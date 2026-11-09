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Ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια Ελ Νίνιο των τελευταίων δεκαετιών ενδέχεται να διαμορφώσει τις καιρικές συνθήκες του φετινού χειμώνα, με τους επιστήμονες να παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου στον Ειρηνικό Ωκεανό και τις πιθανές επιπτώσεις του σε διαφορετικές περιοχές του πλανήτη. Οι εκτιμήσεις που έχουν διατυπωθεί κάνουν λόγο για σημαντική ενίσχυσή του τους επόμενους μήνες, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο να φτάσει σε επίπεδα έντασης που δεν έχουν καταγραφεί από το 1950.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσο αυτή η εξέλιξη μπορεί να επηρεάσει και την Ελλάδα. Θα ακολουθήσει ένας χειμώνας με περισσότερες βροχοπτώσεις και έντονα καιρικά φαινόμενα ή οι θερμοκρασίες θα κινηθούν σε υψηλότερα επίπεδα από τα συνηθισμένα;

Η απάντηση δεν μπορεί να δοθεί με βεβαιότητα. Η εμφάνιση ενός ισχυρού Ελ Νίνιο δεν συνεπάγεται αυτομάτως έναν βαρύ ή έναν ήπιο χειμώνα για την Ελλάδα, καθώς η επίδρασή του στην ευρωπαϊκή ήπειρο και ιδιαίτερα στην Ανατολική Μεσόγειο εξαρτάται από μια σειρά σύνθετων ατμοσφαιρικών μηχανισμών.

Το φαινόμενο που επηρεάζει τον καιρό χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά

Το Ελ Νίνιο αποτελεί μέρος ενός φυσικού κλιματικού κύκλου που αναπτύσσεται στον τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό και είναι γνωστός ως El Niño – Southern Oscillation (ENSO). Πρόκειται για τη θερμή φάση του συγκεκριμένου κύκλου, κατά την οποία οι θερμοκρασίες των επιφανειακών υδάτων στον κεντρικό και ανατολικό Ειρηνικό αυξάνονται πάνω από τα κανονικά επίπεδα.

Η θέρμανση αυτή δεν περιορίζεται στη θάλασσα, αλλά συνοδεύεται από μεταβολές στην ατμοσφαιρική πίεση, στους ανέμους και στην κατανομή των βροχοπτώσεων. Οι αλλαγές μπορούν να επηρεάσουν την κυκλοφορία της ατμόσφαιρας σε παγκόσμια κλίμακα, προκαλώντας διαφοροποιήσεις στις καιρικές συνθήκες ακόμη και σε περιοχές που απέχουν χιλιάδες χιλιόμετρα από τον Ειρηνικό.

Στον αντίποδα βρίσκεται η Λα Νίνια, η ψυχρή φάση του ίδιου φαινομένου, που χαρακτηρίζεται από χαμηλότερες θερμοκρασίες των επιφανειακών υδάτων σε συγκεκριμένες περιοχές του τροπικού Ειρηνικού.

Οι δύο φάσεις εναλλάσσονται με ακανόνιστο τρόπο, με τα επεισόδια Ελ Νίνιο να εμφανίζονται συνήθως κάθε δύο έως επτά χρόνια. Η διάρκειά τους κυμαίνεται κατά κανόνα από εννέα έως δώδεκα μήνες, αν και υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες το φαινόμενο διατηρείται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Τι μπορεί να αλλάξει στον καιρό της Ελλάδας

Παρότι η αφετηρία του βρίσκεται στον Ειρηνικό, το Ελ Νίνιο έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τη συμπεριφορά των μεγάλων ατμοσφαιρικών συστημάτων. Οι μεταβολές αυτές μπορούν να επηρεάσουν τη θέση των αεροχειμάρρων, δηλαδή των ισχυρών ρευμάτων αέρα στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, καθώς και τις διαδρομές που ακολουθούν τα βαρομετρικά χαμηλά.

Για την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, τέτοιες αλλαγές ενδέχεται να επηρεάσουν τόσο τη συχνότητα των βροχοπτώσεων όσο και την εξέλιξη των θερμοκρασιών στη διάρκεια του χειμώνα.

Αυτό δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι οι επιπτώσεις θα είναι ενιαίες ή προβλέψιμες. Ένα ισχυρό Ελ Νίνιο μπορεί να συνυπάρχει με περιόδους ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών, αλλά και με ψυχρές εισβολές ή επεισόδια έντονων βροχοπτώσεων.

Καθοριστική σημασία έχει η αλληλεπίδρασή του με άλλα ατμοσφαιρικά συστήματα και ιδιαίτερα με την κύμανση του Βορείου Ατλαντικού (NAO), η οποία επηρεάζει τη διαδρομή των κακοκαιριών και την κατανομή των θερμοκρασιών στην Ευρώπη.

