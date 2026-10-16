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Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 16 τραυματίστηκαν από την επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εξαπέλυσαν την Πέμπτη (15/10) οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι εναντίον του προεδρικού μεγάρου Αλ Μαασίκ, στο Άντεν της Υεμένης, όπου εδρεύει η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας.

Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη, υποστηρίζοντας ότι στόχος τους ήταν στρατιωτικό κέντρο επιχειρήσεων της Σαουδικής Αραβίας μέσα στο συγκρότημα, ενώ οι κυβερνητικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο πρωθυπουργός και τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου είναι ασφαλείς.

❗Húsíové zaútočili na prezidentský palác Al-Maášik v jemenském Adenu, informovala agentura SABA. Při útoku zahynuli dva členové ochranky. Premiér a členové vlády, kteří se v paláci nacházeli, vyvázli bez zranění. https://t.co/gegZWfjDhU — bety kovac 🇺🇦♥️ (@betyna71) October 15, 2026

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας της Υεμένης, Κάσιμ Μοχάμεντ Μπουχαϊμπέχ, μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και πολιτικοί υπάλληλοι που εργάζονταν στο συγκρότημα. Από τους πέντε νεκρούς, οι δύο ανήκαν στην προσωπική ασφάλεια του πρωθυπουργού Σάγια αλ Ζιντάνι.

Το προεδρικό μέγαρο Αλ Μαασίκ αποτελεί βασική έδρα της κυβέρνησης στο Άντεν, την προσωρινή πρωτεύουσα της Υεμένης, και φιλοξενεί γραφεία υψηλόβαθμων αξιωματούχων. Πρόκειται για την πρώτη επίθεση εναντίον του συγκεκριμένου συγκροτήματος κατά την τρέχουσα αναζωπύρωση της σύγκρουσης μεταξύ των Χούθι και των κυβερνητικών δυνάμεων που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία.

Οι Χούθι υποστηρίζουν ότι χτύπησαν σαουδαραβικό στρατηγείο

Με ανακοίνωσή τους, οι Χούθι ανέφεραν ότι η επιχείρηση είχε στόχο αρχηγείο στρατιωτικών επιχειρήσεων που, κατά τους ισχυρισμούς τους, λειτουργούσε υπό σαουδαραβική διοίκηση μέσα στο προεδρικό συγκρότημα.

Η οργάνωση διεμήνυσε ότι θα συνεχίσει να πλήττει εγκαταστάσεις στις οποίες βρίσκονται στρατιωτικές δυνάμεις της Σαουδικής Αραβίας, ανεξάρτητα από την τοποθεσία τους. «Ο βομβαρδισμός του αρχηγείου πολεμικών επιχειρήσεων του σαουδαραβικού εχθρού στο Άντεν εντάσσεται στο πλαίσιο της διακηρυγμένης στρατηγικής μας για τη στοχοποίηση των στρατιωτικών συγκεντρώσεων της Σαουδικής Αραβίας, όπου κι αν βρίσκονται, και για τη θεώρηση οποιασδήποτε στρατιωτικής παρουσίας του σαουδαραβικού εχθρού ως νόμιμου στόχου για τις δυνάμεις μας», ανέφεραν.

Η κυβέρνηση της Υεμένης καταδίκασε την επίθεση, ανακοινώνοντας ότι δεν πρόκειται να επηρεάσει τη λειτουργία της ούτε τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά των ανταρτών.

«Το μέλλον της Υεμένης δεν θα παραμείνει όμηρος μιας πολιτοφυλακής που στρέφει τα όπλα εναντίον του ίδιου της του λαού, απειλεί την ασφάλεια των γειτόνων της και στηρίζεται στη βία για να αντισταθμίσει την απόρριψη από τον λαό της Υεμένης της ατζέντας της, που βασίζεται σε πραξικόπημα», ανέφερε το υπουργικό συμβούλιο.

Las fuerzas de Yemen destruyeron un palacio después de obtener información de inteligencia que confirma la presencia de oficiales saudíes invasores de los más altos rangos militares dentro del palacio, quienes celebraban una reunión de extrema importancia. https://t.co/CndO2eq6eK — anul elaV (@anulelaV45) October 16, 2026

Απειλές για νέα πλήγματα σε αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας

Λιγότερο από μία ώρα πριν από την επίθεση στο προεδρικό μέγαρο, οι Χούθι είχαν επαναλάβει τις προειδοποιήσεις τους ότι ο εναέριος χώρος και τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας δεν είναι ασφαλή. Οι αντάρτες υποστήριξαν ότι διατηρούν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν επιθέσεις σε αντίποινα για τις σαουδαραβικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Υεμένη.

