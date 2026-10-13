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Αντίστροφη μέτρηση για την έκδοση της απόφασης του Αιγυπτιακού Αρείου Πάγου επί των προσφυγών που έχουν κατατεθεί από την Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά και το αιγυπτιακό κράτος κατά της απόφασης του Εφετείου Ισμαηλίας, η οποία θα ανακοινωθεί στις 24 Οκτωβρίου και αφορά τόσο το περιουσιακό όσο και το καθεστώς της Μονής, ενώ παραμένει το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται μεταξύ της Μονής και της Αιγυπτιακής Πολιτείας, ώστε να υπάρξει συμφωνία, πριν την έκδοση της απόφασης.

Οι πληροφορίες, όπως δημοσίευσε το Πρώτο Θέμα, είναι δυσοίωνες, καθώς οι εισηγήσεις των εισαγγελέων του Αρείου Πάγου απορρίπτουν πλήρως το βασικό επιχείρημα της Μονής για το δικαίωμα χρησικτησίας, ενώ αποδέχονται εν μέρει την προσφυγή του αιγυπτιακού κράτους.

Κίνδυνος απώλειας νέων ακινήτων

Σύμφωνα με τις εισηγήσεις, υπάρχει πλέον ορατό το ενδεχόμενο να εκδοθεί μια απόφαση, η οποία θα είναι τελεσίδικη και θα στερήσει από τη Μονή και άλλα ακίνητα, οδηγώντας σε πραγματική ασφυξία το αρχαιότερο εν λειτουργία μοναστήρι της Ορθοδοξίας και ένα μοναδικό σε σημασία σύμβολο του Χριστιανισμού και του παγκόσμιου πολιτισμού.

Οι προσπάθειες που καταβάλλονται εδώ και σχεδόν δέκα μήνες για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ της Ιεράς Μονής και του αιγυπτιακού κράτους έχουν κολλήσει λίγο πριν από την υπογραφή της συμφωνίας, καθώς ο ηγούμενος Συμεών και οι μοναχοί διστάζουν να διανύσουν το «τελευταίο μίλι», αντιμετωπίζοντας τις αντιδράσεις που προέρχονται τόσο από τον προηγούμενο ηγούμενο Δαμιανό όσο και από εκκλησιαστικούς κύκλους του Αγίου Όρους.

Χωρίς, βεβαίως, η συμφωνία, (τα στοιχεία της οποίας έχουν αποκαλυφθεί από το protothema.gr), να είναι τέλεια, εξασφαλίζει την παρουσία της Μονής στους χώρους της, την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της ,αποκτά νομικό πρόσωπο κατοχυρωμένο από τους Αιγυπτιακούς νόμους και τη θωρακίζει πλέον απέναντι σε οποιαδήποτε προσφυγή.

Η Αθήνα έχει εξαντλήσει όλα τα περιθώρια προκειμένου να υπάρξει κοινή κατανόηση με το Κάιρο, αλλά η διαπραγμάτευση και η ευθύνη για τη λήψη απόφασης αποδοχής της συμφωνίας ανήκουν εξ ολοκλήρου στην Ιερά Μονή.

Πάντως, καλά ενημερωμένη πηγή δηλώνει ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία πριν από την έκδοση της απόφασης του Αρείου Πάγου, η οποία ενδεχομένως θα είναι καταστροφική για την Ιερά Μονή, τότε θα πρέπει να ειπωθούν «αλήθειες» που αφορούν και τους χειρισμούς, επί δεκαετίες, του περιουσιακού ζητήματος της Μονής από τον τέως ηγούμενο Δαμιανό.

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