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Σε υψηλά σχεδόν τεσσάρων ετών διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός χονδρικής στις ΗΠΑ, καθώς οι τιμές αυξήθηκαν κατά 6,5% τον Οκτώβριο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη άνοδο σε ετήσια βάση από τον Νοέμβριο του 2022.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το αμερικανικό Γραφείο Στατιστικών Εργασίας (BLS), ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) για την τελική ζήτηση ενισχύθηκε κατά 0,3% σε μηνιαία βάση, με εποχικά προσαρμοσμένους όρους.

Η αύξηση ήταν αισθητά μικρότερη από εκείνη του Σεπτεμβρίου, όταν οι τιμές είχαν σημειώσει άνοδο 1,4%, ενώ τον Αύγουστο είχαν ενισχυθεί κατά 0,4%.

Παρά τη μηνιαία επιβράδυνση, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών παραγωγού έφθασε στο 6,5%, επίπεδο που είχε να καταγραφεί από τα τέλη του 2022, όταν ο δείκτης είχε αυξηθεί κατά 7,4% τον Νοέμβριο εκείνης της χρονιάς.

Τη μεγαλύτερη συμβολή στη μηνιαία άνοδο είχαν οι τιμές των αγαθών τελικής ζήτησης, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 0,5% τον Οκτώβριο. Αντίστοιχα, οι τιμές των υπηρεσιών ενισχύθηκαν κατά 0,2%.

Ανοδικά κινήθηκε και ο δομικός δείκτης που εξαιρεί τις τιμές των τροφίμων, της ενέργειας και των εμπορικών υπηρεσιών, καταγράφοντας μηνιαία αύξηση 0,5%, ίδια με εκείνη του Σεπτεμβρίου.

Σε δωδεκάμηνη βάση, ο συγκεκριμένος δείκτης ενισχύθηκε κατά 4,9%, αναδεικνύοντας τη διατήρηση των υποκείμενων πληθωριστικών πιέσεων στην αμερικανική οικονομία.