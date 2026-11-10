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Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση που έχει προκαλέσει αναταράξεις στη Nvidia, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε τη Δευτέρα ότι το FBI διερευνά την εξωσυζυγική σχέση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, Τζένσεν Χουάνγκ, με Κινέζα επιχειρηματία η οποία φέρεται να συνδέεται με τις υπηρεσίες πληροφοριών του Πεκίνου.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι έμεινε έκπληκτος από τις καταγγελίες που αφορούν έναν από τους στενότερους συμμάχους του στη Silicon Valley, επιβεβαιώνοντας ότι είχε προσωπική επικοινωνία με τον επικεφαλής του τεχνολογικού κολοσσού.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο Χουάνγκ τον διαβεβαίωσε ότι δεν γνώριζε πως η γυναίκα με την οποία διατηρούσε σχέση ήταν ύποπτη για κατασκοπεία.

Οι εξελίξεις προκάλεσαν ισχυρές πιέσεις στη Wall Street, με τη μετοχή της Nvidia να κλείνει τη συνεδρίαση της Δευτέρας με απώλειες άνω του 4%, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις πιθανές συνέπειες για την ηγεσία και το μέλλον της εταιρείας.

Η έρευνα της Nvidia και η αβεβαιότητα για τον Χουάνγκ

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ανακοίνωσε την Κυριακή τη διενέργεια εσωτερικής έρευνας, με αντικείμενο το ενδεχόμενο ο 63χρονος διευθύνων σύμβουλος να είχε αποτελέσει στόχο επιχείρησης ξένης υπηρεσίας πληροφοριών.

Η έρευνα έχει φέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της διαδοχής στην κορυφή της πολυτιμότερης εταιρείας κατασκευής επεξεργαστών στον κόσμο, καθώς ο Χουάνγκ θεωρείται μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της παγκόσμιας έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Σε μήνυμα προς τους εργαζομένους της Nvidia, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι υπήρξε άπιστος στη σύζυγό του, χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη σχέση.

Ο Χουάνγκ απολαμβάνει σχεδόν δημοτικότητα ροκ σταρ, ιδιαίτερα στην Ασία, όπου εμφανίζεται συχνά ανάμεσα σε θαυμαστές του, φωτογραφίζεται μαζί τους και υπογράφει αυτόγραφα.

Με το χαρακτηριστικό δερμάτινο μπουφάν του, έχει εξελιχθεί στο πιο αναγνωρίσιμο πρόσωπο της τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους μετόχους της Nvidia. Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, είναι ο πέμπτος μεγαλύτερος μέτοχος της εταιρείας, με συμμετοχή περίπου 3,6%.

Παρά το σχετικά περιορισμένο ποσοστό του, διατηρεί εξαιρετικά ισχυρό έλεγχο στη λειτουργία της Nvidia μέσω μιας ασυνήθιστα επίπεδης διοικητικής δομής, στην οποία δεκάδες υψηλόβαθμα στελέχη αναφέρονται απευθείας στον ίδιο.

Ωστόσο, σε αντίθεση με τη Meta Platforms του Μαρκ Ζάκερμπεργκ ή τη SpaceX του Έλον Μασκ, η Nvidia δεν διαθέτει διαφορετικές κατηγορίες μετοχών που θα εξασφάλιζαν στον συνιδρυτή της πλειοψηφικό έλεγχο των δικαιωμάτων ψήφου.

Τι γνώριζε ο Τραμπ για την υπόθεση

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ενημερωθεί για τη σχέση του Χουάνγκ με τη συγκεκριμένη γυναίκα, καθώς και για πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες εκείνη παρείχε στοιχεία στην κινεζική κυβέρνηση.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος επέλεξε τότε να μην προχωρήσει σε κάποια ενέργεια.

Η σχέση του Χουάνγκ με τον Τραμπ έχει συμπέσει με αρκετές ευνοϊκές εξελίξεις για τη Nvidia σε επίπεδο αμερικανικής κυβερνητικής πολιτικής.

Ο πρόεδρος έχει επανειλημμένα επαινέσει τον επικεφαλής της εταιρείας, ενώ τον Οκτώβριο του απένειμε την υψηλότερη αμερικανική διάκριση για επιστημονικά επιτεύγματα.

Την ίδια ημέρα, ο Τραμπ γνωστοποίησε ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είχε πραγματοποιήσει αγορές μετοχών της Nvidia αξίας έως 1,6 εκατ. δολαρίων, καθώς και πωλήσεις αξίας έως 1 εκατ. δολαρίων.

Από την πλευρά του, το Πεκίνο απορρίπτει κατηγορηματικά τις καταγγελίες περί κινεζικής κατασκοπείας.

«Το λεγόμενο αφήγημα περί Κινέζας κατασκόπου είναι μια εντελώς αβάσιμη κατηγορία, συκοφαντία και προσπάθεια δυσφήμησης», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Γκούο Τζιακούν.

Wall Street: «Ο Τζένσεν είναι η Nvidia»

Παρά την κρίση, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia έχει εκφράσει την εμπιστοσύνη του στον Χουάνγκ.

Στη Wall Street, αρκετοί αναλυτές θεωρούν ότι πρόκειται για τον σημαντικότερο ίσως άνθρωπο πίσω από την επενδυτική δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης.

