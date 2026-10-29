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Περισσότερα από 800 εκατ. δολάρια έχουν διαθέσει επενδυτές για τη χρηματοδότηση των νεότερων υπερπολυτελών ουρανοξυστών στο Μαϊάμι, καθώς οι κατασκευαστικές εταιρείες ποντάρουν στο ότι η πόλη εξακολουθεί να προσελκύει τους πλούσιους, ακόμη και μετά την εξασθένηση του κύματος μετεγκατάστασης που καταγράφηκε στη διάρκεια της πανδημίας.

Η Tyko Capital, εταιρεία ιδιωτικής χρηματοδότησης που υποστηρίζεται από την Elliott Investment Management, χορηγεί στους κατασκευαστές δάνειο-ρεκόρ ύψους 817 εκατ. δολαρίων για την ανέγερση δύο πύργων πολυτελών διαμερισμάτων, γράφουν οι Financial Times.

Οι ουρανοξύστες θα διαθέτουν, μεταξύ άλλων, πισίνα υπερχείλισης (infinity pool) με θέα στον ποταμό Μαϊάμι και ιδιωτική προβλήτα για τα γιοτ των κατοίκων.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο καταγεγραμμένο κατασκευαστικό δάνειο για συγκρότημα διαμερισμάτων στην ιστορία της Φλόριντα.

Γιατί οι υπερπλούσιοι επιλέγουν το Μαϊάμι

Η μετεγκατάσταση κατοίκων στη Φλόριντα, γνωστή και ως Sunshine State, επιταχύνθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας της Covid-19, αν και πολλοί άνθρωποι με μεγάλη περιουσία δεν αντιμετώπιζαν αρχικά τη μετακίνησή τους ως μόνιμη επιλογή.

Ωστόσο, σήμερα βρίσκονται υπό κατασκευή στο Μαϊάμι πολυτελή συγκροτήματα κατοικιών που φέρουν ονόματα γνωστών εταιρειών και εμπορικών σημάτων, όπως Waldorf Astoria, Mercedes-Benz και Baccarat.

Ο μηδενικός συντελεστής πολιτειακού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων στη Φλόριντα, σε συνδυασμό με την απόφαση του ιδρυτή της Citadel, Κεν Γκρίφιν, να μεταφέρει την παγκόσμια έδρα της εταιρείας του στο Μαϊάμι, έχουν καταστήσει την πόλη «πολύ ελκυστική για ανθρώπους με μεγάλη περιουσία».

Αυτό επισημαίνει ο Εντγκάρντο Ντεφορτούνα, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων Fortune International Group.

Η εταιρεία του συνεργάζεται με την KAR Properties για την κατασκευή των δύο πύργων.

«Η φιλοσοφία αυτού του brand αποτυπώνεται πραγματικά στο DNA του κτιρίου», δήλωσε ο Άντι Τσουγκ, διευθύνων σύμβουλος της Tyko Capital.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στις λεπτομέρειες του σχεδιασμού, όπως τα εντοιχισμένα ντουλάπια και το ιδιωτικό κλαμπ αποκλειστικά για μέλη, ως ενδείξεις της υψηλής ποιότητας εμπειρίας που θα προσφέρεται στους κατοίκους.

Αναφερόμενος στον τρόπο χρηματοδότησης των έργων ακινήτων στο Μαϊάμι, ο Τσουγκ εκτίμησε ότι «η ιδιωτική πίστωση θα παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα, εκτός εάν μειωθούν τα επιτόκια».

Ρετιρέ 30 εκατ. δολαρίων και πωλήσεις πριν από την ολοκλήρωση

Περίπου το 45% των κατοικιών στο Faena Residences Miami έχει ήδη πωληθεί, σύμφωνα με τον Ντεφορτούνα.

Μεταξύ των πωλήσεων περιλαμβάνεται και ένα ρετιρέ αξίας 30 εκατ. δολαρίων.

Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται στις αρχές του 2030.

Σύμφωνα με τον Τσουγκ, το Μαϊάμι έχει αποκτήσει έναν πιο μόνιμο χαρακτήρα ως τόπος εγκατάστασης των εύπορων αγοραστών, κάτι που δεν ίσχυε στο παρελθόν.

«Υπάρχει πλέον μια μονιμότητα στο Μαϊάμι», ανέφερε.

«Δεν βλέπουμε μόνο αγοραστές από τη Λατινική Αμερική. Η αγορά μοιράζεται πλέον και με αγοραστές από τις βορειοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ, ακόμη και από την Καλιφόρνια».

Η μετανάστευση επιβραδύνεται, αλλά οι μεγάλες αγοραπωλησίες αυξάνονται

Παρότι η Φλόριντα προσέλκυσε πολλούς νέους κατοίκους κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο ρυθμός των μετακινήσεων προς την πολιτεία έχει μειωθεί σημαντικά.

Το 2022, κατά μέσο όρο 1.640 άνθρωποι μετακόμιζαν καθημερινά στη Φλόριντα, σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Απογραφής των ΗΠΑ, τα οποία ανέλυσε το Shimberg Center for Housing Studies.

Το 2025, ο αριθμός αυτός είχε υποχωρήσει σε 551 άτομα ημερησίως.

Παρά την επιβράδυνση, η κομητεία Miami-Dade συνεχίζει να προσελκύει μεγάλο πλούτο.

Σύμφωνα με την Miami Association of Realtors, κατά το δωδεκάμηνο έως τον Σεπτέμβριο καταγράφηκαν 24 πωλήσεις μονοκατοικιών και διαμερισμάτων αξίας τουλάχιστον 30 εκατ. δολαρίων.

Κατά το αντίστοιχο δωδεκάμηνο του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιηθεί 21 τέτοιες συναλλαγές.

Σε κοντινή απόσταση, ο δισεκατομμυριούχος του real estate Στίβεν Ρος έχει μετατρέψει το West Palm Beach σε ένα από τα σημαντικότερα επενδυτικά του εγχειρήματα, διαθέτοντας κεφάλαια για τη δημιουργία νέας πανεπιστημιούπολης και την ανάπτυξη πολυτελών κατοικιών.

Ωστόσο, η πρόβλεψη μεσιτών του Μαϊάμι ότι θα ακολουθούσε ένα κύμα μετεγκατάστασης υπερπλούσιων Νεοϋορκέζων μετά τη νίκη του Ζόραν Μαμντάνι στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης δεν επιβεβαιώθηκε άμεσα.

Η Citadel και το νέο αρχηγείο των 2,5 δισ. δολαρίων

Η Tyko Capital, η οποία έχει ισχυρή παρουσία στη χρηματοδότηση της αγοράς ακινήτων του Μαϊάμι, έχει επίσης χορηγήσει κεφάλαια για το 830 Brickell.

Πρόκειται για ουρανοξύστη γραφείων που σήμερα στεγάζει, μεταξύ άλλων, τις Citadel, Microsoft και Thoma Bravo. Την ίδια στιγμή, η Citadel κατασκευάζει τη νέα της έδρα στην πόλη, ένα έργο ύψους 2,5 δισ. δολαρίων.

Η ανάπτυξη αυτών των μεγάλων συγκροτημάτων κατοικιών και επιχειρηματικών εγκαταστάσεων αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη παρουσία σημαντικών επενδυτικών κεφαλαίων στην αγορά ακινήτων του Μαϊάμι, παρά την επιβράδυνση της μετεγκατάστασης νέων κατοίκων μετά την πανδημία.