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Μια συνάντηση χωρίς ιστορικό προηγούμενο, με τους ηγέτες των τριών μεγαλύτερων γεωπολιτικών δυνάμεων του πλανήτη στο ίδιο τραπέζι, ετοιμάζεται να φιλοξενήσει η Κίνα, σε μια συγκυρία κατά την οποία οι πόλεμοι, οι εμπορικές αντιπαραθέσεις και η κούρσα των εξοπλισμών αναδιαμορφώνουν τις διεθνείς ισορροπίες.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ο Κινέζος Πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, και ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, θα συναντηθούν την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου στη Σεντζέν, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας – Ειρηνικού (APEC), όπως επιβεβαίωσε τη Δευτέρα το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

Πρόκειται για την πρώτη τριμερή συνάντηση των συγκεκριμένων ηγετών, με την επιβεβαίωση του Πεκίνου να ακολουθεί αντίστοιχες ανακοινώσεις από τον Λευκό Οίκο και το Κρεμλίνο.

Πίσω, ωστόσο, από τη συμβολική σημασία της συνόδου, διαμορφώνεται ένα περίπλοκο διπλωματικό παζάρι. Η Ουάσιγκτον επιδιώκει να επικεντρωθεί στον πυρηνικό αφοπλισμό και στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, η Μόσχα θέλει να φέρει στο προσκήνιο την Ουκρανία, ενώ το Πεκίνο επιχειρεί να ενισχύσει τη διεθνή θέση του χωρίς να αναλάβει δεσμεύσεις που θα το εξέθεταν απέναντι στη Δύση.

Και όλα αυτά ενώ ο Τραμπ ταξιδεύει στην Ασία πολιτικά αποδυναμωμένος, μετά τη βαριά ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές και τις νέες αναταράξεις που έχει προκαλέσει το σκάνδαλο γύρω από τον πρώην επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ.

Τρεις ηγέτες, τρεις διαφορετικές επιδιώξεις

Η πρωτοβουλία για μια κοινή συνάντηση είχε τεθεί στο τραπέζι από τον Πούτιν, σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα της Wall Street Journal, με στόχο να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για τη διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.

Παρότι οι τρεις ηγέτες έχουν συναντηθεί πολλές φορές σε διμερές επίπεδο, δεν έχουν καθίσει ποτέ όλοι μαζί στο ίδιο τραπέζι.

Ο Σι έχει συναντήσει τον Τραμπ τρεις φορές από τον Οκτώβριο του 2025, ενώ οι επαφές του με τον Πούτιν ξεπερνούν τις 40 από τότε που ανέλαβε την προεδρία της Κίνας, το 2013. Από την πλευρά τους, Τραμπ και Πούτιν έχουν πραγματοποιήσει αρκετές συναντήσεις, μεταξύ των οποίων και εκείνη στην Αλάσκα τον Αύγουστο του 2025.

Για το Πεκίνο, ακόμη και η πραγματοποίηση της συνόδου αποτελεί σημαντικό διπλωματικό κέρδος.

«Για τον Σι, και μόνο η δυνατότητα να φέρει τον Πούτιν και τον Τραμπ στο ίδιο τραπέζι, σε μια συνάντηση μεταξύ ισότιμων ηγετών, προσφέρει σημαντικά πολιτικά οφέλη προτού καν αρχίσουν οι συνομιλίες», εκτιμά ο Πίτερ Αλεξάντερ, διευθύνων σύμβουλος της Z-Ben Advisors στη Σαγκάη.

Η Κίνα αποκτά έτσι την ευκαιρία να προβάλει τον εαυτό της ως κεντρικό παράγοντα στη διαμόρφωση των παγκόσμιων ισορροπιών, σε μια περίοδο έντονων αμφισβητήσεων της αμερικανικής επιρροής.

Το πρώτο μεγάλο αγκάθι: Η Ουκρανία

Το μεγαλύτερο εμπόδιο για μια ουσιαστική συμφωνία φαίνεται ότι αφορά ήδη στην ίδια την ατζέντα των συνομιλιών.

