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Οι εικόνες μιας Γαλλίας που φλέγεται, με λεηλατημένα καταστήματα, συγκρούσεις στους δρόμους και το ιστορικό δημαρχείο της Λιμόζ παραδομένο στις φλόγες, έχουν προκαλέσει σοκ στον διεθνή Τύπο. Όμως, πίσω από τις σκηνές καταστροφής, οι μεγαλύτερες εφημερίδες και τα τηλεοπτικά δίκτυα του κόσμου διακρίνουν κάτι πολύ βαθύτερο: την πολιτική εξάντληση του Εμανουέλ Μακρόν, την αποτυχία του γαλλικού πολιτικού κέντρου να συγκρατήσει τη δυσαρέσκεια και την ενίσχυση των δυνάμεων στα δύο άκρα του πολιτικού φάσματος.

Η 17η Οκτωβρίου 2026 ενδέχεται να καταγραφεί ως ημερομηνία-ορόσημο για τη σύγχρονη Γαλλία. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν αρκετά διεθνή μέσα ενημέρωσης, τα οποία δεν περιορίζονται στην καταγραφή των επεισοδίων, αλλά επιχειρούν να εξηγήσουν γιατί η κοινωνική οργή ξέσπασε με τέτοια ένταση και ποιες μπορεί να είναι οι πολιτικές συνέπειες ενόψει των προεδρικών εκλογών της άνοιξης του 2027.

Η ισπανική El País μιλά για το «πιστοποιητικό θανάτου του Μακρονισμού», η ελβετική Le Temps περιγράφει ένα «ατελείωτο λυκόφως» για τον Γάλλο πρόεδρο, ενώ οι New York Times διαπιστώνουν ότι η πολιτική κληρονομιά του Μακρόν κινδυνεύει να ταυτιστεί με την οικονομική στασιμότητα και τις διαδοχικές κρίσεις.

Το κοινό στοιχείο στις αναλύσεις είναι η εκτίμηση ότι η Γαλλία δεν βρίσκεται απλώς αντιμέτωπη με άλλη μία έκρηξη βίας, αλλά με μια βαθύτερη κρίση πολιτικής εκπροσώπησης, που μπορεί να καθορίσει την επόμενη ημέρα της χώρας.

New York Times: Οι μεγαλύτερες ταραχές των τελευταίων ετών

Οι εικόνες από το Παρίσι, τη Λυών, τη Μασσαλία και τη Λιμόζ κυριαρχούν στα διεθνή δημοσιεύματα, με τους New York Times να χαρακτηρίζουν τα γεγονότα ως τις μεγαλύτερες ταραχές που έχει γνωρίσει η Γαλλία εδώ και χρόνια.

Τα βίντεο από τις συγκρούσεις αστυνομικών και διαδηλωτών, τις επιθέσεις σε επιχειρήσεις και τον εμπρησμό του δημαρχείου της Λιμόζ αποτυπώνουν την έκταση της κοινωνικής αναταραχής.

Οι Financial Times επισημαίνουν ότι στη Γαλλία δεν είναι ασυνήθιστο οι μεγάλες διαδηλώσεις να συνοδεύονται από επεισόδια και συγκρούσεις στα περιθώρια των οργανωμένων κινητοποιήσεων.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, το επίπεδο των λεηλασιών και της βίας προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία.

Ανάλογη είναι η εκτίμηση της γερμανικής Süddeutsche Zeitung, η οποία χαρακτηρίζει τα γεγονότα της 17ης Οκτωβρίου πιθανό σημείο καμπής για τη χώρα.

Η εφημερίδα υποστηρίζει ότι το χάος που εξαπλώθηκε κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα μεμονωμένο ξέσπασμα και επισημαίνει ότι η κυβέρνηση φέρει και αυτή μερίδιο ευθύνης για τη διαμόρφωση της σημερινής κατάστασης.

CNN: Η έκρηξη μιας οργής που συσσωρευόταν επί χρόνια

Πίσω από τα επεισόδια, τα διεθνή μέσα αναδεικνύουν τη συσσώρευση κοινωνικής δυσαρέσκειας που η γαλλική κυβέρνηση δεν κατόρθωσε να αντιμετωπίσει.

Οι μαθητές κινητοποιούνται εδώ και έναν μήνα ζητώντας καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης, ενώ ευρύτερα κοινωνικά στρώματα διαμαρτύρονται για την ακρίβεια, το αυξανόμενο κόστος ζωής και την επιδείνωση των δημόσιων υπηρεσιών.

