Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Επιβράδυνση κατέγραψαν οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ τον Οκτώβριο, καθώς οι καταναλωτές περιόρισαν τις αγορές διαρκών αγαθών μεγάλης αξίας, όπως αυτοκίνητα και έπιπλα, παρά τη διατήρηση της ζήτησης σε άλλες κατηγορίες προϊόντων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου, η αξία των λιανικών πωλήσεων αυξήθηκε κατά 0,2% τον Οκτώβριο, έναντι ανόδου 0,8% τον Σεπτέμβριο, η οποία είχε ενισχυθεί από τις υψηλότερες δαπάνες για καύσιμα. Τα στοιχεία δεν είναι προσαρμοσμένα στον πληθωρισμό.

Εξαιρουμένων των πωλήσεων αυτοκινήτων και βενζίνης, οι λιανικές πωλήσεις σημείωσαν άνοδο 0,5%, υποδηλώνοντας ότι η ζήτηση για άλλες κατηγορίες αγαθών παρέμεινε ανθεκτική.

Από τις 13 βασικές κατηγορίες του λιανεμπορίου, οι επτά κατέγραψαν αύξηση πωλήσεων. Υψηλότερες δαπάνες σημειώθηκαν στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στις πωλήσεις εκτός φυσικών καταστημάτων, στα καταστήματα προϊόντων υγείας και προσωπικής φροντίδας, στα πρατήρια καυσίμων και στις επιχειρήσεις εμπορίας οικοδομικών υλικών.

Αντίθετα, υποχώρηση καταγράφηκε στις πωλήσεις επίπλων, αυτοκινήτων και ειδών χόμπι, αποτυπώνοντας την πιο συγκρατημένη στάση των νοικοκυριών απέναντι σε ορισμένες προαιρετικές δαπάνες.

Πιο ενθαρρυντική ήταν η εικόνα ενός βασικού δείκτη της υποκείμενης καταναλωτικής ζήτησης, ο οποίος χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των δαπανών για αγαθά στο αμερικανικό ΑΕΠ.

Οι λεγόμενες πωλήσεις της ομάδας ελέγχου (control group) αυξήθηκαν κατά 0,6%, περισσότερο από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο από τον Αύγουστο.

Ο συγκεκριμένος δείκτης εξαιρεί τις υπηρεσίες εστίασης, τις αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, τα καταστήματα οικοδομικών υλικών και τα πρατήρια καυσίμων, προσφέροντας μια πιο αντιπροσωπευτική εικόνα της καταναλωτικής ζήτησης που συνδέεται με την οικονομική ανάπτυξη.

Συνολικά, όπως μεταδίδει το Bloomberg, τα στοιχεία καταδεικνύουν μικτή εικόνα για την αμερικανική κατανάλωση στις αρχές του τέταρτου τριμήνου.

Η σταθερότητα στην αγορά εργασίας, σε συνδυασμό με τα κέρδη των χρηματιστηριακών αγορών, έχει βοηθήσει τα αμερικανικά νοικοκυριά να αντεπεξέλθουν στις εκτεταμένες αυξήσεις τιμών, οι οποίες επηρεάζουν ακόμη και βασικά αγαθά, όπως τα τρόφιμα και η ενέργεια.

Παράλληλα, οι εποχικές προωθητικές ενέργειες που πραγματοποίησαν τον Οκτώβριο μεγάλες αλυσίδες λιανικής, όπως η Amazon, η Target και η Walmart, ενδέχεται να συνέβαλαν στη στήριξη των πωλήσεων.

Ωστόσο, οι επιχειρήσεις επισημαίνουν ότι το περιβάλλον υψηλού πληθωρισμού έχει καταστήσει τους καταναλωτές περισσότερο προσεκτικούς ως προς τις τιμές και την αξία των προϊόντων που αγοράζουν.

«Ο καταναλωτής βρίσκεται σε ευάλωτη κατάσταση», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Kraft Heinz, Στιβ Κάχιλεϊν, κατά την τελευταία ενημέρωση των αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας.

Όπως εξήγησε, η Kraft Heinz επιδιώκει να περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις αυξήσεις τιμών, προκειμένου να ανταποκριθεί στις οικονομικές δυνατότητες και στις ανάγκες των καταναλωτών.

Περισσότερες ενδείξεις για την κατάσταση της αμερικανικής κατανάλωσης αναμένεται να προκύψουν από τις προσεχείς ανακοινώσεις οικονομικών αποτελεσμάτων μεγάλων εταιρειών λιανικής, όπως η Walmart.