Σύμφωνα με τον Νίο Γουάνγκ, επικεφαλής στρατηγικής για την Κίνα στην Evercore ISI, οι τρεις πλευρές εμφανίζονται να έχουν διαφορετικές προτεραιότητες, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου συζήτησης.

Ο Λευκός Οίκος έχει καταστήσει σαφές ότι επιθυμεί να δώσει έμφαση στη μείωση των πυρηνικών οπλοστασίων και στον πόλεμο με το Ιράν, υποβαθμίζοντας την προοπτική συζήτησης για την Ουκρανία.

«Ο Πρόεδρος θα συζητήσει τη μείωση των πυρηνικών όπλων στον κόσμο, καθώς θεωρεί ότι η διάδοσή τους είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Ολίβια Γουέιλς.

Όπως διευκρίνισε, ο Τραμπ αναμένεται να θέσει το ζήτημα του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου κατά του Ιράν, χωρίς ωστόσο να σχεδιάζει να ανοίξει τη συζήτηση για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η προσέγγιση αυτή βρίσκεται σε αντίθεση με τις επιδιώξεις της Μόσχας.

Ο Πούτιν εμφανίζεται αμετακίνητος στις θέσεις του, έχοντας διαμηνύσει στους Αμερικανούς απεσταλμένους, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, κατά τη συνάντησή τους στη Μόσχα την προηγούμενη εβδομάδα, ότι η Ευρώπη πρέπει να αποφασίσει εάν επιθυμεί «ειρήνη ή πόλεμο».

Οι επαφές αυτές πραγματοποιήθηκαν μετά από έναν ακόμη γύρο διαπραγματεύσεων στο Άμπου Ντάμπι για τον τερματισμό του πολέμου.

Από την πλευρά του, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, έχει δηλώσει ότι οι συνομιλίες στη Σεντζέν θα αποτελέσουν συνέχεια των διπλωματικών προσπαθειών για την εξεύρεση διαπραγματευτικής λύσης στο ουκρανικό.

Ενδεχόμενη συζήτηση για το μέλλον της Ουκρανίας χωρίς την παρουσία του Κιέβου θα μπορούσε να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο στην ουκρανική πρωτεύουσα όσο και στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, καθώς θα έδινε στον Πούτιν τη δυνατότητα να προωθήσει τις ρωσικές θέσεις απευθείας στις δύο άλλες μεγάλες δυνάμεις.

Ο αποδυναμωμένος Τραμπ και η αναζήτηση μιας διεθνούς επιτυχίας

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια δύσκολη πολιτική συγκυρία για τον Αμερικανό Πρόεδρο.

Οι βαριές απώλειες των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές, που οδήγησαν στην επικράτηση των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο, έχουν περιορίσει τα περιθώρια ελιγμών του Τραμπ στο εσωτερικό των ΗΠΑ.

Το εκλογικό αποτέλεσμα αποτύπωσε, μεταξύ άλλων, τη δυσαρέσκεια για τον πόλεμο στο Ιράν και τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων που συνδέονται με τη σύγκρουση.

Ταυτόχρονα, η υπόθεση του Τζένσεν Χουάνγκ έχει προκαλέσει νέες επικρίσεις για τις σχέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης με την Κίνα και την πολιτική εξαγωγών προηγμένων ημιαγωγών.

Ωστόσο, η εσωτερική αποδυνάμωση μπορεί να αποτελέσει και κίνητρο για εντονότερη δραστηριοποίηση στο διεθνές πεδίο.

Ο πρώην Αμερικανός πρέσβης στην APEC, Κερτ Τονγκ, επισημαίνει ότι Πρόεδροι που αντιμετώπισαν τον κίνδυνο περιορισμένης πολιτικής επιρροής στο εσωτερικό στράφηκαν συχνά στην εξωτερική πολιτική, προκειμένου να επιβεβαιώσουν τον ηγετικό τους ρόλο.

Όπως εκτιμά, ο Τραμπ θα επιχειρήσει να αξιοποιήσει την επίσκεψη για να επαναβεβαιώσει το κύρος και την εξουσία του, προβάλλοντας παράλληλα τις διπλωματικές του ικανότητες στη διεθνή σκηνή.

Η συνάντηση με τους δύο ισχυρότερους γεωπολιτικούς ανταγωνιστές των ΗΠΑ προσφέρει μια τέτοια ευκαιρία, έστω και αν οι προοπτικές για σημαντικές συμφωνίες παραμένουν περιορισμένες.

Τα πυρηνικά στο επίκεντρο – Γιατί αντιστέκεται η Κίνα

Η μείωση των πυρηνικών εξοπλισμών αποτελεί ένα από τα ζητήματα στα οποία ο Τραμπ επιδιώκει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει επιχειρήσει από την πρώτη του θητεία να προωθήσει ένα ευρύτερο πλαίσιο ελέγχου των πυρηνικών όπλων, το οποίο θα περιλαμβάνει όχι μόνο τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, αλλά και την Κίνα.

Ωστόσο, το Πεκίνο έχει αντισταθεί διαχρονικά στην προοπτική τριμερών διαπραγματεύσεων, επισημαίνοντας ότι το πυρηνικό του οπλοστάσιο παραμένει πολύ μικρότερο από εκείνα της Ουάσιγκτον και της Μόσχας.

Η κινεζική πλευρά θεωρεί ότι οι δύο μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις θα πρέπει πρώτα να προχωρήσουν σε ουσιαστική μείωση των δικών τους αποθεμάτων, προτού τεθεί ζήτημα αντίστοιχων δεσμεύσεων από το Πεκίνο.

Η απουσία συμφωνίας για το συγκεκριμένο θέμα αναδεικνύει τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν οι τρεις ηγέτες, ακόμη και αν καταφέρουν να διαμορφώσουν κοινή ατζέντα.

Το μεγάλο εμπορικό παζάρι ΗΠΑ – Κίνας

Πέρα από τη γεωπολιτική, ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί στις οικονομικές σχέσεις των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Η εμπορική ανακωχή μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας λήγει τον Ιανουάριο, δημιουργώντας την ανάγκη για νέες διαπραγματεύσεις, σε μια περίοδο κατά την οποία οι εμπορικές τριβές αρχίζουν και πάλι να εντείνονται.

Οι περισσότεροι αναλυτές θεωρούν πιθανή μια παράταση της συμφωνίας, χωρίς ωστόσο να αποκλείουν ότι οι δύο πλευρές θα επιχειρήσουν να επαναδιαπραγματευθούν επιμέρους όρους.

Σύμφωνα με τον Κάρλος Καζανόβα, ανώτερο οικονομολόγο για την Ασία στην UBP, το βασικό ζητούμενο δεν είναι μόνο η προσωρινή παράταση της ανακωχής, αλλά η δυνατότητα διαμόρφωσης ενός περισσότερο σταθερού πλαισίου για την εξισορρόπηση των εμπορικών σχέσεων ΗΠΑ – Κίνας.

Το αμερικανικό εμπορικό έλλειμμα έναντι της Κίνας παραμένει σημαντικό, ενώ οι κινεζικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ έχουν παρουσιάσει διψήφιους ρυθμούς αύξησης κατά το μεγαλύτερο μέρος του 2026, σε σύγκριση με τη χαμηλή βάση του προηγούμενου έτους.

Η μείωση αυτού του ελλείμματος αναμένεται να αποτελέσει βασική επιδίωξη της Ουάσιγκτον.

Η προηγούμενη συμφωνία είχε επιτευχθεί τον Οκτώβριο του 2025 στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας, όταν οι δύο πλευρές συμφώνησαν να αναστείλουν πρόσθετους δασμούς ύψους 24%, διατηρώντας συντελεστή 10%.

Παράλληλα, η Κίνα δεσμεύτηκε να επιτρέψει εξαγωγές ορισμένων σπάνιων γαιών, οι οποίες είναι κρίσιμες για προϊόντα που εκτείνονται από τα μαχητικά αεροσκάφη έως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Ωστόσο, η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι οι κινεζικές δεσμεύσεις για τις σπάνιες γαίες δεν έχουν εφαρμοστεί πλήρως, διατηρώντας μια σημαντική εστία έντασης στις διμερείς σχέσεις.

Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης μια συμφωνία αμοιβαίας μείωσης δασμών, γνωστή ως «30 δισ. έναντι 30 δισ.», η οποία έχει συμφωνηθεί κατ’ αρχήν σε προηγούμενες συναντήσεις, χωρίς να έχουν οριστικοποιηθεί οι λεπτομέρειές της.

Η σκιά της Nvidia και το σκάνδαλο Χουάνγκ

Ένα ακόμη ζήτημα που περιπλέκει τις σχέσεις Ουάσιγκτον και Πεκίνου είναι η κρίση στην Nvidia, μετά την απομάκρυνση του Τζένσεν Χουάνγκ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Οι αποκαλύψεις για τη σχέση του με γυναίκα για την οποία διατυπώθηκαν υποψίες κατασκοπείας υπέρ της Κίνας έχουν εντείνει τον έλεγχο των σχέσεων της εταιρείας με ασιατικούς πελάτες και της πολιτικής εξαγωγών προηγμένων μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης.

Το Πεκίνο έχει απορρίψει τις κατηγορίες περί κατασκοπείας, χαρακτηρίζοντάς τες προσπάθεια δυσφήμησης.

Για τον Τραμπ, η υπόθεση έχει και προσωπική πολιτική διάσταση, καθώς ο Χουάνγκ διατηρούσε στενές σχέσεις με την κυβέρνησή του, είχε συνοδεύσει τον Αμερικανό Πρόεδρο σε προηγούμενη επίσκεψη στην Κίνα και είχε παραστεί σε επίσημο δείπνο με τον Σι στον Λευκό Οίκο δύο μήνες νωρίτερα.

Παρά τις πιέσεις, ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης ανέφερε ότι ο Τραμπ δεν σκοπεύει να θέσει το ζήτημα Χουάνγκ στη συνάντηση με τον Σι, προτιμώντας να επικεντρωθεί στην οικονομική συνεργασία.

Στο εσωτερικό των ΗΠΑ, ωστόσο, ενισχύονται οι φωνές που ζητούν αυστηρότερους περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων τεχνολογιών προς την Κίνα.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, έχει αναφερθεί σε διαμορφούμενη συναίνεση στο Κογκρέσο υπέρ της ενίσχυσης των περιορισμών στην πρόσβαση κινεζικών εταιρειών σε προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται είναι η επέκταση των περιορισμών σε θυγατρικές εταιρειών που βρίσκονται ήδη υπό κυρώσεις, εφόσον αυτές ελέγχονται κατά πλειοψηφία από τις μητρικές τους.

Πρόκειται για τον λεγόμενο «κανόνα του 50%», η εφαρμογή του οποίου έχει ανασταλεί έως τον Ιανουάριο.

Ο Αμερικανός εμπορικός αντιπρόσωπος, Τζέιμισον Γκριρ, δήλωσε πάντως ότι δεν αναμένει να συζητηθούν οι περιορισμοί στις εξαγωγές κατά τη διάρκεια της συνόδου.

«Οι συζητήσεις για την οικονομική ασφάλεια και τους ελέγχους εξαγωγών δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τους Κινέζους», τόνισε.

Οι κινήσεις του Τραμπ στην Ασία και η παρουσία της Quad

Η επίσκεψη στην Κίνα εντάσσεται σε μια ευρύτερη τετραήμερη περιοδεία του Τραμπ στην Ασία, η οποία περιλαμβάνει και στάση στις Φιλιππίνες.

Στη Μανίλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να πραγματοποιήσει επαφές με ηγέτες της Ένωσης Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), καθώς και να συμμετάσχει σε συνάντηση κορυφής της Quad, στην οποία συμμετέχουν οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, η Ινδία και η Αυστραλία.

Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση ηγετών της συγκεκριμένης ομάδας μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Η Quad έχει αναδειχθεί σε σημαντικό μηχανισμό συνεργασίας για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης κινεζικής επιρροής στην περιοχή του Ινδοειρηνικού.

Στις συνομιλίες αναμένεται να τεθούν και οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν, ο οποίος έχει προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, ιδιαίτερα μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ και εννέα ακόμη χώρες έχουν συμφωνήσει να ενισχύσουν τη συνεργασία τους για την προστασία κρίσιμων τεχνολογιών και εφοδιαστικών αλυσίδων που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, οι πρωτοβουλίες αυτές συνδέονται με την ανάγκη περιορισμού των κινδύνων που απορρέουν από την εξάρτηση της Δύσης από κινεζικές τεχνολογίες και προμηθευτές.

Ποιος έχει περισσότερα να κερδίσει από τη συνάντηση

Παρά τις μεγάλες προσδοκίες που δημιουργεί η ιστορική τριμερής, αναλυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς το ενδεχόμενο ουσιαστικών συμφωνιών.

Ο πρώην Αμερικανός πρέσβης στη Μαλαισία, Έντγκαρ Κέιγκαν, ο οποίος εργάζεται πλέον στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS), εκτιμά ότι τα μηνύματα από τον Λευκό Οίκο παραπέμπουν περισσότερο σε μια επίσκεψη συμβολικού χαρακτήρα παρά σε μια διαπραγμάτευση από την οποία αναμένονται θεαματικά αποτελέσματα.

Από την πλευρά της, η Κίνα φαίνεται να ενδιαφέρεται κυρίως να αναδείξει τον ρόλο του Σι ως οικοδεσπότη της APEC και να προβάλει την εικόνα μιας χώρας που μπορεί να φέρει στο ίδιο τραπέζι τις μεγαλύτερες δυνάμεις.

Για τον Πούτιν, η συνάντηση προσφέρει την ευκαιρία να εμφανιστεί ως ισότιμος συνομιλητής των ηγετών των ΗΠΑ και της Κίνας, παρά τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Για τον Τραμπ, αντίθετα, το πολιτικό διακύβευμα είναι διαφορετικό: να δείξει ότι εξακολουθεί να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διεθνή σκηνή, παρά την αποδυνάμωση της θέσης του στην Ουάσιγκτον.

Όπως επισημαίνει ο Ρόμπερτ Κέιγκαν, ανώτερος ερευνητής του Ινστιτούτου Brookings, η Κίνα και η Ρωσία θα μπορούσαν να υιοθετήσουν πιο επιθετικές στρατηγικές τα επόμενα χρόνια, εφόσον εκτιμήσουν ότι η πολιτική θέση του Αμερικανού Προέδρου έχει αποδυναμωθεί.

Η συνάντηση της Πέμπτης δεν αναμένεται, επομένως, να κριθεί μόνο από τις συμφωνίες που ενδεχομένως θα ανακοινωθούν, αλλά και από την εικόνα ισχύος που θα επιχειρήσει να προβάλει καθένας από τους τρεις ηγέτες.

Σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς συμμαχίες δοκιμάζονται και οι γεωπολιτικές συγκρούσεις παραμένουν ανοιχτές, το τραπέζι της Σεντζέν θα μπορούσε να αποτελέσει την αφετηρία μιας νέας φάσης διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσιγκτον, Πεκίνου και Μόσχας, χωρίς αυτό να προεξοφλεί κάποια άμεση διπλωματική διέξοδο.