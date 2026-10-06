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Ο αμερικανικός αποκλεισμός του Ιράν κρατά δεκάδες φορτωμένα δεξαμενόπλοια εγκλωβισμένα κατά μήκος των ιρανικών ακτών, ενώ άλλα, εκτός του Περσικού Κόλπου, παραμένουν ακινητοποιημένα ανοιχτά της Σρι Λάνκα, σύμφωνα με την οργάνωση «Ενωμένοι κατά του Πυρηνικού Ιράν» (διεθνώς γνωστή ως United Against Nuclear Iran – UANI).

Τουλάχιστον 50 δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο παραμένουν συγκεντρωμένα κοντά στις ιρανικές ακτές, αριθμός που παραμένει σε γενικές γραμμές αμετάβλητος σε σχέση με δύο μήνες νωρίτερα, ανέφερε η μη κερδοσκοπική οργάνωση στην τακτική ενημέρωσή της για τη ναυτιλία στις 5 Οκτωβρίου.

Τα πλοία μεταφέρουν κυρίως αργό πετρέλαιο, καθώς και πετρελαϊκά προϊόντα, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση.

Δεξαμενόπλοια ακινητοποιημένα στον Ινδο-Ειρηνικό

Σε άλλες περιοχές, άδεια πλοία παραμένουν αγκυροβολημένα σε ολόκληρο τον Ινδο-Ειρηνικό, αντί να επιστρέψουν σε ιρανικά λιμάνια, εξαιτίας του αμερικανικού αποκλεισμού.

Σύμφωνα με την UANI, 20 πλοία με ιρανική σημαία βρίσκονται ανοιχτά της Σρι Λάνκα, ενώ ακόμη ένα βρίσκεται ανοιχτά του Ομάν.

Το Ιράν βρίσκεται αντιμέτωπο με έναν σχεδόν πλήρη αποκλεισμό από τις αμερικανικές δυνάμεις, σε μια προσπάθεια της Ουάσιγκτον να εντείνει την οικονομική πίεση στην Τεχεράνη και να την αναγκάσει να υποχωρήσει.

Συνολικά, 130 πλοία έχουν αλλάξει πορεία, σύμφωνα με στοιχεία του αμερικανικού στρατού.

Εγκλωβισμένα τάνκερ κοντά στο Χαργκ

Στον Περσικό Κόλπο, τουλάχιστον 11 φορτωμένα δεξαμενόπλοια είναι αγκυροβολημένα ανατολικά του νησιού Χαργκ, του βασικού εξαγωγικού τερματικού σταθμού του Ιράν, ενώ ακόμη πέντε βρίσκονται νοτιότερα.

Κανένα δεξαμενόπλοιο δεν είχε εντοπιστεί να φορτώνει στο Χαργκ τη Δευτέρα, σύμφωνα με την UANI.

Οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις από την παρακολούθηση της ναυτιλιακής κίνησης δείχνουν ότι το Ιράν δεν φόρτωσε καθόλου αργό πετρέλαιο σε δεξαμενόπλοια τον Σεπτέμβριο.

Οι φορτώσεις μειώθηκαν στο μηδέν τον περασμένο μήνα, στην πρώτη τέτοια περίπτωση από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο.

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