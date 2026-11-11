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Ο καύσωνας μπορεί να διαρκεί λίγες ημέρες, αλλά ο οικονομικός του λογαριασμός παραμένει για μήνες. Η αυξημένη χρήση κλιματιστικών ανεβάζει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, η ξηρασία περιορίζει τις διαθέσιμες ποσότητες νερού και οι καταπονημένες καλλιέργειες αποδίδουν λιγότερο. Η κλιματική κρίση μετατρέπεται έτσι σε παράγοντα ακρίβειας, επηρεάζοντας ταυτόχρονα τον λογαριασμό ρεύματος και το κόστος των τροφίμων.

Η επιβάρυνση περνά στην οικονομία μέσα από διαφορετικές διαδρομές. Άλλοτε εμφανίζεται άμεσα, με υψηλότερες τιμές ηλεκτρισμού σε ώρες μεγάλης ζήτησης, και άλλοτε αργότερα, όταν η μειωμένη συγκομιδή φτάνει στην αγορά. Για τα νοικοκυριά, το αποτέλεσμα είναι λιγότερο διαθέσιμο εισόδημα. Για τις επιχειρήσεις, μεγαλύτερο λειτουργικό κόστος και δυσκολότερος προγραμματισμός.

Η ζέστη πιέζει ταυτόχρονα ζήτηση και παραγωγή

Στην ηλεκτρική ενέργεια, οι υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν μια δύσκολη εξίσωση. Οι ανάγκες ψύξης αυξάνονται σε κατοικίες, γραφεία, καταστήματα και βιομηχανίες, ακριβώς όταν ορισμένες πηγές ηλεκτροπαραγωγής αντιμετωπίζουν περιορισμούς.

Η έλλειψη νερού μπορεί να μειώσει την υδροηλεκτρική παραγωγή, ενώ η χαμηλή στάθμη και η υψηλή θερμοκρασία των ποταμών δυσκολεύουν την ψύξη πυρηνικών αντιδραστήρων. Περισσότερη ζήτηση και περιορισμένη διαθέσιμη παραγωγή ενισχύουν τις πιέσεις στη χονδρεμπορική αγορά, ιδιαίτερα στις ώρες αιχμής.

Η ηλιακή ενέργεια προσφέρει σημαντική ανακούφιση μέσα στην ημέρα. Το πρόβλημα μεταφέρεται συχνά μετά τη δύση του ήλιου, όταν τα φωτοβολταϊκά παύουν να παράγουν, αλλά τα κτίρια παραμένουν ζεστά και τα κλιματιστικά συνεχίζουν να λειτουργούν. Χωρίς επαρκή αποθήκευση και ευέλικτες υποδομές, το σύστημα χρειάζεται άλλες μονάδες για να καλύψει το κενό.

Η μετάδοση αυτών των διακυμάνσεων στους καταναλωτές εξαρτάται από τις συμβάσεις προμήθειας και τον χρόνο αναπροσαρμογής των τιμολογίων. Ωστόσο, η μεγαλύτερη κατανάλωση μπορεί να αυξήσει τη συνολική δαπάνη ακόμη και όταν η τιμή της κιλοβατώρας παραμένει σταθερή.

Η ξηρασία φτάνει στο ράφι με καθυστέρηση

Στα τρόφιμα, η επίδραση είναι συχνά πιο αργή και παρατεταμένη. Η υπερβολική ζέστη και η έλλειψη βροχοπτώσεων επηρεάζουν την ανάπτυξη των φυτών, μειώνουν τις αποδόσεις και αυξάνουν τις ανάγκες άρδευσης. Παράλληλα, οι παραγωγοί επιβαρύνονται με μεγαλύτερες δαπάνες άντλησης νερού, ψύξης και προστασίας της παραγωγής.

Όταν οι απώλειες αφορούν πολλές περιοχές ταυτόχρονα, περιορίζονται οι δυνατότητες αναπλήρωσης μέσω εισαγωγών. Η πίεση μπορεί να περάσει από την αγροτική παραγωγή στη μεταποίηση και στη διανομή, διατηρώντας υψηλές τις τιμές ακόμη και μετά την υποχώρηση του καύσωνα.