Το CNN περιγράφει τις κινητοποιήσεις ως έκφραση μιας διαγενεακής οργής που παρέμενε για μεγάλο διάστημα συσσωρευμένη.

Σύμφωνα με την ανάλυσή του, οι διαδηλώσεις έχουν εξελιχθεί σε σύμβολο της αγανάκτησης ανθρώπων διαφορετικών ηλικιών, οι οποίοι πιστεύουν ότι οι εκκλήσεις τους για κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές δεν βρίσκουν ανταπόκριση.

Πολλές ξένες δημοσιεύσεις επικρίνουν την έλλειψη ενσυναίσθησης της κυβέρνησης απέναντι στις κοινωνικές ανάγκες.

Αναγνωρίζουν, ωστόσο, ότι η δημοσιονομική κατάσταση της Γαλλίας περιορίζει δραστικά τα περιθώρια για νέες δημόσιες δαπάνες.

Η αντίφαση βρίσκεται στον πυρήνα της κρίσης: οι πολίτες διεκδικούν περισσότερη κρατική στήριξη, αλλά η κυβέρνηση διαθέτει ολοένα λιγότερους οικονομικούς πόρους για να ανταποκριθεί.

Η κοινωνική δυσαρέσκεια, επομένως, δεν συνδέεται αποκλειστικά με τις άμεσες οικονομικές δυσκολίες, αλλά και με την αίσθηση ότι το πολιτικό σύστημα αδυνατεί να προσφέρει μια αξιόπιστη προοπτική βελτίωσης.

El País: Η 17η Οκτωβρίου υπέγραψε το «πιστοποιητικό θανάτου» του Μακρονισμού

Η πιο σκληρή πολιτική αποτίμηση προέρχεται από την ισπανική El País, η οποία θεωρεί ότι τα γεγονότα σηματοδοτούν την κατάρρευση του πολιτικού εγχειρήματος που έφερε τον Εμανουέλ Μακρόν στην εξουσία.

Σε άρθρο της στις 18 Οκτωβρίου, η εφημερίδα υποστηρίζει ότι η 17η Οκτωβρίου επικύρωσε το τέλος του Μακρονισμού ως πολιτικής ιδέας.

Το εγχείρημα του Μακρόν στηριζόταν στη φιλοδοξία να δημιουργηθεί ένας νέος ιδεολογικός κεντρικός χώρος, ικανός να υπερβεί την παραδοσιακή αντιπαράθεση Δεξιάς και Αριστεράς και να ανακόψει την άνοδο των πολιτικών άκρων.

Σύμφωνα με την El País, συνέβη το αντίθετο.

Η Γαλλία εισέρχεται στην τελική περίοδο της προεδρίας Μακρόν με βαθύτερες κοινωνικές διαιρέσεις, αποδυναμωμένο πολιτικό κέντρο και δύο ισχυρούς πόλους που επιχειρούν να εκφράσουν τη δυσαρέσκεια: την ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν και τη ριζοσπαστική Αριστερά του Ζαν-Λικ Μελανσόν.

Η ισπανική εφημερίδα χαρακτηρίζει τη χώρα περισσότερο κατακερματισμένη από ποτέ και εκτιμά ότι η ακροδεξιά βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην κατάκτηση της προεδρικής εξουσίας.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα βαριά πολιτική αποτίμηση, καθώς ο Μακρόν είχε εκλεγεί το 2017 παρουσιάζοντας ακριβώς την αντιμετώπιση της ανόδου των άκρων ως κεντρικό στοιχείο της πολιτικής του πρότασης.

Εννέα χρόνια αργότερα, η El País θεωρεί ότι η μεγάλη υπόσχεση του Μακρονισμού έχει αντιστραφεί: αντί να περιορίσει τις ακραίες πολιτικές δυνάμεις, το γαλλικό πολιτικό σύστημα εμφανίζεται όλο και περισσότερο πολωμένο γύρω τους.

Le Temps: Ένα «ατελείωτο λυκόφως» για τον Μακρόν

Εξίσου απαισιόδοξη είναι η εικόνα που παρουσιάζει η ελβετική Le Temps.

Η εφημερίδα περιγράφει τον Εμανουέλ Μακρόν ως έναν πρόεδρο που ολοκληρώνει τη δεύτερη θητεία του σε συνθήκες εξαιρετικά χαμηλής δημοτικότητας, χωρίς σταθερή κοινοβουλευτική πλειοψηφία και χωρίς έναν προφανή πολιτικό διάδοχο.

