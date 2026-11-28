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Ο υπό τη Σαουδική Αραβία στρατιωτικός συνασπισμός ανακοίνωσε σήμερα πως κατέρριψε δύο πυραύλους κρουζ που είχαν εκτοξευθεί προς το Ριάντ και το νότιο τμήμα της χώρας από το φιλοϊρανικό κίνημα των Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι ανακοίνωσαν από την πλευρά τους σαουδαραβικά πλήγματα στην πρωτεύουσα Σαναά, την οποία ελέγχουν.

«Η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε και κατέστρεψε έναν πύραυλο κρουζ που είχε εκτοξευθεί από την τρομοκρατική πολιτοφυλακή Χούθι προς την κατεύθυνση της περιφέρειας του Ριάντ», δήλωσε νωρίς το πρωί ο εκπρόσωπος του συνασπισμού Τούρκι αλ-Μάλκι.

Αργότερα, ο ίδιος έκανε λόγο για αναχαίτιση ενός άλλου βαλλιστικού πυραύλου που εκτοξεύθηκε από τους Χούθι προς το νότιο τμήμα της Σαουδικής Αραβίας.

Βομβαρδισμοί στη Σαναά αναφέρουν οι Χούθι

Από την πλευρά τους, τα μέσα ενημέρωσης των μαχητών Χούθι έκαναν λόγο για σαουδαραβικούς βομβαρδισμούς στη Σαναά, οι οποίοι προκάλεσαν τον τραυματισμό 13 ανθρώπων και ζημιές σε οκτώ κατοικίες και τρία καταστήματα στη συνοικία Μπιν Αμπού Σαμλάχ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δύο άμαχοι τραυματίστηκαν εξάλλου από «τα σαουδαραβικά εχθρικά πυρά» στη βόρεια περιοχή του Χατάμπ και ένας σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας υπέστη ζημιές από τρεις αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν με στόχο το λιμάνι της Μόκα, στη νοτιοδυτική Υεμένη.

Οι ανταλλαγές πληγμάτων είναι σχεδόν καθημερινές μετά την αναζωπύρωση κατά τους τελευταίους μήνες της σύγκρουσης ανάμεσα στους Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν και ελέγχουν εδώ και μια δεκαετία μεγάλο μέρος της Υεμένης, και την κυβέρνηση της χώρας αυτής που αναγνωρίζεται από τη διεθνή κοινότητα και υποστηρίζεται από το Ριάντ.