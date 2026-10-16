Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε δεύτερη αντι-NAVTEX μέσα σε λίγες ώρες προχώρησε η Τουρκία, αμφισβητώντας αυτή τη φορά την κυπριακή αναγγελία για γεωφυσικές έρευνες που σχετίζονται με το υποθαλάσσιο καλώδιο μεταφοράς δεδομένων East to Med Corridor (EMC). Η νέα τουρκική παρέμβαση ακολουθεί την αμφισβήτηση της ελληνικής NAVTEX για την πολυεθνική άσκηση «ΕΥΝΟΜΙΑ», σε περιοχή νοτίως του Καστελλόριζου, από την οποία προβλέπεται να περάσει το ερευνητικό πλοίο που θα πραγματοποιήσει εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου.

Με τη νέα αναγγελία της, η Άγκυρα υποστηρίζει ότι οι έρευνες για το EMC έχουν προγραμματιστεί σε περιοχή την οποία θεωρεί τμήμα της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, επικαλούμενη τις συντεταγμένες που έχει καταθέσει μονομερώς στον ΟΗΕ. Παράλληλα, χαρακτηρίζει αναρμόδιο τον σταθμό της Λάρνακας που εξέδωσε την κυπριακή NAVTEX και διεκδικεί για την Τουρκία την ευθύνη έκδοσης ναυτικών αναγγελιών στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.

Οι δύο κινήσεις πραγματοποιούνται ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για την επανέναρξη των ερευνών της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, γνωστής ως Great Sea Interconnector (GSI), αλλά και για τις εργασίες του East to Med Corridor, του τηλεπικοινωνιακού καλωδίου που σχεδιάζεται να συνδέσει την Ασία με την Ευρώπη μέσω Σαουδικής Αραβίας, Κύπρου και Ελλάδας.

Η κυπριακή NAVTEX για τις έρευνες από τις 21 Οκτωβρίου

Η Κυπριακή Δημοκρατία εξέδωσε τη NAVTEX 302/26, με την οποία αναγγέλλει γεωφυσικές έρευνες του πλοίου S/V KOBI RUEGG για το καλωδιακό σύστημα East to Med Corridor εντός της κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Οι εργασίες έχουν προγραμματιστεί για το διάστημα από τις 21 Οκτωβρίου έως τις 2 Νοεμβρίου 2026 και αφορούν θαλάσσιες ζώνες κατά μήκος της σχεδιαζόμενης διαδρομής του καλωδίου.

Η κυπριακή αναγγελία προβλέπει επίσης ζώνη ασφαλείας πέντε ναυτικών μιλίων εκατέρωθεν της πορείας των ερευνών.

Η Τουρκία απάντησε με αντι-NAVTEX, υποστηρίζοντας ότι η περιοχή των εργασιών εμπίπτει στην τουρκική υφαλοκρηπίδα, τα εξωτερικά όρια της οποίας, όπως αναφέρει, κοινοποιήθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη με επιστολή της 18ης Μαρτίου 2020.

Στην ίδια αναγγελία αμφισβητεί την αρμοδιότητα του σταθμού Λάρνακας, υποστηρίζοντας ότι η ευθύνη για την έκδοση NAVTEX στη συγκεκριμένη περιοχή ανήκει στην Τουρκία.

Η αμφισβήτηση της Κυπριακής Δημοκρατίας

Στην αντι-NAVTEX, η Άγκυρα επαναφέρει και τις γνωστές θέσεις της για τη διεθνή εκπροσώπηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, υποστηρίζει ότι η «Κύπρος», όπως αναφέρεται στην τουρκική αναγγελία, δεν εκπροσωπεί το κράτος που ιδρύθηκε το 1960, ενώ διευκρινίζει ότι η χρήση της συγκεκριμένης ονομασίας δεν συνεπάγεται αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία.

Παράλληλα, επικαλείται τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που θεωρεί ότι απορρέουν από τη Συνθήκη Εγγυήσεως και τη Συνθήκη Εγκαθίδρυσης του 1960. «Οι προσπάθειες νομιμοποίησης παράνομων ισχυρισμών της ελληνοκυπριακής διοίκησης μέσω της NAVTEX είναι άκυρες και ούτε έγιναν ούτε θα γίνουν αποδεκτές από την Τουρκία», αναφέρεται στην τουρκική αναγγελία.

Οι ισχυρισμοί αυτοί αποτυπώνουν τις θέσεις της Άγκυρας και δεν συνιστούν αναγνωρισμένη οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας ή μεταβολή του διεθνούς καθεστώτος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Είχε προηγηθεί η τουρκική αντι-NAVTEX για την άσκηση «ΕΥΝΟΜΙΑ»

Λίγες ώρες νωρίτερα, η Τουρκία είχε αμφισβητήσει την ελληνική NAVTEX που εκδόθηκε από τον σταθμό Ηρακλείου για την πολυεθνική άσκηση «ΕΥΝΟΜΙΑ», η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 19 Οκτωβρίου σε θαλάσσια περιοχή νοτίως του Καστελλόριζου.

Η Άγκυρα εξέδωσε δική της αναγγελία μέσω του σταθμού της Αττάλειας, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη περιοχή δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα του ελληνικού σταθμού και ότι η τουρκική πλευρά είναι αρμόδια για την έκδοση ναυτικών προειδοποιήσεων. Η «ΕΥΝΟΜΙΑ» αποτελεί πολυεθνική άσκηση στην οποία συμμετέχουν Ελλάδα, Κύπρος, Γαλλία και Ιταλία, στο πλαίσιο της τετραμερούς συνεργασίας τους στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα είχε προγραμματιστεί από την άνοιξη, ενώ η ελληνική NAVTEX προβλέπει δραστηριότητες με πραγματικά πυρά στις 19 Οκτωβρίου. Η θαλάσσια περιοχή της άσκησης βρίσκεται στη σχεδιαζόμενη διαδρομή του γαλλικού ερευνητικού πλοίου Abeille Marengo, το οποίο αναμένεται να πραγματοποιήσει έρευνες για την πόντιση του υποβρύχιου ηλεκτρικού καλωδίου Κρήτης – Κύπρου.

Για τις συγκεκριμένες εργασίες βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία των απαιτούμενων εγκρίσεων, προκειμένου να εκδοθεί η σχετική ελληνική NAVTEX. Η κατασκευάστρια εταιρεία Nexans έχει υποβάλει αίτημα για τη διενέργεια θαλάσσιων ερευνών, καθώς και αίτηση για τη χρήση του Abeille Marengo.

Δύο διαφορετικά καλώδια στην Ανατολική Μεσόγειο

Οι τουρκικές αναγγελίες αφορούν δύο διαφορετικά έργα υποθαλάσσιων διασυνδέσεων. Το πρώτο είναι το Great Sea Interconnector, η ηλεκτρική διασύνδεση που προβλέπεται να ενώσει την Κρήτη με την Κύπρο μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Το δεύτερο είναι το East to Med Corridor, ένα τηλεπικοινωνιακό έργο μεταφοράς δεδομένων μεταξύ Ασίας και Ευρώπης, με διαδρομή που περιλαμβάνει τη Σαουδική Αραβία, την Κύπρο και την Ελλάδα.

Για το πρώτο έργο αναμένεται η επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών με το Abeille Marengo, ενώ για το δεύτερο η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ήδη αναγγείλει τις εργασίες του KOBI RUEGG από τις 21 Οκτωβρίου.