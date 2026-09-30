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Αγωνία έζησαν οι 174 επιβάτες της πτήσης της Flydubai που εκτελούσε το δρομολόγιο Ντουμπάι – Τελ Αβίβ το πρωί της Τετάρτης, όταν το αεροσκάφος εξέπεμψε κωδικό έκτακτης ανάγκης που παραπέμπει σε αεροπειρατεία, έχασε απότομα ύψος και άλλαξε ξαφνικά πορεία, κατευθυνόμενο προς τη Σαουδική Αραβία, ενώ ισραηλινά μαχητικά απογειώθηκαν προληπτικά. Τελικά, το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Ταμπούκ.

Το αρχικό σενάριο για αεροπειρατεία εγκαταλείφθηκε γρήγορα, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν πως σημειώθηκε άγριος καβγάς μεταξύ των δύο πιλότων, που προκάλεσε αυτή την αναστάτωση. Οι πληροφορίες επιβεβαιώθηκαν λίγη ώρα μετά την προσγείωση του αεροσκάφους από επιβάτες που βρίσκονταν μέσα σε αυτό και περιέγραψαν τι συνέβη τα κρίσιμα λεπτά της πτήσης.

First images from @flydubai flight: one of the passengers with blood on his shirt https://t.co/zfJ4UsDeaO pic.twitter.com/XDLzuz0DbE — Amichai Stein (@AmichaiStein1) September 30, 2026

Παράλληλα, ανέβασαν στα social media βίντεο μέσα από το αεροσκάφος, όπου ακούγονται οι κραυγές των επιβατών.

Στο μεταξύ, ένας ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο N12 πως «αποφεύχθηκε μια μεγάλη καταστροφή. Υπάρχουν όλο και περισσότερες ενδείξεις ότι ο πιλότος ήθελε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους και να το συντρίψει μαζί με τους επιβάτες».

Μία από τις επιβάτισσες, μιλώντας σε ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές μέσα στην καμπίνα.

«Ακούσαμε κραυγές μέσα στο αεροπλάνο. Στη συνέχεια (επιβάτες) άνοιξαν την πόρτα του πιλοτηρίου και είδαμε αίματα. Κάποιος μαχαίρωσε τον πιλότο με ένα μικρό μαχαίρι», ανέφερε.

Όπως είπε, επιβάτες και μέλη του πληρώματος κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον επιτιθέμενο, ενώ κατά τη διάρκεια του περιστατικού οι επιβάτες προσεύχονταν, φοβούμενοι ότι η πτήση θα καταλήξει σε τραγωδία. «Προσευχηθήκαμε, υπήρχαν στιγμές που πιστεύαμε ότι δεν θα βγούμε ζωντανοί από αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι Ισραηλινοί επιβάτες βοήθησαν να ακινητοποιήσουν τον ένα πιλότο μαζί με μέλη του πληρώματος. «Προσευχηθήκαμε, υπήρξαν επίσης στιγμές που πιστεύαμε ότι δεν θα βγούμε ζωντανοί από εκεί».

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