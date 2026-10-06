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Σημαντική βελτίωση καταγράφεται στη διαδικασία απονομής των νέων κύριων συντάξεων, καθώς ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση των αιτημάτων έχει περιοριστεί αισθητά. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία έως τον Ιούνιο του 2026, ο μέσος χρόνος αναμονής για την έκδοση μιας νέας κύριας σύνταξης ανέρχεται πλέον στις 42 ημέρες, γεγονός που σηματοδοτεί μεγάλη επιτάχυνση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Από το 2020 μέχρι σήμερα, έχουν διεκπεραιωθεί περισσότερες από 1,57 εκατομμύρια αιτήσεις συνταξιοδότησης, ενώ παράλληλα έχει σημειωθεί δραστική υποχώρηση των ληξιπρόθεσμων εκκρεμοτήτων. Συγκεκριμένα, οι υποθέσεις που παρέμεναν σε καθυστέρηση μειώθηκαν κατά 92%, καθώς από τις 149.193 εκκρεμείς αιτήσεις που καταγράφονταν στο παρελθόν, πλέον έχουν περιοριστεί στις 12.189.

Παρά τη σημαντική πρόοδο στην ταχύτητα απονομής, οι ασφαλισμένοι εξακολουθούν να χρειάζεται να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην προετοιμασία του ασφαλιστικού τους φακέλου πολύ πριν φτάσει η στιγμή της κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης.

Κρίσιμο βήμα αποτελεί ο έγκαιρος έλεγχος όλων των στοιχείων που αφορούν τον ασφαλιστικό βίο του εργαζομένου, όπως τα ένσημα, τα συνολικά έτη ασφάλισης και οι ασφαλιστέες αποδοχές. Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης η σωστή καταγραφή περιπτώσεων διαδοχικής ή παράλληλης ασφάλισης, οι οποίες συχνά μπορούν να προκαλέσουν καθυστερήσεις ή προβλήματα κατά την επεξεργασία της αίτησης.

Παράλληλα, πριν από την υποβολή του αιτήματος θα πρέπει να εξετάζεται εάν υπάρχει δυνατότητα ή ανάγκη για αναγνώριση πλασματικών ετών, όπως επίσης και να έχει συγκεντρωθεί το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ο έλεγχος του φακέλου πριν από την ηλεκτρονική υποβολή αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αποφυγή καθυστερήσεων. Τυχόν ανακρίβειες, ελλείψεις ή λάθη στα ασφαλιστικά δεδομένα είναι προτιμότερο να εντοπίζονται και να διορθώνονται εγκαίρως, ώστε η διαδικασία απονομής της σύνταξης να προχωρά χωρίς πρόσθετες εμπλοκές.

Η ταχύτερη απονομή των νέων συντάξεων δείχνει ότι οι μεγάλες καθυστερήσεις των προηγούμενων ετών έχουν περιοριστεί σημαντικά, ωστόσο η σωστή προετοιμασία από την πλευρά των ασφαλισμένων παραμένει βασική προϋπόθεση για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

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