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Τη δυνατότητα κατάρριψης ρωσικών πυραύλων πάνω από την Ουκρανία, πριν αυτοί εισέλθουν στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ, ζητεί να εξετάσουν οι σύμμαχοί της η Πολωνία, μετά την πτώση τριών βλημάτων στο έδαφός της την περασμένη εβδομάδα. Η πρόταση ανοίγει μια ιδιαίτερα ευαίσθητη συζήτηση για τα όρια της συλλογικής άμυνας της Συμμαχίας και τον κίνδυνο άμεσης στρατιωτικής αντιπαράθεσης με τη Ρωσία.

Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις σχετικές διαβουλεύσεις, η Βαρσοβία έθεσε το ζήτημα στη συνάντηση των πρεσβευτών των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα. Ορισμένες χώρες εμφανίστηκαν θετικές στην πολωνική πρωτοβουλία, ωστόσο οι συνομιλίες παρέμειναν σε προκαταρκτικό στάδιο και δεν ελήφθη καμία απόφαση.

Οι ίδιες πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, διευκρίνισαν ότι η συζήτηση δεν επεκτάθηκε στις επιχειρησιακές λεπτομέρειες μιας ενδεχόμενης αποστολής.

Το δίλημμα του ΝΑΤΟ και ο κίνδυνος σύγκρουσης με τη Ρωσία

Η πολωνική πρόταση θεωρείται ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη, καθώς θα μπορούσε να διευρύνει τις αμυντικές επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ πέρα από τα σύνορα των κρατών-μελών του, εντός του ουκρανικού εναέριου χώρου.

Ένα τέτοιο βήμα θα δημιουργούσε τον κίνδυνο η Συμμαχία να εμπλακεί άμεσα στη σύγκρουση με τη Ρωσία, κάτι που οι σύμμαχοι έχουν μέχρι σήμερα επιχειρήσει να αποφύγουν.

Για να εφαρμοστεί ένα αντίστοιχο σχέδιο, θα μπορούσε να απαιτηθεί από το Κίεβο να παρέχει έγκαιρες προειδοποιήσεις για την πορεία των ρωσικών πυραύλων, καθώς και να επιτρέψει στις δυνάμεις του ΝΑΤΟ να επιχειρούν στον ουκρανικό εναέριο χώρο.

Παράλληλα, οποιαδήποτε σχετική απόφαση θα προϋπέθετε ομόφωνη συμφωνία των κρατών-μελών και συντονισμό από τον ανώτατο στρατιωτικό διοικητή της Συμμαχίας.

Σύμφωνα με τις πηγές, η απαιτούμενη ομοφωνία δεν υπάρχει προς το παρόν.

Το ενδεχόμενο να θεωρηθεί το ΝΑΤΟ μέρος της σύγκρουσης αποτελεί βασική ανησυχία, όπως επισήμανε αξιωματούχος χώρας της ανατολικής πτέρυγας της Συμμαχίας.

Πρόκειται για μια κόκκινη γραμμή που το ΝΑΤΟ έχει προσπαθήσει συστηματικά να μην υπερβεί.

Αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης στην Πολωνία

Μετά τη συνάντηση των πρεσβευτών στις Βρυξέλλες, το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει στην Πολωνία αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου (AWACS), με αποστολή την επιτήρηση της ανατολικής περιοχής της χώρας.

Η Συμμαχία γνωστοποίησε επίσης ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής πρόσθετων μέσων.

Η ενίσχυση της επιτήρησης έρχεται μετά τη νέα παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά βλήματα, η οποία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη Βαρσοβία.

Την Παρασκευή, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, κατηγόρησε τη Μόσχα για «εσκεμμένη πρόκληση», επισημαίνοντας ότι το περιστατικό σημειώθηκε κοντά σε περιοχή όπου χιλιάδες στρατιωτικοί από διάφορες χώρες συμμετείχαν σε ασκήσεις.

Το γεγονός αύξησε τις ανησυχίες για τις πιθανές συνέπειες μιας ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης στα ανατολικά σύνορα του ΝΑΤΟ.

Επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις του εναέριου χώρου

Η Πολωνία δεν είναι η μοναδική χώρα της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ που έχει βρεθεί αντιμέτωπη με τέτοιου είδους περιστατικά.

Η Ρουμανία και τα κράτη της Βαλτικής έχουν επίσης καταγράψει επανειλημμένες παραβιάσεις ή εισόδους πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο τους, καθώς η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις της στην Ουκρανία.

