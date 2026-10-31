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Προειδοποίηση για απειλή επίθεσης με ενδεχόμενο μεγάλο αριθμό θυμάτων στη Μόσχα εξέδωσε το Σάββατο 31 Οκτωβρίου η αμερικανική πρεσβεία στη Ρωσία, καλώντας τους Αμερικανούς πολίτες να αποφύγουν την περιοχή του μουσείου και πάρκου Τσαρίτσινο (Tsaritsyno).

Σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της, η πρεσβεία διαθέτει πληροφορίες για πιθανό περιστατικό με μαζικές απώλειες ανθρώπινων ζωών, το οποίο ενδέχεται να σημειωθεί εντός της ημέρας στο συγκρότημα του μουσείου.

Η αμερικανική διπλωματική αποστολή γνωστοποίησε, επίσης, ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε συντονισμό με τις αρμόδιες ρωσικές αρχές για την αντιμετώπιση της απειλής, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση της ή για τα πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται.

Η προειδοποίηση προς τους Αμερικανούς πολίτες

Η πρεσβεία συνέστησε στους Αμερικανούς που βρίσκονται στη Μόσχα να μην πλησιάσουν το μουσείο Τσαρίτσινο και τη γύρω περιοχή το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, να αποφεύγουν τα σημεία όπου συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός ανθρώπων και να διατηρούν αυξημένη επαγρύπνηση.

Παράλληλα, τους κάλεσε να επανεξετάσουν τα προσωπικά τους σχέδια ασφαλείας, να έχουν φορτισμένα τα κινητά τους τηλέφωνα για ενδεχόμενη κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να φέρουν μαζί τους τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης.

Συστήνεται, επίσης, η παρακολούθηση των τοπικών μέσων ενημέρωσης για τυχόν νεότερες πληροφορίες, καθώς και η εγγραφή στο πρόγραμμα Smart Traveler Enrollment Program (STEP), μέσω του οποίου οι αμερικανικές αρχές ενημερώνουν τους πολίτες τους για ζητήματα ασφάλειας.

Το Τσαρίτσινο, ένα ιστορικό ανακτορικό συγκρότημα που λειτουργεί ως μουσείο και περιλαμβάνει μεγάλη έκταση πάρκου, βρίσκεται στα νότια προάστια της ρωσικής πρωτεύουσας, σε απόσταση περίπου 16 χιλιομέτρων από το Κρεμλίνο.

FSB: Λάβαμε πληροφορίες από τις ΗΠΑ

Από την πλευρά της, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) επιβεβαίωσε ότι έχει ενημερωθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω των υφιστάμενων διαύλων συνεργασίας, για πιθανό σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης στη Μόσχα.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Interfax, η FSB ανακοίνωσε ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη οι απαραίτητες ενέργειες για τη διαχείριση της απειλής.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερα στοιχεία σχετικά με την προέλευση της απειλής ή τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να εκδηλωθεί η ενδεχόμενη επίθεση.

Οι αμερικανικές και οι ρωσικές αρχές εμφανίζονται, πάντως, να βρίσκονται σε επικοινωνία για το συγκεκριμένο ζήτημα ασφαλείας, με την προειδοποίηση να αφορά αποκλειστικά την 31η Οκτωβρίου 2026.