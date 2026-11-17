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Σε εξέλιξη βρίσκεται κυβερνοεπίθεση εναντίον πληροφοριακών συστημάτων της νορβηγικής Equinor, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη ο ενεργειακός όμιλος, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν έχουν επηρεαστεί οι επιχειρησιακές δραστηριότητες ούτε η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η εταιρεία, η οποία αποτελεί τον μεγαλύτερο προμηθευτή φυσικού αερίου της Ευρώπης, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις υποκλοπής δεδομένων, ενώ έχουν ήδη ληφθεί μέτρα για την αντιμετώπιση και την εξουδετέρωση της επίθεσης.

Εκπρόσωπος της Equinor απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση και την έκταση του περιστατικού.

Σύμφωνα με το νορβηγικό πρακτορείο ειδήσεων NTB, το οποίο επικαλείται την εταιρεία, η κυβερνοεπίθεση έχει προκαλέσει προβλήματα στη χρήση εφαρμογών πληροφορικής και εσωτερικών συστημάτων του ομίλου.

Παράλληλα, πηγή από το εσωτερικό της Equinor, η οποία μίλησε στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, επιβεβαίωσε ότι το σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας έχει τεθεί εκτός λειτουργίας.

Σε επιφυλακή οι αρχές ασφαλείας της Νορβηγίας

Η Εθνική Αρχή Ασφαλείας της Νορβηγίας (NSM) ανακοίνωσε ότι έχει ενημερωθεί για το περιστατικό και παρακολουθεί τις εξελίξεις.

«Παρέχουμε συνδρομή όπου απαιτείται», δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας, χωρίς να επεκταθεί σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Η κυβερνοεπίθεση στην Equinor σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι νορβηγικές αρχές έχουν ήδη προειδοποιήσει για σημαντική αύξηση των κυβερνοαπειλών κατά κρίσιμων υποδομών.

Τον περασμένο μήνα, η NSM αναβάθμισε την εκτίμησή της για τον κίνδυνο κυβερνοεπιθέσεων στο επίπεδο 4 της πενταβάθμιας κλίμακας, καλώντας τους πολίτες να προετοιμαστούν για τις πιθανές συνέπειες επιθέσεων σε υποδομές ζωτικής σημασίας, όπως τα δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτροδότησης.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, οι επιτυχημένες κυβερνοεπιθέσεις εναντίον νορβηγικών επιχειρήσεων έχουν τριπλασιαστεί τους τελευταίους έξι μήνες, εξέλιξη που αναδεικνύει την αυξανόμενη έκθεση της χώρας σε ψηφιακές απειλές.

«Το περιστατικό που αντιμετωπίζει σήμερα η Equinor επιβεβαιώνει ότι ο κίνδυνος είναι πράγματι υψηλός», υπογράμμισε την Τρίτη ο εκπρόσωπος της NSM.