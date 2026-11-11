Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ο πόλεμος ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ προκάλεσε ζημιές περίπου 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 180 δισεκατομμύρια ευρώ) στις χώρες του Κόλπου, όπου οι οικονομικές απώλειες μπορεί να φτάσουν σε τετραπλάσιο ύψος ως το 2030, σύμφωνα με έκθεση της AllianzTrade που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Στα τέλη Φεβρουαρίου, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν, το οποίο απάντησε κλείνοντας τα Στενά του Ορμούζ και στοχοθετώντας τις συμμαχικές της Ουάσινγκτον γειτονικές του χώρες, ιδίως στον Κόλπο.

Αμερικανικές βάσεις στην περιοχή και μη στρατιωτικές υποδομές υπέστησαν ζημιές, ιδίως από τον Ιούλιο που μπήκαν στον πόλεμο οι προσκείμενοι στο Ιράν αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Αυτοί ανταλλάσσουν σχεδόν καθημερινά πλήγματα με τη γειτονική τους Σαουδική Αραβία, η οποία ηγείται στρατιωτικού συνασπισμού που στηρίζει την κυβέρνηση της Υεμένης.

Οι αντάρτες Χούθι αναλαμβάνουν τακτικά την ευθύνη για πλήγματα κατά του αεροδρομίου του Ριάντ και πετρελαϊκών εγκαταστάσεων.

«Οι υλικές ζημιές σε όλη την περιοχή εκτιμώνται σε λίγο πάνω από 200 δισεκατομμύρια δολάρια, εστιαζόμενες κυρίως στις οικονομίες που εξαρτώνται από τα Στενά του Ορμούζ, ιδιαίτερα στο επίπεδο των ενεργειακών υποδομών», επισημαίνεται στην έκθεση.

Πάνω από 80 ενεργειακές εγκαταστάσεις επλήγησαν από τον πόλεμο, κυρίως στο Κουβέιτ, στο Κατάρ και στο Μπαχρέιν, και ένα τρίτο από αυτές υπέστησαν «σοβαρές ζημιές».

Η έκθεση αφορά τις έξι χώρες μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου: Σαουδική Αραβία, Ομάν, Κατάρ, Μπαχρέιν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Κουβέιτ.

Ο πόλεμος είχε επίσης επιπτώσεις στον τουρισμό και τον τομέα των ακινήτων, οι οποίοι θα γνωρίσουν μια πιο αργή ανάπτυξη στη διάρκεια των προσεχών ετών.

«Το συνολικό κόστος του πολέμου για τις χώρες του Κόλπου αναμένεται να φτάσει τα 790 δισεκατομμύρια δολάρια, ήτοι σωρευτικό έλλειμμα 5,9% του ΑΕΠ σε σύγκριση με την τάση προ του πολέμου, ως το 2030», προστίθεται στην έκθεση.

Ο αριθμός αυτός «αντανακλά τις σωρευτικές ζημίες της οικονομικής παραγωγής την περίοδο 2026-2030, δηλαδή τη διαφορά ανάμεσα σε αυτό που θα παρήγαγε η περιοχή βάσει της τάσης της ανάπτυξης προ του πολέμου και σε αυτό που αναμένεται πλέον να παραγάγει».

Για να αντισταθμίσουν τις ζημίες αυτές, τα κράτη του Κόλπου θα πρέπει «να αυξήσουν τις εθνικές δαπάνες, με τις κυβερνητικές προτεραιότητες να απομακρύνονται από τα μεγάλα έργα για να επικεντρωθούν στην ανθεκτικότητα και τα ζητήματα που συνδέονται με την ασφάλεια», υπογραμμίζεται στην έκθεση, η οποία προειδοποιεί επίσης για έκρηξη του χρέους των χωρών αυτών.

Οι εθνικές δαπάνες όσον αφορά τις υποδομές και την άμυνα αναμένεται να φτάσουν μεταξύ των 380 και των 400 δισεκατομμυρίων δολαρίων ως το 2030, σύμφωνα με την έκθεση.

Το ΑΕΠ της Σαουδικής Αραβίας, μιας από τις μεγαλύτερες παραγωγούς πετρελαίου στον κόσμο, αναμένεται να συρρικνωθεί 3,3%, σύμφωνα με το ΔΝΤ.

Παρά τον πόλεμο και μια περιορισμένη πρόσβαση στο στενό του Μπαμπ ελ Μάντεμπ λόγω των επιθέσεων των ανταρτών Χούθι, ο σαουδαραβικός πετρελαϊκός κολοσσός Aramco ανακοίνωσε στις αρχές Νοεμβρίου άνοδο 34,6% των καθαρών κερδών του στο τρίτο τρίμηνο.