Η σχέση θερμοκρασίας και πληθωρισμού έχει ήδη μετρήσιμο αποτύπωμα. Ερευνητική μελέτη της ΕΚΤ εκτίμησε ότι η ακραία ζέστη του καλοκαιριού του 2022 πρόσθεσε περίπου 0,67 ποσοστιαίες μονάδες στον πληθωρισμό τροφίμων στην Ευρώπη. Η ίδια ανάλυση υπολογίζει ότι, υπό τις προβλεπόμενες κλιματικές συνθήκες του 2035, η επίδραση αντίστοιχων ακραίων επεισοδίων θα μπορούσε να είναι κατά 50% ισχυρότερη.

Οι ανατιμήσεις αυτές πλήττουν περισσότερο τα χαμηλότερα εισοδήματα, καθώς ενέργεια και τρόφιμα απορροφούν μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού τους. Τα περιθώρια περικοπών σε βασικές ανάγκες είναι περιορισμένα, με αποτέλεσμα η προσαρμογή να μεταφέρεται σε άλλες αγορές ή στην αποταμίευση.

Οι ζημιές συνεχίζονται μετά το ακραίο φαινόμενο

Το οικονομικό κόστος υπερβαίνει τις κατεστραμμένες σοδειές και τους ακριβότερους λογαριασμούς. Η καταπόνηση των εργαζομένων περιορίζει την παραγωγικότητα, οι πυρκαγιές επηρεάζουν τουριστικές και αγροτικές δραστηριότητες, ενώ η χαμηλή στάθμη ποταμών δυσκολεύει τις εμπορευματικές μεταφορές.

Οι εκτιμήσεις που επικαλείται η Κριστίν Λαγκάρντ δείχνουν ότι η οικονομική δραστηριότητα στις πληγείσες περιοχές παραμένει κατά μέσο όρο 1,5% χαμηλότερη δύο χρόνια μετά έναν καύσωνα. Μετά από παρατεταμένη ξηρασία, οι απώλειες μπορούν να φτάσουν το 3% τέσσερα χρόνια αργότερα.

Η αποκατάσταση απαιτεί κεφάλαια που διαφορετικά θα μπορούσαν να κατευθυνθούν σε νέες επενδύσεις. Το πρόβλημα επιτείνεται από το ασφαλιστικό κενό: ιστορικά, μόλις περίπου το ένα τέταρτο των ζημιών φυσικών καταστροφών στην Ευρώπη καλύπτεται ασφαλιστικά. Το υπόλοιπο βάρος μεταφέρεται σε επιχειρήσεις, νοικοκυριά και δημόσιους προϋπολογισμούς.

Η προσαρμογή ως επένδυση κατά της ακρίβειας

Η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών περιορίζει την έκθεση στις διακυμάνσεις των ορυκτών καυσίμων, αλλά χρειάζεται υποδομές που αξιοποιούν αποτελεσματικά την παραγωγή τους. Δίκτυα, μπαταρίες και διαχείριση της ζήτησης μπορούν να μεταφέρουν φθηνότερη ενέργεια στις ώρες όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη.

Αντίστοιχα, στη γεωργία, η αποτελεσματικότερη χρήση νερού και η προστασία των υποδομών μειώνουν την ευπάθεια της παραγωγής. Πρόκειται για δαπάνες πρόληψης που περιορίζουν μελλοντικές απώλειες και διαταραχές στην προσφορά.

Η χρηματοδότηση, ωστόσο, υπολείπεται των αναγκών. Το UNEP καταγράφει διεθνείς δημόσιες χρηματοδοτήσεις προσαρμογής προς αναπτυσσόμενες χώρες ύψους 28,2–31,7 δισ. δολαρίων το 2024, έναντι εκτιμώμενων ετήσιων αναγκών περίπου 305 δισ. δολαρίων έως το 2035.

Το έλλειμμα αυτό έχει ευρύτερες συνέπειες, καθώς οι αλυσίδες τροφίμων και πρώτων υλών είναι διεθνείς. Η ανθεκτικότητα της παραγωγής και των ενεργειακών συστημάτων αποτελεί πλέον ουσιαστική προϋπόθεση για σταθερότερες τιμές και μικρότερη έκθεση των καταναλωτών στις επόμενες κλιματικές διαταραχές.