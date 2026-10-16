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«Ασκήσεις» ετοιμότητας από την Άγκυρα ενόψει της έκδοσης NAVTEX για την επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης, καθώς με NAVTEX που εξέδωσε το πρωί χαρακτηρίζει αναρμόδιο τον Σταθμό Ηρακλείου και επανεκδίδει αυθαίρετα αγγελία για τη διεξαγωγή της πολυεθνικής άσκησης «ΕΥΝΟΜΙΑ» σε περιοχή νοτίως του Καστελόριζου.

Ο Σταθμός του Ηρακλείου είχε εκδώσει αργά χθες NAVTEX για τη διεξαγωγή της πολυεθνικής άσκησης πυρών «ΕΥΝΟΜΙΑ», στις 19 Οκτωβρίου, σε περιοχή νοτίως του Καστελόριζου, από την οποία αναμένεται να περάσει και το ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία και εκδοθεί η σχετική NAVTEX.

Η περιοχή που έχει δεσμευθεί για την άσκηση ΕΥΝΟΜΙΑ 2026

Σήμερα, η Άγκυρα, μέσω του Σταθμού της Αττάλειας, δηλώνει ότι η περιοχή αυτή εμπίπτει στην αρμοδιότητά του και επανεκδίδει τη NAVTEX για τη διεξαγωγή της άσκησης, με τις συντεταγμένες που είχαν ήδη ανακοινωθεί.

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