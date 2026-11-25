Με επιβάρυνση δισεκατομμυρίων δολαρίων για τους Αμερικανούς φορολογουμένους προειδοποιεί τοη κυβέρνηση Τραμπ, σε περίπτωση που οι νομοθέτες δεν εγκρίνουν τημε στόχο την αναπλήρωση των αποθεμάτων που εξαντλήθηκαν σε σημαντικό βαθμό κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Πενταγώνου, τις οποίες επικαλείται το Bloomberg, η μη εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης θα μπορούσε να οδηγήσει σε ελλείψεις πυρομαχικών, καθώς και στην καταβολή αποζημιώσεων άνω των 10 δισ. δολαρίων στις RTX και Lockheed Martin λόγω ακύρωσης συμβάσεων.

Μεταξύ των οπλικών συστημάτων που επηρεάζονται περιλαμβάνονται οι πύραυλοι αέρος-εδάφους JASSM της Lockheed Martin και οι πύραυλοι αναχαίτισης Patriot.

Οι εκτιμήσεις περιλαμβάνονται σε έγγραφο που υπέβαλε στο Κογκρέσο το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού (OMB) του Λευκού Οίκου, ζητώντας από τους νομοθέτες να επιταχύνουν τις δαπάνες και να ενισχύσουν την παραγωγή πυραυλικών συστημάτων που χρησιμοποιήθηκαν εκτεταμένα στη Μέση Ανατολή και θεωρούνται κρίσιμης σημασίας σε περίπτωση ενδεχόμενης σύγκρουσης στην περιοχή του Ειρηνικού.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να ενσωματωθεί η χρηματοδότηση στο επόμενο προσωρινό νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, καθώς το ισχύον εκπνέει στις 11 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, τέτοιου είδους νομοθετικές ρυθμίσεις συνήθως δεν επιτρέπουν την αύξηση της παραγωγής ή την έναρξη νέων προγραμμάτων.

Αποζημιώσεις πρωτοφανούς ύψους

Το ύψος των δυνητικών αποζημιώσεων φαίνεται να υπερβαίνει κατά πολύ εκείνο προηγούμενων περιπτώσεων ακύρωσης συμβάσεων από το Πεντάγωνο. Ενδεικτικά, ο αμερικανικός στρατός κατέβαλε περίπου 1 δισ. δολάρια για την ακύρωση του προγράμματος Future Combat Systems, συνολικής αξίας 160 δισ. δολαρίων, πριν από 15 χρόνια.

«Δεν είναι σαφές εάν αυτό ανταποκρίνεται πράγματι στην πραγματικότητα ή εάν πρόκειται για διαπραγματευτική τακτική», δήλωσε ο Τοντ Χάρισον, ειδικός σε αμυντικά ζητήματα στο American Enterprise Institute, εκτιμώντας ότι υπάρχουν ελάχιστες πιθανότητες το αίτημα του Πενταγώνου να ενσωματωθεί στο προσωρινό νομοσχέδιο χρηματοδότησης.

Τους τελευταίους μήνες, μεγάλες αμερικανικές αμυντικές βιομηχανίες, μεταξύ των οποίων οι Lockheed Martin, RTX και Northrop Grumman, υπέγραψαν συμφωνίες-πλαίσιο και συμβάσεις με το Πεντάγωνο για την αύξηση της παραγωγής πυραύλων και εξαρτημάτων.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις σχετικές διαβουλεύσεις, οι ρήτρες αποζημίωσης σε περίπτωση καταγγελίας των συμβάσεων αποτελούν συνήθη πρακτική, με το ύψος τους να αντανακλά τη μεγάλη αξία των συγκεκριμένων συμφωνιών.

Οι πολυετείς συμβάσεις διασφαλίζουν τη συνεργασία με τους προμηθευτές οπλικών συστημάτων και παρέχουν στις αμυντικές βιομηχανίες την απαιτούμενη βεβαιότητα για να επεκτείνουν την παραγωγική τους δυναμικότητα. Από την άλλη πλευρά, περιορίζουν ουσιαστικά τα περιθώρια επιλογών του Κογκρέσου κατά την έγκριση μελλοντικών αμυντικών δαπανών.

Το στοίχημα των αμυντικών δαπανών του Τραμπ

Οι ενδεχόμενες αποζημιώσεις αναδεικνύουν τους οικονομικούς κινδύνους για τους Αμερικανούς φορολογουμένους από την επιλογή της κυβέρνησης να προχωρήσει σε συμφωνίες χωρίς να έχει προηγουμένως εξασφαλίσει τη χρηματοδότησή τους.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, επιδιώκει συνολική αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά 500 δισ. δολάρια, ενώ ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, έχει επανειλημμένα επικρίνει τις μεγάλες αμυντικές βιομηχανίες για καθυστερήσεις στις παραδόσεις και υπερβάσεις του προϋπολογισμού.

Στο έγγραφό του, το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού προειδοποιεί ότι, χωρίς την απαιτούμενη έγκριση του Κογκρέσου, θα υπάρξουν σημαντικές αποκλίσεις από τους στόχους παραγωγής και προμήθειας πυραύλων JASSM, SM-3 Block IIA και Tomahawk.

Τα ποσά που περιλαμβάνονται στο έγγραφο του Λευκού Οίκου αντιστοιχούν στις μέγιστες δυνητικές οικονομικές κυρώσεις και ενδέχεται να διαφοροποιηθούν, δεδομένου ότι οι συμβάσεις δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Η Lockheed Martin παρέπεμψε τα ερωτήματα σχετικά με τη χρηματοδότηση στο Πεντάγωνο και στο OMB, με εκπρόσωπό της να επισημαίνει ότι η εταιρεία επενδύει περισσότερα από 8 δισ. δολάρια έως το 2030 για την επιτάχυνση της παραγωγής.

Η RTX αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ το Πεντάγωνο δεν ανταποκρίθηκε άμεσα στα αιτήματα για σχολιασμό.