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Απροσδόκητη δυναμική εμφάνισε η αγορά εργασίας των ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, με τις διαθέσιμες θέσεις απασχόλησης να αυξάνονται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων μηνών και τις απολύσεις να υποχωρούν στο χαμηλότερο σημείο εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο. Τα στοιχεία υποδηλώνουν ενίσχυση της ζήτησης για εργαζομένους κατά την είσοδο της αμερικανικής οικονομίας στο τέταρτο τρίμηνο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη η αμερικανική Στατιστική Υπηρεσία Εργασίας, οι κενές θέσεις εργασίας αυξήθηκαν κατά 333.000, φτάνοντας τα 7,52 εκατομμύρια, έναντι 7,19 εκατομμυρίων τον Αύγουστο, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία. Η επίδοση ξεπέρασε ακόμη και την υψηλότερη πρόβλεψη των οικονομολόγων.

Η έκθεση έδειξε επίσης ότι οι απολύσεις υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2025, ενώ αυξήθηκε ο αριθμός των εργαζομένων που αποχώρησαν οικειοθελώς από τις θέσεις τους.

Ο λεγόμενος δείκτης οικειοθελών αποχωρήσεων, ο οποίος αποτυπώνει το ποσοστό των εργαζομένων που εγκαταλείπουν με δική τους πρωτοβουλία την εργασία τους κάθε μήνα, αυξήθηκε στο 2,1%, το υψηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο.

Ενδείξεις ανάκαμψης στη ζήτηση εργαζομένων

Η άνοδος των κενών θέσεων και η αύξηση των προσλήψεων αποτελούν θετικές εξελίξεις για την αμερικανική οικονομία. Ωστόσο, για να θεωρηθεί ότι η αγορά εργασίας εισέρχεται σε μια νέα περίοδο ισχυρότερης ανάπτυξης, θα πρέπει η βελτίωση αυτή να διατηρηθεί για αρκετούς συνεχόμενους μήνες.

Εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, πολλές επιχειρήσεις εμφανίζονται επιφυλακτικές τόσο ως προς την πρόσληψη νέου προσωπικού όσο και ως προς τη μείωση του υφιστάμενου εργατικού δυναμικού τους, υπό το βάρος των υψηλών τιμών και της γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Ωστόσο, καθώς η οικονομική ανάπτυξη επιταχύνεται και οι καταναλωτικές δαπάνες παραμένουν ανθεκτικές, οι επιχειρήσεις ενδέχεται να αποκτούν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις προοπτικές της οικονομίας, ενισχύοντας σταδιακά το προσωπικό τους.

Η αύξηση των διαθέσιμων θέσεων εργασίας καταγράφηκε σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων, μεταξύ των οποίων οι επαγγελματικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες, η πολιτειακή και τοπική αυτοδιοίκηση, η μεταποίηση, το εμπόριο, οι μεταφορές και οι κατασκευές.

Παράλληλα, οι προσλήψεις ενισχύθηκαν, κυρίως χάρη στον κλάδο των υπηρεσιών διαμονής και εστίασης.

Ο συγκεκριμένος τομέας παρουσίασε ιδιαίτερα αυξημένη κινητικότητα κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, καθώς, παράλληλα με τις νέες προσλήψεις, καταγράφηκε και ένα μεγάλο κύμα οικειοθελών αποχωρήσεων εργαζομένων.

Σχεδόν ισορροπημένη η αγορά εργασίας

Ένα ακόμη στοιχείο που προκύπτει από την έκθεση είναι ότι τον Σεπτέμβριο αντιστοιχούσαν περίπου 1,1 κενές θέσεις εργασίας σε κάθε άνεργο, αναλογία που θεωρείται γενικά συμβατή με μια ισορροπημένη αγορά εργασίας.

Πρόκειται για έναν δείκτη που παρακολουθούν στενά οι αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), καθώς προσφέρει μια εικόνα της σχέσης μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργατικού δυναμικού.

Για λόγους σύγκρισης, στο αποκορύφωμα της έντασης που είχε καταγραφεί στην αγορά εργασίας το 2022, η συγκεκριμένη αναλογία είχε φτάσει τις δύο διαθέσιμες θέσεις για κάθε άνεργο.

Η διατήρηση της ανθεκτικότητας στην απασχόληση έχει επιτρέψει στους υπευθύνους χάραξης της νομισματικής πολιτικής να επικεντρώσουν περισσότερο την προσοχή τους στον επίμονο πληθωρισμό.

Την περασμένη εβδομάδα, η Fed διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια, μετά την αύξηση στην οποία είχε προχωρήσει τον Σεπτέμβριο, την πρώτη εδώ και τρία χρόνια. Με την απόφαση αυτή, οι αξιωματούχοι εξασφάλισαν περισσότερο χρόνο προκειμένου να αξιολογήσουν την πορεία του πληθωρισμού και της οικονομικής δραστηριότητας.

Τα επόμενα βήματα της Fed και οι εκλογές

Οι αξιωματούχοι της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας επισήμαναν ότι η αύξηση των θέσεων εργασίας συμβαδίζει με την αύξηση του εργατικού δυναμικού, ενώ το ποσοστό ανεργίας έχει παρουσιάσει ελάχιστες μεταβολές.

Παράλληλα, αναβάθμισαν την εκτίμησή τους για την πορεία της οικονομικής δραστηριότητας, χαρακτηρίζοντάς την ισχυρή.

Η κατάσταση της οικονομίας και, κυρίως, το αυξημένο κόστος ζωής και η δυνατότητα των νοικοκυριών να ανταποκρίνονται στις καθημερινές τους δαπάνες αποτελούν βασικά ζητήματα που απασχολούν τους Αμερικανούς ψηφοφόρους ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών που διεξάγονται σήμερα.

Τα στοιχεία για την απασχόληση αποκτούν έτσι ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτυπώνουν την κατάσταση της οικονομίας σε μια κρίσιμη πολιτική συγκυρία, κατά την οποία οι ανησυχίες για την ακρίβεια παραμένουν στο προσκήνιο.

Το επόμενο σημαντικό ορόσημο για τις αγορές και τη Fed είναι η μηνιαία έκθεση για την απασχόληση, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί την ερχόμενη Παρασκευή και θα προσφέρει πρόσθετες ενδείξεις για την πορεία της αμερικανικής αγοράς εργασίας.

Οι οικονομολόγοι προβλέπουν ότι η αμερικανική οικονομία δημιούργησε 65.000 νέες θέσεις εργασίας τον Οκτώβριο, ενώ εκτιμούν ότι το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε αμετάβλητο.

Η έκθεση θα συμβάλει στην αποσαφήνιση του κατά πόσο η βελτίωση που καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο αποτελεί την αρχή μιας πιο σταθερής ενίσχυσης της απασχόλησης ή μια προσωρινή ανάκαμψη σε μια αγορά εργασίας που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από επιφυλακτικότητα.