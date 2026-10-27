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Οι αμυντικές δαπάνες των ΗΠΑ αναμένεται να παραμείνουν σε γενικές γραμμές σταθερές, ακόμη και εάν οι Δημοκρατικοί αποκτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές της επόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με τον ιδρυτή της Anduril, Πάλμερ Λάκι.

Μιλώντας την Τρίτη στο Bloomberg Television, ο Λάκι υποστήριξε ότι οι περισσότεροι Δημοκρατικοί που ασκούν επιρροή στη διαμόρφωση του αμυντικού προϋπολογισμού αναγνωρίζουν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο και αντιλαμβάνονται την ανάγκη αντικατάστασης των παλαιότερων οπλικών συστημάτων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν απειλές που ενδέχεται να εκδηλωθούν στο άμεσο μέλλον.

Κατά την εκτίμησή του, νεοφυείς επιχειρήσεις αμυντικής τεχνολογίας, όπως η Anduril, είναι πιθανό να ωφεληθούν ανεξάρτητα από το ποιο κόμμα θα ελέγχει τις αμυντικές δαπάνες.

«Ακόμη και με ένα “μπλε κύμα”, δεν είναι απαραίτητο ότι θα δούμε κάποια μεγάλη αλλαγή στις αμυντικές δαπάνες», ανέφερε ο Λάκι, χρησιμοποιώντας τον όρο που περιγράφει μια ευρεία εκλογική επικράτηση των Δημοκρατικών.

«Πιστεύω ότι οι περισσότεροι, τόσο από τη ρεπουμπλικανική όσο και από τη δημοκρατική πλευρά, συμφωνούν πως η Αμερική πρέπει να επενδύσει σε νέες τεχνολογίες», πρόσθεσε.

Οι ενδιάμεσες εκλογές και ο αμυντικός προϋπολογισμός

Μια ενδεχόμενη επικράτηση των Δημοκρατικών στη μία ή και στις δύο αίθουσες του Κογκρέσου θα προσέφερε στο κόμμα τη δυνατότητα να ασκήσει αποτελεσματικότερη αντίσταση στις πολιτικές προτεραιότητες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Παρότι οι Δημοκρατικοί έχουν στηρίξει κατά κύριο λόγο την προεκλογική τους εκστρατεία στην ανάγκη διατήρησης της στρατιωτικής ετοιμότητας και αναπλήρωσης των αμερικανικών αποθεμάτων οπλικών συστημάτων, ασκούν έντονη κριτική στον πόλεμο στο Ιράν και στις επιλογές εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Λάκι, η διακομματική συναίνεση ως προς την ανάγκη τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων περιορίζει το ενδεχόμενο σημαντικών αλλαγών στις αμυντικές δαπάνες.

Μαζί με τον Έλον Μασκ σχεδιάζουν τα όπλα του μέλλοντος

Ο ιδρυτής της Anduril, ο οποίος περιέγραψε τον εαυτό του ως «μηχανικό και όχι πολιτικό», επιλέχθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα από το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας για να αναλάβει από κοινού την ηγεσία μιας μελέτης διάρκειας 120 ημερών για το μέλλον του πολέμου.

Η πρωτοβουλία, με την ονομασία Project Meridian, έχει ως στόχο να συμβάλει στον σχεδιασμό των οπλικών συστημάτων που θα χρειαστούν οι Ηνωμένες Πολιτείες τα επόμενα χρόνια.

Στην ηγετική ομάδα συμμετέχουν επίσης ο Έλον Μασκ και ο πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νιουτ Γκίνγκριτς.

Σύμφωνα με τον Λάκι, η συγκρότηση της ομάδας, η οποία θα αποτελείται από 20 μέλη, βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ότι η τελική έκθεση, που αναμένεται να παραδοθεί τον Ιανουάριο, θα αποτυπώνει πραγματική πολυφωνία απόψεων και δεν θα περιοριστεί στην ανακύκλωση ήδη γνωστών συμπερασμάτων.

«Γνωρίζουμε ποια είναι η απειλή στον Ειρηνικό. Όλοι γνωρίζουμε τις απειλές στον βιολογικό και χημικό τομέα», σημείωσε.

«Θα ήθελα να επικεντρωθούμε σε ζητήματα που διαφορετικά μπορεί να μην τύγχαναν προσοχής, ακόμη και σε ζητήματα που ενδεχομένως δεν θα τραβούσαν ούτε τη δική μου προσοχή», κατέληξε.