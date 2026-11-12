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Να καταθέσει ενώπιον του αμερικανικού Κογκρέσου συμφώνησε ο Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος απομακρύνθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, έπειτα από δημοσιεύματα που αποκάλυψαν εξωσυζυγική σχέση του με γυναίκα την οποία οι αμερικανικές αρχές υποψιάζονται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Την εξέλιξη γνωστοποίησε την Πέμπτη ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μπράιαν Μαστ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Καπιτώλιο, ο Μαστ ανέφερε ότι ο Χουάνγκ συμφώνησε το βράδυ της Τετάρτης να καταθέσει, αφού προηγουμένως αρκετοί υψηλόβαθμοι νομοθέτες είχαν απειλήσει να εκδώσουν κλήτευση, προκειμένου να εξασφαλίσουν την παρουσία του.

Ο ιδρυτής της Nvidia, ο οποίος βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο σοβαρών αποκαλύψεων, αναμένεται να καταθέσει ενόρκως πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών, που γιορτάζεται στις 26 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τον Μαστ, η διαδικασία φαίνεται ότι θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, ωστόσο εκτιμά ότι θα υπάρξει βιντεοσκόπηση και θα τηρηθούν επίσημα πρακτικά της κατάθεσης.

«Ο Τζένσεν και εγώ έχουμε διαφωνήσει έντονα, όπως ορισμένοι από εσάς ήδη γνωρίζετε, σχετικά με τους ελέγχους στις εξαγωγές. Ωστόσο, η Nvidia είναι μια εξαιρετικά σημαντική εταιρεία για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», δήλωσε ο Μαστ.

«Δεν θέλω να δω τίποτα να βλάπτει τη Nvidia, αλλά ο ίδιος έχει να απαντήσει σε ορισμένα πολύ σοβαρά ερωτήματα», πρόσθεσε.

Στη διαδικασία θα συμμετάσχουν τρεις επιτροπές της Βουλής των Αντιπροσώπων: η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, της οποίας προεδρεύει ο Μαστ, η Επιτροπή για την Κίνα και η Επιτροπή Πληροφοριών.