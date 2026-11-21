Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Την ερχόμενη Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου, τίθενται προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, δύο νομοσχέδια του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που αφορούν στην κύρωση συμφωνιών της Ελλάδας, αφενός με την Τσεχία για την τοποθέτηση ελληνικού στρατιωτικού προσωπικού στο Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Διοικητικής Μέριμνας και αφετέρου με τη Γερμανία, για συνεργασία στο Πεδίο Βολής του ΝΑΤΟ στην Κρήτη.

Με το πρώτο σχέδιο νόμου κυρώνεται η Τεχνική Διευθέτηση μεταξύ του υπουργείου Άμυνας της Τσεχικής Δημοκρατίας και του υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, σχετικά με την τοποθέτηση ελληνικού στρατιωτικού προσωπικού στο Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Διοικητικής Μέριμνας (Multinational Logistics Coordination Centre – MLCC), η οποία υπογράφηκε στην Πράγα στις 18 Ιουνίου 2013 για την τσεχική πλευρά και στην Αθήνα στις 12 Μαρτίου 2015 για την ελληνική πλευρά. Ειδικότερα, με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η αντιμετώπιση ζητημάτων σχετικών με την τοποθέτηση ελληνικού στρατιωτικού προσωπικού στο MLCC.

Με το δεύτερο σχέδιο νόμου κυρώνεται η Τεχνική Διευθέτηση μεταξύ του ομοσπονδιακού υπουργείου Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και του υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, σχετικά με τη συμμετοχή της 350 Πτέρυγας Κατευθυνόμενων Βλημάτων της Πολεμικής Αεροπορίας στις Τακτικές Βολές 2020 στο Πεδίο Βολής του ΝΑΤΟ στην Κρήτη (ΠΒΚ) (ΝΑΤΟ Missile Firing Installation-NAMFI) της Γερμανικής Πτέρυγας Αεράμυνας 1 (Air Missile Defence Wing 1), που υπεγράφη από τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των εν θέματι κρατών στις 7 Οκτωβρίου 2020 και στις 6 Νοεμβρίου 2020.

Η Τεχνική Διευθέτηση πρέπει να κυρωθεί σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 36 του Συντάγματος, καθώς η εφαρμογή της προκαλεί οικονομική επιβάρυνση στην ελληνική πλευρά.

Αμφότερα τα νομοσχέδια αναμένεται να ψηφιστούν από την ολομέλεια της Βουλής, την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026.