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Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών υποχώρησαν οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ, αναδεικνύοντας την ανθεκτικότητα της αμερικανικής αγοράς εργασίας, παρά τις αυξανόμενες οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη το αμερικανικό υπουργείο Εργασίας, οι αρχικές αιτήσεις για επίδομα ανεργίας μειώθηκαν κατά 6.000, στις 194.000, την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 17 Οκτωβρίου.

Η επίδοση ήταν καλύτερη από τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg, καθώς η διάμεση πρόβλεψη έκανε λόγο για 200.000 νέες αιτήσεις.

Αντίθετα, οι συνεχιζόμενες αιτήσεις επιδόματος ανεργίας, που αποτυπώνουν τον αριθμό των ατόμων τα οποία εξακολουθούν να λαμβάνουν σχετική ενίσχυση, αυξήθηκαν κατά 25.000, φτάνοντας τα 1,73 εκατομμύρια την προηγούμενη εβδομάδα. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι εβδομάδων.

Οι αρχικές αιτήσεις παραμένουν εδώ και αρκετές εβδομάδες κοντά σε επίπεδα που είχαν να παρατηρηθούν από τη δεκαετία του 1960, παρά την ενίσχυση των πιέσεων στις τιμές που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων λόγω της μεγάλης αύξησης του ενεργειακού κόστους.

Παρότι ορισμένες μεγάλες εταιρείες, όπως η πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου eBay και η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Kroger, έχουν ανακοινώσει σημαντικές περικοπές θέσεων εργασίας, τα διαθέσιμα στοιχεία δεν δείχνουν ότι οι απολύσεις έχουν λάβει γενικευμένες διαστάσεις στην αμερικανική οικονομία.

Ενδεικτική της συγκρατημένης πορείας των απολύσεων είναι και η εξέλιξη του κινητού μέσου όρου τεσσάρων εβδομάδων των νέων αιτήσεων, ο οποίος χρησιμοποιείται για τον περιορισμό των βραχυπρόθεσμων διακυμάνσεων των στοιχείων.

Ο συγκεκριμένος δείκτης υποχώρησε στις 197.750 αιτήσεις, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο από το 2022.

Παράλληλα, χωρίς εποχική προσαρμογή, οι αρχικές αιτήσεις για επίδομα ανεργίας μειώθηκαν κατά περισσότερες από 19.000 την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στις πολιτείες Οχάιο, Τενεσί και Καλιφόρνια.