόσο, κατά την άφιξη του Κύπριου Προέδρου, η τηλεοπτική μετάδοση άλλαξε πλάνο, απομακρύνοντας την εικόνα από τον χώρο της υποδοχής.

Όταν η κάμερα επέστρεψε, ο Γκουτέρες εμφανιζόταν μόνος του, χωρίς τον Ερντογάν στο πλευρό του, περιμένοντας να χαιρετήσει τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Στα πλάνα διακρίνεται επίσης ο Κύπριος Πρόεδρος να σταματά για λίγο πριν εισέλθει στην αίθουσα. Σύμφωνα με αναφορές, οι διοργανωτές τού ζήτησαν να περιμένει, ενώ αμέσως μετά στις οθόνες εμφανίστηκε μια μεγάλη τουρκική σημαία.

📍 Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Christodoulides, Antalya’da düzenlenen COP31 Zirvesi alanına geldiğinde görevliler “bekleyin” uyarısı yaptı. Hemen ardından ekranlara dev Türk bayrağı yansıtıldı. Karşılama protokolünde yalnızca BM Genel Sekreteri António Guterres kaldı. Bir süre sonra Christodoulides, karşılama alanına doğru yürüdü. Guterres’in Christodoulides’e gergin bir tonda bir şeyler söylediği dikkat çekti. Rum liderin, Guterres’in sözleri üzerine yüz ifadesi değişti ve suratı asıldı. Bu anlar canlı yayınlarda dakika dakika ekranlara yansıdı. Rum medyası, ”Antalya’da sert diplomatik gerilimler yaşanıyor” başlığını atarken; Rum Hükümet kaynakları, Erdoğan’ın karşılamada olmamasını ‘Christodulides’i küçümseme işareti’ olarak değerlendirdi. — Dr. Sefa Karahasan (@sefakarahasan) November 11, 2026

Στη συνέχεια, ο Νίκος Χριστοδουλίδης προχώρησε προς το σημείο της υποδοχής, όπου τον περίμενε αποκλειστικά ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ.

Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν για λίγα δευτερόλεπτα κάποιες κουβέντες σε χαμηλό τόνο, προτού σταθούν μπροστά στις κάμερες για τις καθιερωμένες αναμνηστικές φωτογραφίες.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κατευθύνθηκε στο εσωτερικό του κτιρίου.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι στην αμέσως επόμενη άφιξη ηγέτη, ο Ερντογάν εμφανίστηκε ξανά κανονικά δίπλα στον Γκουτέρες, συνεχίζοντας την επίσημη διαδικασία υποδοχής.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει δοθεί εξήγηση από την τουρκική πλευρά για την απουσία του Προέδρου της χώρας κατά την άφιξη του Νίκου Χριστοδουλίδη, ενώ παραμένει αδιευκρίνιστο εάν επρόκειτο για συνειδητή επιλογή ή για ζήτημα του πρωτοκόλλου της διοργάνωσης.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει συζητήσεις στην κυπριακή πλευρά, με το τηλεοπτικό υλικό να καταγράφει την ασυνήθιστη διαφοροποίηση στη διαδικασία υποδοχής.

Σχολιάζοντας την κίνηση του Τούρκου προέδρου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, χαρακτήρισε την αποχώρησή του από το σημείο υποδοχής ως «επίδειξη περιφρόνησης προς τον ΟΗΕ».

Υποδέχθηκε τον Έρχιουρμαν

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι νωρίτερα ο Ερντογάν είχε υποδεχθεί προσωπικά τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, ο οποίος συμμετέχει επίσης στη Σύνοδο.

Στην περίπτωση του Έρχιουρμαν, κατά την υποδοχή του από τον Τούρκο Πρόεδρο, δεν παρευρισκόταν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ.

Η διαφοροποίηση στη διαδικασία υποδοχής των δύο ηγετών αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της συνεχιζόμενης άρνησης της Άγκυρας να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η απουσία του Ερντογάν δεν εμπόδισε, πάντως, την επίσημη συμμετοχή του Νίκου Χριστοδουλίδη στις εργασίες της Συνόδου, όπου εκπροσωπεί την Κυπριακή Δημοκρατία ως αναγνωρισμένο κράτος μέλος του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το διπλωματικό παρασκήνιο

Η παρουσία του Κύπριου Προέδρου στην Αττάλεια είχε προηγουμένως αποτελέσει αντικείμενο διπλωματικών διαβουλεύσεων, καθώς η Τουρκία είχε επιχειρήσει, σύμφωνα με δημοσιεύματα, να αποκλείσει τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Ηγετών.

Η Λευκωσία κινητοποιήθηκε σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς θεσμούς και κυβερνήσεις κρατών μελών, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να τίθεται υπό αμφισβήτηση η ισότιμη συμμετοχή κράτους μέλους της ΕΕ σε διεθνή διάσκεψη.

Τελικώς, εξασφαλίστηκε η συμμετοχή του Νίκου Χριστοδουλίδη, ο οποίος έφτασε στην Αττάλεια χθες το βράδυ, με επίσημη υποδοχή από εκπρόσωπο του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών και τον πρέσβη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Άγκυρα.

Το Κυπριακό στο παρασκήνιο

Η παρουσία Χριστοδουλίδη και Ερντογάν στην ίδια διεθνή διάσκεψη συμπίπτει με τις νέες προσπάθειες του ΟΗΕ για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό.

Χθες, ο Νίκος Χριστοδουλίδης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αντόνιο Γκουτέρες, κατά την οποία συζητήθηκαν τα αποτελέσματα της συνάντησης της Δευτέρας με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν και την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν. Είχε προηγηθεί συνάντηση Γκουτέρες και Ερντογάν στην Αττάλεια, κατά την οποία συζητήθηκε επίσης το Κυπριακό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν από το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, εξετάζονται τα επόμενα βήματα για τη διοργάνωση νέας τριμερούς συνάντησης υπό τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.

Η κυπριακή κυβέρνηση είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν υπήρχε προγραμματισμένη συνάντηση του Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Ταγίπ Ερντογάν ή τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.