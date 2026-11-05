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Σημαντική επιτάχυνση καταγράφει ο πληθωρισμός χονδρικής στην Ευρωζώνη, με τις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία να αυξάνονται κατά 11,1% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο, έναντι 8,3% τον Αύγουστο. Ακόμη υψηλότερος είναι ο ρυθμός αύξησης στην Ελλάδα, όπου διαμορφώθηκε στο 13,2%, από 8,9% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Eurostat.

Βασικός παράγοντας πίσω από τη νέα άνοδο είναι η εκτίναξη των τιμών ενέργειας κατά 30,8% σε ετήσια βάση στην Ευρωζώνη, εξέλιξη που επιβαρύνει το κόστος παραγωγής των επιχειρήσεων και ενισχύει τις ανησυχίες για μετακύλιση των ανατιμήσεων στις τελικές τιμές.

Σε μηνιαία βάση, οι τιμές παραγωγού αυξήθηκαν κατά 2,5% στην Ευρωζώνη και κατά 2,6% στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιταχύνοντας από το 2% και το 1,9% αντίστοιχα που είχαν καταγραφεί τον Αύγουστο.

Η Ελλάδα εμφάνισε μηνιαία αύξηση 3,9%, μία από τις υψηλότερες στην ΕΕ.

Ελλάδα: Επιτάχυνση των ανατιμήσεων και τρίτη υψηλότερη μηνιαία αύξηση

Η επιτάχυνση του πληθωρισμού παραγωγού στην Ελλάδα αποτυπώνεται τόσο στην ετήσια όσο και στη μηνιαία μεταβολή των τιμών.

Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης διαμορφώθηκε στο 13,2% τον Σεπτέμβριο, έναντι 8,9% τον Αύγουστο και 7% τον Ιούλιο.

Σε μηνιαία βάση, η αύξηση έφτασε το 3,9%, από 1,7% τον Αύγουστο και 1,1% τον Ιούλιο.

Πρόκειται για την τρίτη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από κοινού με την Ισπανία, πίσω από τη Βουλγαρία (+4,6%) και τη Λιθουανία (+4,2%).

Ο δείκτης τιμών παραγωγού της ελληνικής βιομηχανίας, με έτος βάσης το 2021, ανήλθε στις 139,7 μονάδες τον Σεπτέμβριο, από 134,4 μονάδες τον Αύγουστο.

Η εικόνα επιβεβαιώνει την ένταση των πιέσεων που καταγράφονται στη βιομηχανική παραγωγή, καθώς η αύξηση στην Ελλάδα ξεπερνά τόσο τον μέσο όρο της Ευρωζώνης όσο και εκείνον της ΕΕ.

Η ενέργεια οδηγεί την άνοδο στην Ευρωζώνη

Στην Ευρωζώνη, ο πληθωρισμός παραγωγού αυξήθηκε κατά 11,1% σε ετήσια βάση, από 8,3% τον Αύγουστο, ενώ στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιταχύνθηκε στο 10,9%, από 8%.

Η μεγαλύτερη πίεση προέρχεται από τον ενεργειακό τομέα.

Οι τιμές παραγωγού της ενέργειας στην Ευρωζώνη αυξήθηκαν κατά 7,8% σε μηνιαία βάση, έπειτα από άνοδο 5,6% τον Αύγουστο και 5,8% τον Ιούλιο.

Σε ετήσια βάση, η αύξηση έφτασε το 30,8%, έναντι 21% τον Αύγουστο.

Στο σύνολο της ΕΕ, οι ενεργειακές τιμές παραγωγού ενισχύθηκαν κατά 7,7% σε μηνιαία βάση και 30% σε ετήσια βάση.

Η σημασία της ενέργειας γίνεται ακόμη πιο εμφανής εάν εξαιρεθεί από τον συνολικό δείκτη. Χωρίς την ενέργεια, οι τιμές παραγωγού στην Ευρωζώνη αυξήθηκαν μόλις κατά 0,1% σε μηνιαία βάση και κατά 3,5% σε ετήσια βάση.