Επομένως, η ένταση του Ελ Νίνιο από μόνη της δεν αρκεί για να προσδιορίσει εάν ο ελληνικός χειμώνας θα είναι περισσότερο βροχερός, ξηρός, θερμός ή ψυχρός σε σχέση με τις κλιματικές τιμές.

Δυτική Ελλάδα, Αιγαίο και ηπειρωτικές περιοχές

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ακόμη και αν υπάρξουν σημαντικές μεταβολές στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία, δεν αναμένεται κατ’ ανάγκη να επηρεαστούν όλες οι περιοχές της Ελλάδας με τον ίδιο τρόπο.

Η Δυτική Ελλάδα βρίσκεται συχνά στην πορεία βαρομετρικών συστημάτων που κινούνται από το Ιόνιο, γεγονός που την καθιστά περισσότερο εκτεθειμένη σε ορισμένες κατηγορίες βροχοπτώσεων.

Αντίθετα, στο Αιγαίο και στην ανατολική ηπειρωτική χώρα η εικόνα μπορεί να διαφοροποιείται σημαντικά, ανάλογα με την κατεύθυνση των ανέμων, τη θέση των βαρομετρικών χαμηλών και τη γενικότερη ατμοσφαιρική κυκλοφορία.

Αυτό σημαίνει ότι ο ίδιος χειμώνας μπορεί να παρουσιάζει έντονες αντιθέσεις μεταξύ διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών, με αυξημένες βροχοπτώσεις σε ορισμένα τμήματα της χώρας και πολύ διαφορετικές συνθήκες σε άλλα.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν από τώρα με ασφάλεια οι περιοχές που θα δεχθούν τις μεγαλύτερες επιδράσεις από το συγκεκριμένο επεισόδιο.

Ένα Ελ Νίνιο με πιθανή ιστορική ένταση

Το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας επικεντρώνεται και στην πιθανή ισχύ του φαινομένου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που αποδίδονται στην αμερικανική υπηρεσία NOAA και στην ανακοίνωση της 8ης Οκτωβρίου 2026, το επεισόδιο αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι για το διάστημα Νοεμβρίου 2026 – Ιανουαρίου 2027 υπάρχει πιθανότητα 70% η έντασή του να ξεπεράσει εκείνη προηγούμενων επεισοδίων που έχουν καταγραφεί από το 1950.

Εάν επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο, θα πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη στην καταγραφή και παρακολούθηση του συγκεκριμένου κλιματικού μηχανισμού.

Συνήθως, τα επεισόδια Ελ Νίνιο αναπτύσσονται κατά το δεύτερο μισό του έτους, ενισχύονται όσο πλησιάζει ο χειμώνας στο Βόρειο Ημισφαίριο και στη συνέχεια αρχίζουν σταδιακά να εξασθενούν κατά την άνοιξη ή το καλοκαίρι που ακολουθεί.

Η ακριβής διάρκεια και η ένταση κάθε επεισοδίου, ωστόσο, παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξής του.

Βαρύς ή ήπιος χειμώνας; Τι δείχνουν οι προβλέψεις

Παρά τις εκτιμήσεις για την ενίσχυση του φαινομένου, η πρόβλεψη των καιρικών συνθηκών στην Ελλάδα για ολόκληρο τον χειμώνα παραμένει σύνθετη υπόθεση.

Ούτε η πιθανότητα ενός ιστορικά ισχυρού επεισοδίου Ελ Νίνιο ούτε η αύξηση της θερμοκρασίας των υδάτων στον Ειρηνικό μπορούν να οδηγήσουν αυτομάτως στο συμπέρασμα ότι η χώρα μας θα αντιμετωπίσει περισσότερες κακοκαιρίες ή ότι θα επικρατήσουν υψηλότερες θερμοκρασίες.

Για την εκτίμηση της εποχικής τάσης απαιτείται η συνεκτίμηση πολλών παραμέτρων, μέσα από εξειδικευμένα προγνωστικά μοντέλα. Μεταξύ αυτών βρίσκονται και τα μοντέλα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων (ECMWF), τα οποία χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση πιθανών μεταβολών στις θερμοκρασίες και στις βροχοπτώσεις.

Ακόμη και αυτές οι εποχικές προγνώσεις, πάντως, συνοδεύονται από αβεβαιότητα και δεν μπορούν να προσδιορίσουν με ακρίβεια την εξέλιξη του καιρού σε κάθε περιοχή για διάστημα αρκετών μηνών.

Το στοιχείο που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο επιστημονικό ενδιαφέρον είναι ότι η ενίσχυση του Ελ Νίνιο μπορεί να επηρεάσει τις ισορροπίες της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας σε μεγάλο μέρος του πλανήτη. Το κατά πόσο αυτές οι μεταβολές θα εκδηλωθούν στην Ελλάδα με περισσότερες βροχές, έντονες ψυχρές εισβολές ή παρατεταμένες περιόδους ήπιου καιρού θα εξαρτηθεί από τη διαμόρφωση των ατμοσφαιρικών συνθηκών κατά τους επόμενους μήνες.