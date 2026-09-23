Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σήμερα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, αναφέρθηκε στις θέσεις της Άγκυρας για το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό, ζητώντας την επίλυση των υφιστάμενων ζητημάτων «στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

«Επιθυμία μας είναι τα υφιστάμενα ζητήματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο να επιλυθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η πρότασή μας για Διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλει στη δημιουργία ενός κοινού εδάφους. Με την ευκαιρία αυτή, επαναλαμβάνω σήμερα για ακόμη μία φορά την έκκλησή μου που έχω απευθύνει στις Γενικές Συνελεύσεις των Ηνωμένων Εθνών: πρέπει να κατοχυρωθούν η κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού και πρέπει πλέον να τερματιστεί η απάνθρωπη απομόνωση στην οποία υποβάλλεται. Καλώ τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και να εγκαθιδρύσει πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις με αυτό το κράτος».

«Η Τουρκία, με την αναπτυσσόμενη αμυντική της βιομηχανία και την οικονομία της που είναι ανθεκτική στα σοκ, συνεχίζει να αποτελεί, θα έλεγα, ένα νησί σταθερότητας μέσα στις συγκρούσεις. Η χώρα μας, ως αναπόσπαστο τμήμα της Ευρώπης, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της ευημερίας και της ασφάλειας της ηπείρου» ανέφερε, υπογραμμίζοντας πως «μια Ευρώπη από την οποία η Τουρκία θα έχει αποκλειστεί από την αρχιτεκτονική ασφάλειας δεν μπορεί, το λέω ξεκάθαρα, να είναι ισχυρότερη και ασφαλέστερη. Διαμορφώνουμε το μέλλον μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτό ακριβώς το στρατηγικό όραμα. Περιμένουμε το ίδιο όραμα και από την Ένωση».

«Εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε η φωνή του ελεύθερου και κυρίαρχου κράτους της Παλαιστίνης»

Ο Τούρκος Πρόεδρος ξεκίνησε την αναφορά του στη Μέση Ανατολή εκφράζοντας τη λύπη του για την απουσία του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, από τη Γενική Συνέλευση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, υποστηρίζοντας ότι η απουσία του αποτελεί αδικία απέναντι στον παλαιστινιακό λαό.

«Αυτή η αδικία σε βάρος των Παλαιστινίων αδελφών μας πληγώνει τις συνειδήσεις μας. Θέλω να είναι γνωστό ότι, ακόμη κι αν ο κύριος Αμπάς δεν μπορεί να βρίσκεται ο ίδιος εδώ, όπως και πέρυσι, εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε η φωνή του ελεύθερου και κυρίαρχου κράτους της Παλαιστίνης και από αυτό το βήμα να μεταφέρουμε στον κόσμο τον αγώνα του παλαιστινιακού λαού».

«Στη Γάζα, παραμένουμε προσηλωμένοι στην εφαρμογή της συμφωνίας που υπογράψαμε πριν από έναν χρόνο στο Σαρμ ελ-Σέιχ. Πρέπει να αρχίσουμε χωρίς καθυστέρηση την ανοικοδόμηση της Γάζας. Σε αυτό το ζήτημα, σας καλώ να ασκήσετε μεγαλύτερη πίεση στο Ισραήλ.

Ας το αποδεχθούν πλέον όλοι: οι προσπάθειες στραγγαλισμού του κράτους της Παλαιστίνης θα αποτύχουν. Εύχομαι, Θεού θέλοντος, να δούμε εκείνες τις όμορφες ημέρες κατά τις οποίες θα έχει συσταθεί ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος, με εδαφική ακεραιότητα, στα σύνορα του 1967 και με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ».

Τον Δεκέμβριο στη Λιβύη η τέταρτη Σύνοδος Κορυφής Τουρκίας-Αφρικής

Ο Ερντογάν αναφέρθηκε επίσης στη σύγκρουση στον Κόλπο, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία συνεχίζει τις προσπάθειες με τους εμπλεκόμενους παράγοντες για τον τερματισμό των συγκρούσεων.

Για την συνεργασία της Τουρκίας με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία, ανέφερε πως «ενισχύουμε τόσο την αλληλεγγύη μεταξύ μας όσο και επιδιώκουμε να παράγουμε λύσεις στα προβλήματα της περιοχής μας μέσα από την ίδια την περιοχή».

Αναφερόμενος στην Αφρική, ο Τούρκος Πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης ότι τον Δεκέμβριο θα πραγματοποιηθεί στη Λιβύη η τέταρτη Σύνοδος Κορυφής Τουρκίας-Αφρικής.

Διαβάστε ακόμη

Entersoftone-Hg: Το πλάνο «πίσω» από το «χρυσό» deal του € 1 δισ. (pics)

Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη: Exxon, επενδυτές και τράπεζες – Το ελληνικό στοίχημα για νέο κύκλο κεφαλαίων

Ηλεκτρονικά τιμολόγια: Ποιες επιχειρήσεις κερδίζουν τρίμηνο προσαρμογής

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