Από την πλευρά του, το Κίεβο έχει απαντήσει με πλήγματα εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων, πλοίων και στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Η συχνότητα των περιστατικών αυξάνει την πίεση προς τη Συμμαχία να επανεξετάσει τον τρόπο με τον οποίο προστατεύει τα κράτη-μέλη της από απειλές που προέρχονται από τη ρωσοουκρανική σύγκρουση.

Πολωνός υπουργός Άμυνας: Μεγαλύτερη διάθεση συζήτησης, όχι ακόμη απόφασης

Ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας, Βουαντίσουαφ Κοσινιάκ-Κάμις, επιβεβαίωσε την Τετάρτη ότι οι διαβουλεύσεις για την πιθανή αναχαίτιση ρωσικών πυραύλων πριν εισέλθουν στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ συνεχίζονται.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό RMF FM, τόνισε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν έχει τεθεί για πρώτη φορά.

«Αυτή η συζήτηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν ξεκίνησε τώρα, αλλά διεξάγεται εδώ και πολύ καιρό», ανέφερε.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι μια τέτοια πρωτοβουλία δεν θα μπορούσε να αναληφθεί μονομερώς από τη Βαρσοβία.

«Κατά τη γνώμη μου, είναι προφανές ότι μία χώρα από μόνη της δεν είναι σε θέση να το κάνει», υπογράμμισε.

Ο Πολωνός υπουργός εκτίμησε ότι πλέον διαπιστώνεται «μεγαλύτερη προθυμία» μεταξύ των συμμάχων να συζητήσουν το ενδεχόμενο, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι δεν υπάρχει ακόμη η αποφασιστικότητα που θα απαιτούνταν για την ανάληψη δράσης.

Εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό, ενώ ο εκπρόσωπος του πολωνικού υπουργείου Άμυνας αρνήθηκε να τοποθετηθεί.

Οι δολιοφθορές στην Ευρώπη και η πίεση για πιο δυναμική απάντηση

Η συζήτηση για την ενίσχυση της αεράμυνας της ανατολικής πτέρυγας πραγματοποιείται εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για περιστατικά δολιοφθοράς στην Ευρώπη.

Ο ολοένα μεγαλύτερος αριθμός τέτοιων συμβάντων έχει πυροδοτήσει ερωτήματα σχετικά με το πού πρέπει να τοποθετηθεί το όριο της αντίδρασης του ΝΑΤΟ απέναντι στις απειλές που αποδίδονται στη Ρωσία.

Ορισμένοι αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η Συμμαχία χρειάζεται να υιοθετήσει πιο αποφασιστική στάση, ιδιαίτερα όταν απειλείται άμεσα η ασφάλεια των κρατών-μελών.

Από την άλλη πλευρά, παραμένει έντονος ο προβληματισμός για το ενδεχόμενο οποιαδήποτε επέκταση των αμυντικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία να θεωρηθεί από τη Μόσχα άμεση στρατιωτική εμπλοκή.

Σικόρσκι: Η αναχαίτιση πυραύλων πάνω από την Ουκρανία είναι αυτοάμυνα

Πιο ξεκάθαρη θέση υπέρ της πολωνικής πρότασης διατύπωσε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Ράντοσλαβ Σικόρσκι.

Μιλώντας την Τετάρτη στη δημόσια ραδιοφωνία της Πολωνίας, υποστήριξε ότι ένας ρωσικός πύραυλος ή ένα drone που πλησιάζει τον εναέριο χώρο της χώρας αποτελεί ήδη άμεση απειλή, ακόμη και πριν περάσει τα σύνορα.

«Ένας πύραυλος ή ένα drone που πλησιάζει τον εναέριο χώρο μας συνιστά ήδη άμεση απειλή για εμάς», δήλωσε.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η κατάρριψη ενός τέτοιου πυραύλου ενώ βρίσκεται ακόμη πάνω από την Ουκρανία θα μπορούσε να θεωρηθεί πράξη νόμιμης αυτοάμυνας, εφόσον πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος του Κιέβου.

«Πιστεύω ότι η κατάρριψη ενός πυραύλου πάνω από την Ουκρανία, ύστερα από αίτημα της Ουκρανίας, θα ενέπιπτε στον ορισμό της αυτοάμυνας», σημείωσε.

Η τοποθέτησή του αποτυπώνει την προσπάθεια της Βαρσοβίας να παρουσιάσει την προτεινόμενη αποστολή ως προληπτικό αμυντικό μέτρο και όχι ως άμεση συμμετοχή στον πόλεμο.

Ωστόσο, η τελική απόφαση ανήκει στο σύνολο των συμμάχων, οι οποίοι καλούνται να σταθμίσουν την ανάγκη προστασίας της επικράτειάς τους απέναντι στον κίνδυνο μιας ευρύτερης στρατιωτικής αντιπαράθεσης με τη Ρωσία.