Αν και αναγνωρίζουν την αβεβαιότητα σχετικά με τη διαδοχή του, οι περισσότεροι δεν αναμένουν ότι η έρευνα θα οδηγήσει στην αποχώρηση του επί σειρά δεκαετιών διευθύνοντος συμβούλου.

Η Στέισι Ράσγκον, αναλύτρια της Bernstein, επισημαίνει ότι η Nvidia δεν αποτελεί μια συνηθισμένη εισηγμένη εταιρεία, καθώς η επιχειρηματική της στρατηγική είναι στενά συνδεδεμένη με τον ιδρυτή της.

«Η Nvidia δεν είναι μια συνηθισμένη εταιρεία και ο Τζένσεν δεν είναι ένας συνηθισμένος CEO. Είναι ο ίδιος η Nvidia. Καθορίζει ξεκάθαρα τη μακροπρόθεσμη στρατηγική και την κατεύθυνση της εταιρείας και ελέγχει προσωπικά το μεγαλύτερο μέρος των αποφάσεών της», σημείωσε.

Η ισχυρή εξάρτηση από τον Χουάνγκ αποτελεί σημαντικό παράγοντα αβεβαιότητας για τους επενδυτές, καθώς η Nvidia δεν διαθέτει προφανή διάδοχο που θα μπορούσε να αναλάβει άμεσα την ηγεσία της.

Αγωγή μετόχων κατά του Χουάνγκ και της Nvidia

Η υπόθεση έχει ήδη περάσει και στο δικαστικό πεδίο.

Μέτοχοι της Nvidia κατέθεσαν τη Δευτέρα αγωγή με αίτημα να εκδικαστεί ως συλλογική, στρεφόμενοι κατά του Χουάνγκ και της εταιρείας.

Οι ενάγοντες τους κατηγορούν ότι παραπλάνησαν τους επενδυτές, αποκρύπτοντας τις επαφές του διευθύνοντος συμβούλου με γυναίκα που θεωρείται ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Η αγωγή προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα πίεσης για τη διοίκηση της Nvidia, καθώς η εταιρεία καλείται να διαχειριστεί παράλληλα την εσωτερική έρευνα, τις αντιδράσεις των επενδυτών και την αυξανόμενη πολιτική προσοχή στην Ουάσιγκτον.

Οι καταγγελίες των μετόχων δεν έχουν κριθεί δικαστικά.

Νέοι περιορισμοί στις εξαγωγές τσιπ προς την Κίνα

Οι συνέπειες της υπόθεσης ενδέχεται να επεκταθούν πέρα από τη Nvidia, επηρεάζοντας συνολικά την αμερικανική πολιτική για τις εξαγωγές προηγμένων επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα.

Αμερικανοί νομοθέτες και εκπρόσωποι οργανώσεων δήλωσαν στο Reuters ότι οι αποκαλύψεις αυξάνουν τις πιθανότητες το Κογκρέσο να εγκρίνει αυστηρότερους περιορισμούς στην πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένα τσιπ AI.

Ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις, δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Κογκρέσο χρειάζεται περισσότερες απαντήσεις για την υπόθεση.

Παράλληλα, ζήτησε την ψήφιση του ετήσιου αμυντικού νομοσχεδίου, το οποίο περιλαμβάνει διατάξεις για τον περιορισμό των πωλήσεων προηγμένων επεξεργαστών στην Κίνα.

Οι εξελίξεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για τη Nvidia, καθώς ο Χουάνγκ έχει ασκήσει επίμονα πιέσεις στην αμερικανική κυβέρνηση για χαλάρωση των εμπορικών περιορισμών που έχουν περιορίσει δραστικά την πρόσβαση της εταιρείας στην κινεζική αγορά.

Η Άλις Χουάνγκ και οι άγνωστες πτυχές της υπόθεσης

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η Άλις Χουάνγκ, πρώην στέλεχος της Megaspeed, εταιρείας με έδρα τη Σιγκαπούρη.

Η γυναίκα δεν έχει συγγενική σχέση με τον Τζένσεν Χουάνγκ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times τον προηγούμενο μήνα, οι αμερικανικές αρχές ερεύνησαν την Άλις Χουάνγκ και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αποτελούσε πρόσωπο που ενεργούσε για λογαριασμό των κινεζικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Η Megaspeed δεν απάντησε άμεσα στο αίτημα του Reuters για σχόλιο τη Δευτέρα, ημέρα δημόσιας αργίας στη Σιγκαπούρη.

Η Άλις Χουάνγκ δεν είχε απαντήσει ούτε στο αίτημα των New York Times όταν αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά η σχέση της με τον επικεφαλής της Nvidia.

Το Reuters ανέφερε επίσης ότι δεν κατέστη δυνατό να εξακριβώσει πού βρίσκεται, ώστε να ζητήσει τη δική της τοποθέτηση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποδειχθεί δημόσια ότι ο Τζένσεν Χουάνγκ γνώριζε για ενδεχόμενη κατασκοπευτική δραστηριότητα ή ότι παραδόθηκαν ευαίσθητες πληροφορίες της Nvidia στην Κίνα.

Ωστόσο, η εμπλοκή του FBI, η δικαστική προσφυγή των μετόχων και η αυξανόμενη πίεση από το Κογκρέσο διαμορφώνουν μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για τον άνθρωπο που έχει ταυτίσει το όνομά του με την παγκόσμια κυριαρχία της Nvidia στην τεχνητή νοημοσύνη.