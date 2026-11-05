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Παρότι οι δορυφόροι καταγράφουν τα δέντρα σε κάθε γωνιά του πλανήτη, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια σε ποιον τύπο δάσους ανήκουν. Αν δηλαδή πρόκειται για πρωτογενές δάσος, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, για δάσος που αναπτύσσεται ξανά με φυσικό τρόπο ή μια καλλιέργεια.

Η Google DeepMind και η Google Research, σε συνεργασία με το World Resources Institute και το International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), παρουσίασαν έναν παγκόσμιο χάρτη, ο οποίος διατίθεται δωρεάν και ταξινομεί τις εκτάσεις γης σε έξι διαφορετικές κατηγορίες.

Συγκεκριμένα, ο χάρτης που ονομάζεται Forest Typology (ForTy) 2020 καλύπτει κάθε τμήμα της χερσαίας επιφάνειας της Γης, με χωρική ανάλυση 10 επί 10 μέτρα. Στις έξι κατηγορίες κατατάσσονται τα πρωτογενή δάση, τα δάση που αναγεννώνται φυσικά, τα δάση που έχουν δημιουργεί με τη φύτευση, οι φυτείες, οι καλλιέργειες και η αγροδασοπονία και άλλες εκτάσεις γης.

Στο χάρτη απεικονίζεται η κατάσταση του πλανήτη το 2020, αλλά και η απώλεια δασών και η φυσική αναγέννησή τους κάθε έτος από το 2017 έως το 2025. Ενώ για τη δημιουργία του, η ερευνητική ομάδα εκπαίδευσε ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιώντας δεδομένα από περίπου 1,7 εκατ. τοποθεσίες που προέρχονταν από αξιολογήσεις ειδικών κι εθνικά και περιφερειακά σύνολα δεδομένων. Η ακρίβεια του ForTy αξιολογήθηκε σε περισσότερες από 9.000 τυχαίες τοποθεσίες. Το σύστημα προσδιόρισε σωστά τον τύπο του δάσους στο 90% των περιπτώσεων, ενώ διέκρινε σωστά τις δασικές από τις μη δασικές εκτάσεις στο 95% των περιπτώσεων. Σύμφωνα με τη σχετική δημοσίευση της Google, οι επιδόσεις αυτές υπερβαίνουν εκείνες άλλων παγκόσμιων χαρτών δασικής κάλυψης.

Οι δημιουργοί του χάρτη, βέβαια, αναγνωρίζουν ότι το εργαλείο έχει ορισμένους περιορισμούς και αναφέρουν πως αναμένεται να βελτιωθεί με τη συμβολή συνεργατών και χρηστών.