Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Λεπτομερή σχέδια για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδρούσε σε περίπτωση που η Ρωσία εξαπέλυε επίθεση εναντίον των χωρών της Βαλτικής, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχομένου εισβολής στην Εσθονία, τη Λετονία ή τη Λιθουανία, φέρεται να έχει καταρτίσει το NATO.

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild, τα σχέδια φέρεται να αποτελούν μέρος του «Land Warfighting Concept» του ΝΑΤΟ, το οποίο αναπτύχθηκε υπό την ηγεσία του ταγματάρχη του αμερικανικού στρατού Άντριου Πίνγκρι.

Η στρατηγική επικεντρώνεται στην αναχαίτιση των ρωσικών δυνάμεων, στην αποδυνάμωση της δυνατότητάς τους να συνεχίσουν τις πολεμικές επιχειρήσεις και, τελικά, στην απώθηση των δυνάμεων εισβολής πίσω στα σύνορα της Ρωσίας.

Σύμφωνα με τη Bild, το σχέδιο περιλαμβάνει τρεις βασικούς άξονες αντίδρασης.

Πλήγματα σε ρωσικούς πυραύλους και συστήματα αεράμυνας

Εάν οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυαν επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον των χωρών της Βαλτικής και ακολουθούσε συμβατική χερσαία εισβολή, πρώτη προτεραιότητα του ΝΑΤΟ θα ήταν η εξουδετέρωση της ρωσικής πυραυλικής απειλής.

Διαβάστε περισσότερα στο protothema.gr