Αντίστοιχα, στην ΕΕ η μηνιαία αύξηση χωρίς την ενέργεια περιορίστηκε στο 0,2%, με την ετήσια μεταβολή στο 3,5%.

Πώς κινήθηκαν οι τιμές ανά βιομηχανικό κλάδο

Οι ανατιμήσεις δεν περιορίζονται αποκλειστικά στην ενέργεια, αν και οι υπόλοιποι κλάδοι εμφανίζουν σαφώς ηπιότερες μεταβολές.

Στην Ευρωζώνη, τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με τον Αύγουστο, οι τιμές παραγωγού αυξήθηκαν κατά 0,2% στα ενδιάμεσα αγαθά, 0,1% στα κεφαλαιουχικά αγαθά, 0,3% στα διαρκή καταναλωτικά αγαθά και 0,2% στα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά.

Σε ετήσια βάση, οι μεταβολές ήταν οι ακόλουθες:

Ενδιάμεσα αγαθά: +7,1%.

Ενέργεια: +30,8%.

Κεφαλαιουχικά αγαθά: +2,7%.

Διαρκή καταναλωτικά αγαθά: +3,4%.

Μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά: -0,6%.

Στο σύνολο της ΕΕ, οι ετήσιες αυξήσεις διαμορφώθηκαν στο 6,8% για τα ενδιάμεσα αγαθά, στο 30% για την ενέργεια, στο 2,6% για τα κεφαλαιουχικά αγαθά και στο 3,2% για τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά. Αντίθετα, οι τιμές των μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών μειώθηκαν κατά 0,6%.

Ποιες χώρες καταγράφουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις

Η Βουλγαρία κατέγραψε τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση των τιμών παραγωγού στην ΕΕ, με 22,9%, ενώ ακολούθησαν η Ιρλανδία με 19,9% και η Λιθουανία με 19%.

Υψηλές ανατιμήσεις καταγράφηκαν επίσης στην Ισπανία (+18,3%), στην Ιταλία (+17,4%), στη Δανία (+15,1%) και στη Ρουμανία (+14,9%).

Η Ελλάδα, με ετήσια αύξηση 13,2%, βρίσκεται επίσης μεταξύ των χωρών που εμφανίζουν σημαντικές πιέσεις στις τιμές παραγωγού.

Στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης, οι αυξήσεις ήταν πιο περιορισμένες, με τη Γερμανία στο 6,7% και τη Γαλλία στο 6,8%.

Η Κύπρος κατέγραψε ετήσια άνοδο 6,5%, ενώ η μοναδική χώρα της ΕΕ με μείωση των τιμών παραγωγού ήταν το Λουξεμβούργο (-8,1%).

Σε μηνιαία βάση, μετά τη Βουλγαρία, τη Λιθουανία, την Ελλάδα και την Ισπανία, υψηλές αυξήσεις καταγράφηκαν στην Ιταλία και τη Δανία (+3,6%), καθώς και στη Σουηδία (+3,5%).

Αντίθετα, οι τιμές παρέμειναν αμετάβλητες στο Λουξεμβούργο και τη Μάλτα.

Οι επιπτώσεις για την αγορά και τους καταναλωτές

Ο δείκτης τιμών παραγωγού καταγράφει τις μεταβολές στις τιμές των βιομηχανικών προϊόντων στην εγχώρια αγορά, πριν αυτά φτάσουν στον τελικό καταναλωτή.

Η νέα επιτάχυνση αποτελεί ένδειξη ότι οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αυξημένες πιέσεις στο κόστος παραγωγής, ιδιαίτερα εξαιτίας της ενέργειας.

Ωστόσο, η άνοδος των τιμών παραγωγού δεν μεταφέρεται αυτομάτως και στον ίδιο βαθμό στις τιμές λιανικής, καθώς η τελική επίδραση εξαρτάται από τα περιθώρια κέρδους, τον ανταγωνισμό και τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να απορροφήσουν μέρος του κόστους.

Τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου αποτυπώνουν πάντως μια σαφή επιδείνωση των πληθωριστικών πιέσεων στη βιομηχανία, με την Ελλάδα να εμφανίζει ισχυρότερη άνοδο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.