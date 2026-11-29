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Ο αναβάτης της Trackhouse, Ραούλ Φερνάντεζ, κατέκτησε το Γκραν Πρι της Βαλένθια που έριξε την αυλαία της σεζόν, τερματίζοντας μπροστά από τον νέο παγκόσμιο πρωταθλητή Μαρκ Μαρκέζ την Κυριακή, καθώς το MotoGP αποχαιρέτησε τον οδηγό της Ducati και την εποχή των 1.000 κ.εκ. μπροστά σε κατάμεστες κερκίδες στο Circuit Ricardo Tormo.

Ο Μαρκέζ, ο οποίος έχει ανακοινώσει την αποχώρησή του από τη δράση μετά τον τελευταίο αγώνα της χρονιάς, εμφανίστηκε με μια Ducati σε κόκκινα και χρυσά χρώματα και χρυσό κράνος, τιμώντας το όγδοο πρωτάθλημά του στη μεγάλη κατηγορία και τον δέκατο παγκόσμιο τίτλο συνολικά σε μια σπουδαία καριέρα.

Ο αδελφός του, Άλεξ, δεν μπόρεσε να αγωνιστεί έπειτα από έντονο βρογχόσπασμο που τον οδήγησε στο νοσοκομείο, ωστόσο επέστρεψε στην πίστα για να αγκαλιάσει τον μεγάλο του αδελφό καθώς ο Μαρκ έβγαινε από το γκαράζ, ενώ μέλη όλων των ομάδων παρατάχθηκαν στο pit lane για να τον χειροκροτήσουν.

Παρότι το κλίμα ήταν γιορτινό, παραμυθένιο φινάλε νίκης για τον αποχωρούντα πρωταθλητή δεν γράφτηκε: ο Φερνάντεζ είδε πρώτος την καρό σημαία μπροστά από τον Μαρκέζ —που είχε «κλειδώσει» τον όγδοο τίτλο του στη μεγάλη κατηγορία ισοφαρίζοντας το σχετικό ρεκόρ στον προηγούμενο γύρο στην Πορτογαλία—, ενώ τρίτος τερμάτισε ο Πέδρο Ακόστα με KTM.

«Είναι κάτι που δεν είχα δει ούτε στα καλύτερά μου όνειρα», δήλωσε ο Φερνάντεζ. «Ήταν εξαιρετικά δύσκολο να τον κρατήσω πίσω μου. Όλοι ξέρουν ότι είναι καταπληκτικός, είναι ο καλύτερος αναβάτης στην ιστορία. Για 25 γύρους πίεζε. Αλλά τελικά, πήρα την τελευταία νίκη με μοτοσικλέτα 1.000 κ.εκ. Οπότε ναι, είμαι πραγματικά χαρούμενος… το τέλειο φινάλε».

Η επικράτηση του Φερνάντεζ βοήθησε παράλληλα την Aprilia να αφήσει πίσω της τη Ducati στη βαθμολογία των κατασκευαστών για πρώτη φορά.

Fernandez wins in Valencia as Marquez finishes second in his final MotoGP race https://t.co/FUYvW2klku — Reuters (@Reuters) November 29, 2026

Ο Μαρκέζ στην κορυφή και η αντεπίθεση των υπολοίπων

Μια φωτιά σε μοτοσικλέτα στη γραμμή εκκίνησης πριν από τον αγώνα σπριντ του Σαββάτου έφερε τον Μαρκέζ σε δύσκολη θέση, περιορίζοντάς τον στη 13η θέση, όμως την Κυριακή πραγματοποίησε εκρηκτική εκκίνηση, βουτώντας από την εσωτερική για να αρπάξει την πρωτιά από τις Aprilia στην πρώτη στροφή.

Ωστόσο, παρά τη θερμή στήριξη των θεατών στον Μαρκέζ, ο Φερνάντεζ δεν στάθηκε θεατής σε «πομπή στέψης»: με τολμηρή κίνηση από την εσωτερική στο τέλος του δεύτερου γύρου τον πέρασε και γρήγορα έχτισε διαφορά ασφαλείας.

Στην αρχή του αγώνα, ο Μαρκέζ και ο Μάρκο Μπετσέκι έδωσαν σκληρή μάχη ανταλλάσσοντας θέσεις για τη δεύτερη θέση, με τον Ιταλό να θέλει να εδραιώσει τη δεύτερη θέση του στο πρωτάθλημα απέναντι στον ομόσταυλό του στην Aprilia, Χόρχε Μάρτιν. Οι ευκαιρίες προσπέρασης στην κορυφή ήταν μετρημένες, μέχρι που πέντε γύρους πριν από το τέλος ο Ακόστα επιτέθηκε στον Μπετσέκι και ανέβηκε τρίτος — στο αποχαιρετιστήριό του με την KTM, εν όψει της μετάβασής του στη Ducati την επόμενη σεζόν.

Την ίδια ώρα, ο Μαρκέζ άρχισε να ροκανίζει τη διαφορά από τον Φερνάντεζ, ξυπνώντας προσδοκίες για ένα τελευταίο ξέσπασμα του πρωταθλητή. Τελικά, όμως, έριξε τον ρυθμό του στο φινάλε και, περνώντας τη γραμμή του τερματισμού για τελευταία φορά στην καριέρα του, σταμάτησε στην άκρη της πίστας, όπου όλοι οι αναβάτες του grid μαζεύτηκαν γύρω του για να αποτίσουν φόρο τιμής σε έναν από τους κορυφαίους όλων των εποχών.

«Απόλαυσα πολύ αυτόν τον τελευταίο αγώνα, χαμογελούσα κάτω από το κράνος», είπε ο Μαρκέζ μετά το 135ό βάθρο της καριέρας του. «Σε κάποιο σημείο είπα: “Εντάξει, ίσως η νίκη είναι εφικτή” και προσπάθησα τα πάντα. Αλλά φυσικά, τελικά εξάντλησα τα ελαστικά».