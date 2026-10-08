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Στο χαμηλότερο επίπεδο από τον περασμένο Ιούλιο υποχώρησαν οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ, επιβεβαιώνοντας ότι οι απολύσεις παραμένουν περιορισμένες, παρά την επιβράδυνση του ρυθμού δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη το αμερικανικό υπουργείο Εργασίας, οι αρχικές αιτήσεις μειώθηκαν κατά 2.000, στις 197.000, την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 3 Οκτωβρίου.

Πρόκειται για την τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα κατά την οποία οι αιτήσεις διατηρούνται κάτω από το όριο των 200.000, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να συγκρατούν τις απολύσεις.

Οι αρχικές αιτήσεις επιδόματος ανεργίας κινούνται τους τελευταίους μήνες κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί από τη δεκαετία του 1960.

Η εικόνα αυτή, σε συνδυασμό με τη μετριοπαθέστερη αύξηση της απασχόλησης τον Σεπτέμβριο, αποτυπώνει μια αγορά εργασίας στην οποία οι εργοδότες επιλέγουν να διατηρούν το υφιστάμενο προσωπικό τους, χωρίς όμως να προχωρούν με την ίδια ένταση σε νέες προσλήψεις.

Το αυξημένο λειτουργικό κόστος αποτελεί βασικό παράγοντα της επιφυλακτικότητας των επιχειρήσεων ως προς την περαιτέρω ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Την ίδια στιγμή, οι συνεχιζόμενες αιτήσεις, που αποτυπώνουν τον αριθμό των δικαιούχων οι οποίοι εξακολουθούν να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, αυξήθηκαν στα 1,72 εκατομμύρια την προηγούμενη εβδομάδα.

Περαιτέρω ένδειξη της περιορισμένης έκτασης των απολύσεων αποτελεί η εξέλιξη του κινητού μέσου όρου τεσσάρων εβδομάδων των νέων αιτήσεων, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εξομάλυνση των βραχυπρόθεσμων διακυμάνσεων.

Ο δείκτης υποχώρησε στις 198.000 αιτήσεις, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2022.

Ωστόσο, τα στοιχεία χωρίς εποχική προσαρμογή παρουσίασαν διαφορετική εικόνα, καθώς οι αρχικές αιτήσεις αυξήθηκαν κατά σχεδόν 12.000 σε εβδομαδιαία βάση.

Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στην Καλιφόρνια, το Ιλινόις και τη Νέα Υόρκη.

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