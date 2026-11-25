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Σε αγώνα δρόμου για την εξασφάλιση άμεσης χρηματοδότησης έχει επιδοθεί η νορβηγική αεροπορική εταιρεία Norse Atlantic Airways, προκειμένου να διασφαλίσει τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της, καθώς το αυξημένο κόστος των αεροπορικών καυσίμων επιδεινώνει την οικονομική της κατάσταση.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Τετάρτη, η εταιρεία χαρακτήρισε τη χρηματοοικονομική της θέση «κρίσιμη», γνωστοποιώντας ότι βρίσκεται σε συζητήσεις για πιθανή εξαγορά, ενώ παράλληλα εξετάζει διαφορετικές στρατηγικές επιλογές για το μέλλον της.

Η Norse Atlantic Airways έχει επίσης ξεκινήσει επαφές με ενδιαφερόμενα μέρη για την εξασφάλιση βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης, η οποία θα της επιτρέψει να διατηρήσει τη λειτουργία της.

Ωστόσο, η διοίκηση προειδοποίησε ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση πως οι διαπραγματεύσεις θα οδηγήσουν σε βιώσιμη λύση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην καταστεί δυνατή η εξεύρεση των απαραίτητων κεφαλαίων.

Η εξέλιξη αναδεικνύει τις πιέσεις που δέχεται η αεροπορική εταιρεία από την άνοδο του κόστους καυσίμων, με τη δυνατότητα συνέχισης των δραστηριοτήτων της να εξαρτάται πλέον από την έκβαση των χρηματοδοτικών και στρατηγικών συζητήσεων.