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Πρόσφατη έρευνα στις αγροτικές περιοχές της Νεμπράσκα, στις ΗΠΑ, δείχνει ότι πολλοί κάτοικοι έχουν παρατηρήσει ότι το περιβάλλον γύρω τους αλλάζει.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση Nebraska Rural Poll, που πραγματοποιείται από το Πανεπιστήμιο της Νεμπράσκα στο Λίνκολν, το 32% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι βλέπει αισθητά λιγότερα δέντρα στην περιοχή του σε σχέση με πριν από πέντε χρόνια. Ένα ακόμη 31% ανέφερε ότι τα δέντρα έχουν μειωθεί σε μικρότερο βαθμό. Αντίθετα, το 32% δεν παρατήρησε κάποια σημαντική αλλαγή, ενώ μόλις το 5% δήλωσε ότι βλέπει περισσότερα δέντρα γύρω του.

Τα αποτελέσματα διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Στη βορειοανατολική και τη νοτιοανατολική Νεμπράσκα, περίπου επτά στους δέκα κατοίκους ανέφεραν ότι έχουν παρατηρήσει λιγότερα δέντρα. Στη βόρεια κεντρική περιοχή, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 47%.

Η καταγραφή του τρόπου με τον οποίο οι κάτοικοι αντιλαμβάνονται τις αλλαγές στο περιβάλλον τους μπορεί να λειτουργήσει ως πρώτο βήμα για να τεθεί στο επίκεντρο η προστασία του και να αναζητηθούν λύσεις σε τοπικό επίπεδο.

«Οι διαφορές που βλέπουμε από περιοχή σε περιοχή αντικατοπτρίζουν τις ποικίλες εμπειρίες των κατοίκων της υπαίθρου στη Νεμπράσκα», δήλωσε η Χέδερ Έικιν, επίκουρη καθηγήτρια Επικοινωνίας Γεωργικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Νεμπράσκα στο Λίνκολν. «Δείχνουν επίσης ένα σημαντικό πλεονέκτημα, οι άνθρωποι δίνουν προσοχή στις δικές τους κοινότητες. Αυτή η ευαισθητοποίηση μπορεί να βοηθήσει τις κοινότητες της Νεμπράσκα να παραμείνουν ανθεκτικές και προετοιμασμένες κατά τη διάρκεια φυσικών καταστροφών, καθώς φροντίζουν τους φυσικούς πόρους και άλλα περιουσιακά στοιχεία που κάνουν τις κοινότητές τους ξεχωριστές», πρόσθεσε.

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