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Η κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ προωθεί την ιδέα να επαναλάβουν οι ευρωπαϊκές χώρες τις αγορές μεγαλύτερων ποσοτήτων ρωσικού φυσικού αερίου, προσφέροντας στη Μόσχα οικονομικά κίνητρα για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, αναφέρουν οι New York Times σε δημοσίευμά τους.

Η πρόταση, αναφέρει η εφημερίδα, θα μπορούσε να προσφέρει σημαντική οικονομική ανάσα στη Ρωσία, έρχεται να ανατρέψει άλλη μία φορά την ενεργειακή στρατηγική της Ευρώπης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, έχουν παρουσιάσει την πρόταση σε Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, αλλά και στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια συνομιλιών στο Κίεβο τον περασμένο μήνα.

Το αμερικανικό σχέδιο προβλέπει να εξεταστεί η επαναλειτουργία των αγωγών που μετέφεραν ρωσικό φυσικό αέριο μέσω Ουκρανίας στην Ευρώπη, ώστε η Μόσχα να αποκτήσει ένα ισχυρό οικονομικό κίνητρο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Οι ΗΠΑ προσφέρουν κίνητρα στον Πούτιν αντί για νέες πιέσεις

Η πρόταση σηματοδοτεί μια εντυπωσιακή αλλαγή της αμερικανικής προσέγγισης. Ενώ επί χρόνια η Ουάσιγκτον ενθάρρυνε την Ευρώπη να περιορίσει την ενεργειακή εξάρτησή της από τη Ρωσία, πλέον εξετάζει την επιστροφή του ρωσικού φυσικού αερίου ως μέρος μιας ευρύτερης συμφωνίας.

Η αλλαγή αυτή προκαλεί αντιδράσεις σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθώς εκτιμάται ότι θα ενίσχυε οικονομικά τη Μόσχα, αποκαθιστώντας παράλληλα μέρος της πολιτικής επιρροής της στην Ευρώπη.

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να εξασφαλίσει έσοδα και για την Ουκρανία μέσω τελών διέλευσης, ενώ θα οδηγούσε σε χαμηλότερες τιμές ενέργειας για τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Ωστόσο, η επιστροφή του ρωσικού αερίου θα μπορούσε ταυτόχρονα να περιορίσει τη ζήτηση για αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) στην ευρωπαϊκή αγορά. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι εργάζεται πάνω σε μια συνολική ειρηνευτική πρόταση που περιλαμβάνει οικονομικά κίνητρα τόσο για τη Ρωσία όσο και για την Ουκρανία.

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Τραμπ έχει ήδη προχωρήσει σε χαλάρωση της οικονομικής πίεσης προς τη Μόσχα, υπογράφοντας με εκτελεστικό διάταγμα την άρση κυρώσεων στο ρωσικό ντίζελ και εξαιρώντας τη Ρωσία από νέες κυρώσεις που είχε εγκρίνει το Κογκρέσο.

Παράλληλα, οι οικονομικές συνομιλίες ΗΠΑ και Ρωσίας δεν περιορίζονται στην ενέργεια με την παραδοσιακή της μορφή. Ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν Κίριλ Ντμίτριεφ αποκάλυψε ότι οι δύο χώρες συζητούν ένα ευρύ φάσμα σχεδίων, μεταξύ των οποίων και τη δημιουργία κέντρων δεδομένων που θα λειτουργούν με ρωσική πυρηνική ενέργεια. Ο ίδιος προανήγγειλε σημαντικές πρωτοβουλίες στο άμεσο μέλλον, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «ο πάγος επιτέλους έσπασε».

Στο τραπέζι ο Nord Stream 2 και αμερικανική συμμετοχή στα κέρδη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συζήτηση για τον υποθαλάσσιο αγωγό Nord Stream 2, που συνδέει τη Ρωσία με τη Γερμανία και έχει υποστεί δολιοφθορά.

Σύμφωνα με τους New York Times, στις αμερικανορωσικές επαφές έχει εξεταστεί το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας του, ενώ ορισμένοι Ευρωπαίοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η Ουάσιγκτον ενδέχεται να επιδιώξει συμμετοχή στα κέρδη από τις ρωσικές εξαγωγές φυσικού αερίου.

Αμερικανός επενδυτής έχει ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του αγωγού, αν και δηλώνει ότι δεν συμμετέχει σήμερα σε σχετικές διαπραγματεύσεις.

Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι ο Nord Stream δεν αποτέλεσε αντικείμενο πρόσφατων συνομιλιών και ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα απαιτούσε συνεννόηση με τους Ευρωπαίους εταίρους.

Από τη Γερμανία η ισχυρότερη αντίδραση

Η ισχυρότερη αντίδραση στην αμερικανική πρόταση προέρχεται από τη Γερμανία, η οποία υπήρξε ο μεγαλύτερος ευρωπαϊκός αγοραστής ρωσικού φυσικού αερίου πριν από την εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο κορυφαίος σύμβουλος ασφαλείας του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς, Γκίντερ Ζάουτερ, εξέφρασε έντονη αντίθεση στην πρόταση κατά τη διάρκεια συνομιλιών στη Φλόριντα.

Το Βερολίνο θεωρεί ότι η αγορά ρωσικού φυσικού αερίου, ακόμη και μέσω αμερικανικού μεσάζοντα, θα αναβίωνε την εξάρτηση από τη Μόσχα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να τερματίσει τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου έως το 2027. Ήδη, το μερίδιο της Ρωσίας στις ευρωπαϊκές εισαγωγές είχε περιοριστεί στο 13% το 2025, από 45% το 2021.

Ωστόσο, η πίεση για φθηνότερη ενέργεια παραμένει ισχυρή, με την ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) να ζητά την αποκατάσταση των ενεργειακών σχέσεων με τη Μόσχα. Στη Σαξονία-Άνχαλτ, μάλιστα, το τοπικό κοινοβούλιο ενέκρινε συμβολικού χαρακτήρα πρόταση για τον τερματισμό των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, με τη στήριξη του AfD και της Συμμαχίας Σάρα Βάγκενκνεχτ.

Την ανησυχία για την αμερικανική προσέγγιση εξέφρασε και ο πρώην υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας, Ρόμπερτ Χάμπεκ, ο οποίος προειδοποίησε ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να επιστρέψει στην ενεργειακή εξάρτηση από τη Ρωσία, ακόμη και εάν μεσολαβούν αμερικανικές εταιρείες.

«Παλαιότερα θα χαιρόμουν αν μια αμερικανική εταιρεία συμμετείχε στο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Τώρα φοβάμαι, επειδή βλέπουμε ότι ο Τραμπ φαίνεται να έχει περισσότερη συμπάθεια για τον Βλαντίμιρ Πούτιν απ’ ό,τι για τους Ουκρανούς», δήλωσε χαρακτηριστικά.