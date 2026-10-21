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Σε νέα διεύρυνση των κυρώσεων κατά του Ιράν προχώρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, βάζοντας στο στόχαστρο δίκτυα που συνδέονται με τη ναυτιλία και τις τραπεζικές συναλλαγές, με την υπόθεση να αποκτά και ελληνικό ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Reuters, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών επέβαλε νέες κυρώσεις στη δικηγορική εταιρεία Karnakis and Karnakis, η οποία έχει έδρα στην Ελλάδα και τον Παναμά, λόγω της φερόμενης υποστήριξής της σε ιρανικές ναυτιλιακές δραστηριότητες.

Παράλληλα, το υπουργείο επιβεβαίωσε ότι το Δίκτυο Καταπολέμησης Χρηματοοικονομικών Εγκλημάτων των ΗΠΑ (FinCEN) εξέδωσε διοικητική κλήτευση για την παροχή στοιχείων σχετικά με ελληνική τράπεζα, η οποία δεν κατονομάζεται, στο πλαίσιο διερεύνησης πιθανών διασυνδέσεων με το Ιράν.

Επιπλέον, έξι ακόμη ευρωπαϊκές τράπεζες έλαβαν αιτήματα παροχής πληροφοριών σχετικά με ενδεχόμενες σχέσεις τους με ιρανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που τελούν υπό κυρώσεις.

Οι κινήσεις αυτές σηματοδοτούν κλιμάκωση της αμερικανικής χρηματοοικονομικής πίεσης προς το Ιράν, με ιδιαίτερη έμφαση στα ναυτιλιακά και τραπεζικά δίκτυα που ενδέχεται να διευκολύνουν τις διεθνείς συναλλαγές της χώρας.

Πάντως, μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί άμεση διαταραχή στις φυσικές μεταφορές πετρελαίου ως αποτέλεσμα των νέων μέτρων.