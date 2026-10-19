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last update: 14:28

Τοπικούς περιορισμούς στην κυκλοφορία, με στόχο την αποτροπή νέων επεισοδίων και λεηλασιών, προωθεί η γαλλική κυβέρνηση. Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί προειδοποιεί για οργανωμένες κινήσεις αποσταθεροποίησης της χώρας ενόψει των προεδρικών εκλογών της ερχόμενης άνοιξης.

Σε έκτακτα μέτρα για την αποκατάσταση της δημόσιας τάξης προχωρά η γαλλική κυβέρνηση, μετά το Σαββατοκύριακο που σημαδεύτηκε από εκτεταμένα επεισόδια και σκηνές χάους σε πολλές πόλεις της χώρας.

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, ανακοίνωσε, μετά την ολοκλήρωση της διυπουργικής σύσκεψης για τη διαχείριση της κρίσης, ότι από σήμερα οι αρμόδιες τοπικές αρχές θα μπορούν να επιβάλλουν μερική ή γεωγραφικά περιορισμένη απαγόρευση κυκλοφορίας, εφόσον κρίνουν ότι απειλούνται η δημόσια ασφάλεια και οι επιχειρήσεις μιας περιοχής.

Τα μέτρα αναμένεται να εφαρμοστούν από σήμερα το βράδυ, όπου κριθεί αναγκαίο, ενώ ο πρωθυπουργός ζήτησε από τους αρμόδιους αξιωματούχους να συντονιστούν με τους δημάρχους προκειμένου να καθοριστούν οι περιοχές στις οποίες θα ισχύσουν οι περιορισμοί.

«Δεν τίθεται θέμα να συνεχιστούν οι λεηλασίες»

Ο Λεκορνί ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ανεχθεί τη συνέχιση των καταστροφών και των λεηλασιών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προστασίας των καταστημάτων και της οικονομικής δραστηριότητας.

«Δεν τίθεται θέμα να συνεχιστούν οι λεηλασίες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το υπουργείο Εσωτερικών θα δώσει στη δημοσιότητα εντός του απογεύματος έναν «αρκετά ακριβή χάρτη» των περιοχών που έχουν πληγεί, έπειτα από διαβουλεύσεις με τις δημοτικές αρχές.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο ακόμη αυστηρότερων παρεμβάσεων, δεν απέκλεισε την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι στην παρούσα φάση οι στοχευμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας θεωρούνται καταλληλότερη επιλογή.

«Κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα επιβληθεί αν κριθεί χρήσιμο, αλλά τα μέτρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας μοιάζουν περισσότερο κατάλληλα», ανέφερε.

Προειδοποιήσεις για τις προεδρικές εκλογές

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Γάλλος πρωθυπουργός και στην ανάγκη διασφάλισης της ομαλής διεξαγωγής των προεδρικών εκλογών της ερχόμενης άνοιξης, συνδέοντας την αντιμετώπιση των βίαιων επεισοδίων με την προστασία της δημοκρατικής διαδικασίας.

Όπως τόνισε, η κυβέρνηση «θα προστατεύσει το δημοκρατικό πλαίσιο των προεδρικών εκλογών», διασφαλίζοντας την ασφάλεια τόσο των υποψηφίων όσο και των προεκλογικών συγκεντρώσεων, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης.

«Δεν τίθεται θέμα να επιτραπεί σε βίαιες μειονότητες να επιβάλουν μια ατζέντα βίας και να μας εμποδίσουν να διεξαγάγουμε τις εκλογές», υπογράμμισε.

Καταγγελίες για οργανωμένο δίκτυο αποσταθεροποίησης

Ο Λεκορνί προχώρησε και σε καταγγελίες για την ύπαρξη οργανωμένων ομάδων που, σύμφωνα με τον ίδιο, επιδιώκουν να προκαλέσουν αναταραχή ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης.

Επικαλούμενος πληροφορίες των γαλλικών υπηρεσιών πληροφοριών, υποστήριξε ότι «υπάρχει ένα ολόκληρο δίκτυο που θα μπορούσε να κινητοποιηθεί για να αμφισβητήσει το χρονοδιάγραμμα των προεδρικών εκλογών».

Μάλιστα, απέδωσε ευθέως σε ακροαριστερές ομάδες την επιδίωξη πρόκλησης γενικευμένης αναταραχής.

«Έχει αποδειχθεί ότι έχουμε ένα ακροαριστερό κίνημα που θέλει να δημιουργήσει βαθύ χάος στη χώρα ενόψει των προεδρικών εκλογών», δήλωσε ο Γάλλος πρωθυπουργός.

Οι αναφορές αυτές αποτελούν καταγγελίες του επικεφαλής της γαλλικής κυβέρνησης, χωρίς να έχουν παρουσιαστεί στα παρεχόμενα στοιχεία περισσότερες λεπτομέρειες για τα ευρήματα των υπηρεσιών πληροφοριών.

Κανονικά ο αγώνας Παρί Σεν Ζερμέν – Μπαρτσελόνα

Παρά την ένταση που επικρατεί στη χώρα και τα πρόσθετα μέτρα ασφαλείας, ο Λεκορνί ξεκαθάρισε ότι δεν εξετάζεται η αναβολή της αυριανής ποδοσφαιρικής αναμέτρησης ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Μπαρτσελόνα.

Η γαλλική κυβέρνηση επιδιώκει έτσι να περιορίσει τα επεισόδια με στοχευμένες παρεμβάσεις, αποφεύγοντας, τουλάχιστον προς το παρόν, γενικευμένους περιορισμούς που θα επηρέαζαν το σύνολο της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας.