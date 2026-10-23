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Σταθερά ενισχύει η Κίνα την παρουσία της στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, επεκτείνοντας το Διασυνοριακό Διατραπεζικό Σύστημα Πληρωμών σε Γιουάν (CIPS), σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς συναλλαγές αυξάνονται και η χρήση εθνικών νομισμάτων αποκτά μεγαλύτερη σημασία.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, έως το τέλος Αυγούστου το CIPS αριθμούσε 1.853 συμμετέχοντες, από τους οποίους 211 συμμετείχαν άμεσα και 1.642 έμμεσα. Παράλληλα, μέσω της συγκεκριμένης υποδομής εξυπηρετούνται σχεδόν 5.300 τραπεζικά ιδρύματα από 192 χώρες και περιοχές, γεγονός που αποτυπώνει τη διεύρυνση της διεθνούς εμβέλειας του κινεζικού συστήματος πληρωμών.

Η ανάπτυξη αυτή πραγματοποιείται σε ένα περιβάλλον σημαντικής αύξησης των διασυνοριακών χρηματοοικονομικών ροών. Το 2025, η συνολική αξία των διεθνών πληρωμών έφτασε τα 208 τρισ. δολάρια, καταγράφοντας ετήσια άνοδο 6,9%.

Την ίδια στιγμή, οι υφιστάμενες υποδομές εκσυγχρονίζονται, ενώ αναπτύσσονται εναλλακτικοί μηχανισμοί διακανονισμού. Περισσότερες από 85% των κεντρικών τραπεζών διεθνώς προωθούν, σύμφωνα με τα στοιχεία, λύσεις που διευκολύνουν τις συναλλαγές σε τοπικά νομίσματα.

Η ενίσχυση των εμπορικών δεσμών της Κίνας με τις αναπτυσσόμενες οικονομίες δημιουργεί πρόσθετες προοπτικές για τη διεθνοποίηση του γιουάν.

Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας, η οποία προωθεί την αναβάθμιση των υποδομών και τη διασύνδεση διαφορετικών συστημάτων πληρωμών.

Παράλληλα, διευρύνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης συναλλαγών μέσω ψηφιακών πορτοφολιών και κωδικών QR. Ενδεικτικά, η Tenpay έχει διασυνδέσει σχεδόν 50 ξένα ηλεκτρονικά πορτοφόλια, επιτρέποντας στους επισκέπτες της Κίνας να πραγματοποιούν πληρωμές σε εκατομμύρια επιχειρήσεις μέσω του WeChat Pay.

Στα επόμενα βήματα περιλαμβάνονται η περαιτέρω διασύνδεση των συστημάτων άμεσων πληρωμών, η επέκταση των υπηρεσιών QR και η σταδιακή ανάπτυξη του ψηφιακού γιουάν, με στόχο ένα περισσότερο ολοκληρωμένο διεθνές δίκτυο συναλλαγών.