Σύμφωνα με τους ίδιους, η Σαουδική Αραβία πραγματοποίησε 65 αεροπορικά και πυραυλικά πλήγματα μέσα σε ένα 24ωρο, με στόχους τη Σαναά και άλλες περιοχές της χώρας.

Το υπουργείο Υγείας που λειτουργεί στις περιοχές υπό τον έλεγχο των Χούθι ανακοίνωσε ότι, από τις 3 Σεπτεμβρίου έως τις 15 Οκτωβρίου, οι σαουδαραβικές επιδρομές είχαν προκαλέσει τον θάνατο 120 ανθρώπων και τον τραυματισμό 307.

Κατά την ίδια πηγή, περίπου το 60% των θυμάτων είναι γυναίκες και παιδιά. Οι συγκεκριμένοι απολογισμοί προέρχονται από τις αρχές των ανταρτών και δεν έχουν επαληθευτεί ανεξάρτητα.

Οι επιθέσεις στις εγκαταστάσεις της Aramco και οι φόβοι για τις τιμές του πετρελαίου

Η επέκταση των επιθέσεων των Χούθι σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας και η απειλή κατά των θαλάσσιων εμπορικών οδών έχουν προκαλέσει ανησυχία για τις επιπτώσεις στον εφοδιασμό των διεθνών αγορών με πετρέλαιο.

Στις 13 Οκτωβρίου, οι αντάρτες έπληξαν με βαλλιστικό πύραυλο εγκαταστάσεις της Saudi Aramco στο Νταχράν, όπου βρίσκεται η έδρα του σαουδαραβικού πετρελαϊκού κολοσσού. Από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές στο κτίριο και πυρκαγιά, χωρίς να αναφερθούν νεκροί.

Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία έχει πραγματοποιήσει πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στις περιοχές που ελέγχουν οι Χούθι, μεταξύ των οποίων αποθήκες καυσίμων κοντά στη Σαναά και εγκαταστάσεις στο λιμάνι Ρας Ίσα.

Οι συγκρούσεις επηρεάζουν επίσης τις θαλάσσιες μεταφορές, καθώς η Υεμένη βρίσκεται δίπλα στο στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, το οποίο συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και αποτελεί σημαντικό πέρασμα για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και τη μεταφορά ενεργειακών προϊόντων.

Η απειλή κατά των δεξαμενόπλοιων και των ενεργειακών εγκαταστάσεων δημιουργεί κινδύνους για τις εξαγωγές καυσίμων, ενώ οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία μπορούν να επιβαρύνουν το κόστος μεταφοράς και ασφάλισής τους.

Οι πιέσεις αποτυπώθηκαν ήδη στην αγορά πετρελαίου την Τετάρτη. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το Brent ενισχύθηκε κατά 0,4%, φτάνοντας στα 106,06 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI σημείωσε άνοδο 1%, στα 95,09 δολάρια.

Οι κινήσεις αυτές συνδέθηκαν με την επίθεση στις εγκαταστάσεις της Aramco και τους συνεχιζόμενους κινδύνους για τις μεταφορές πετρελαίου στην ευρύτερη περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Στενού του Ορμούζ.

Η διεθνής αγορά πετρελαίου βρίσκεται ήδη υπό πίεση εξαιτίας της ευρύτερης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Οι επιθέσεις των Χούθι προστίθενται στους κινδύνους για την προσφορά, ιδιαίτερα εάν επηρεαστούν εγκαταστάσεις παραγωγής ή εξαγωγής πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία, έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς παγκοσμίως.

Αναχαιτίσεις πυραύλων και drones σε τρεις περιοχές της Σαουδικής Αραβίας

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν επεκταθεί τις τελευταίες ημέρες και στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας, με τους Χούθι να στοχοποιούν αεροδρόμια, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και ενεργειακές υποδομές.

Την Πέμπτη, ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό το Ριάντ ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε αρκετές εναέριες απειλές σε διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε την κατάρριψη ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους πάνω από την πόλη Χαμίς Μουσάιτ, στη νοτιοδυτική Σαουδική Αραβία, την αναχαίτιση πυραύλου κρουζ στην περιοχή της Μεδίνας και την καταστροφή ακόμη ενός drone στην Ανατολική Επαρχία.

Οι επιχειρήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν μετά από διαδοχικές επιθέσεις σε σαουδαραβικές εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων το διεθνές αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ στο Ριάντ και εγκαταστάσεις της πετρελαϊκής εταιρείας Saudi Aramco. Στις 13 Οκτωβρίου είχε προηγηθεί επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο στις κεντρικές εγκαταστάσεις της Aramco στο Νταχράν, η οποία προκάλεσε περιορισμένη πυρκαγιά και υλικές ζημιές, χωρίς να αναφερθούν θύματα.