Για τη Le Temps, πρόκειται για ένα «ατελείωτο λυκόφως», κατά το οποίο η προεδρική εξουσία αποδυναμώνεται σταδιακά, ενώ η χώρα παραμένει αντιμέτωπη με αλλεπάλληλες κρίσεις.

Από την πλευρά τους, οι New York Times συνδέουν τα επεισόδια με το τέλος της πολιτικής εποχής Μακρόν.

Ο Γάλλος πρόεδρος δεν μπορεί να διεκδικήσει τρίτη συνεχόμενη θητεία και πλησιάζει στην ολοκλήρωση μιας δεκαετίας στην εξουσία, η οποία, σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, έχει τελικά σημαδευτεί από πολιτική κρίση και οικονομική στασιμότητα.

Το ερώτημα που κυριαρχεί στις διεθνείς αναλύσεις δεν αφορά πλέον μόνο το πώς θα διαχειριστεί ο Μακρόν τους τελευταίους μήνες της προεδρίας του, αλλά και ποια πολιτική δύναμη μπορεί να καλύψει το κενό που αφήνει πίσω του.

Λεπέν και Μελανσόν: Ποιοι μπορούν να αξιοποιήσουν την κρίση

Η Süddeutsche Zeitung θεωρεί ότι οι εκτεταμένες εκδηλώσεις βίας ενισχύουν την πολιτική πόλωση και μπορούν να αξιοποιηθούν από δυνάμεις στα δύο άκρα του πολιτικού φάσματος.

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα, ο Ζαν-Λικ Μελανσόν εκτιμά ότι ένα περιβάλλον έντονης αντιπαράθεσης μπορεί να ευνοήσει τις πολιτικές του επιδιώξεις.

Από την άλλη πλευρά, η Μαρίν Λεπέν επιχειρεί να αναδείξει την αδυναμία της κυβέρνησης να διατηρήσει τη δημόσια τάξη, παρουσιάζοντας την παράταξή της ως εναλλακτική δύναμη ασφάλειας και πολιτικής σταθερότητας.

Οι δύο αυτές στρατηγικές λειτουργούν ανταγωνιστικά, αλλά τροφοδοτούν την ίδια διαδικασία: την υποχώρηση του κεντρώου πολιτικού χώρου και τη μετατόπιση της πολιτικής αντιπαράθεσης σε πιο συγκρουσιακές θέσεις.

Η El País θεωρεί ότι η δυναμική αυτή ενισχύει την πιθανότητα μιας εκλογικής αναμέτρησης ανάμεσα στη Λεπέν και τον Μελανσόν, καθώς η γαλλική πολιτική ζωή εισέρχεται στην τελική ευθεία για τις προεδρικές εκλογές.

Το αν αυτή η εκτίμηση θα επιβεβαιωθεί παραμένει ανοιχτό. Εκείνο που καταγράφουν οι διεθνείς αναλύσεις είναι ότι η κοινωνική έκρηξη έχει επιδεινώσει το ήδη δύσκολο πολιτικό περιβάλλον για τις δυνάμεις που συνδέονται με τον απερχόμενο πρόεδρο.

Τραμπ και Βανς βάζουν τη μετανάστευση στο επίκεντρο

Οι εικόνες βίας στη Γαλλία έχουν μετατραπεί και σε πεδίο διεθνούς πολιτικής αντιπαράθεσης, με κορυφαία στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης να τις αξιοποιούν για να ενισχύσουν τη δική τους επιχειρηματολογία σχετικά με τη μετανάστευση.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς απέδωσε τα επεισόδια στην αποτυχία των ευρωπαϊκών πολιτικών ένταξης των μεταναστών.

Σε ανάρτησή του στο X υποστήριξε ότι οι δυτικές προοδευτικές δυνάμεις επέτρεψαν τη μαζική μετανάστευση προς τη Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες στο όνομα της διαφορετικότητας και της αλληλεγγύης, χωρίς να αντιμετωπίσουν επαρκώς τα ζητήματα της αφομοίωσης και της κοινωνικής συνοχής.

Παράλληλα, χρησιμοποίησε τα γαλλικά επεισόδια για να επιτεθεί στους Δημοκρατικούς στις ΗΠΑ, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο.

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Η Γαλλία καίγεται!», έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social, αποδίδοντας την κρίση στη μετανάστευση και καλώντας τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να κλείσουν τα σύνορά τους και να ανακτήσουν τον έλεγχο.

Οι τοποθετήσεις των δύο Αμερικανών αξιωματούχων αποτελούν πολιτικές ερμηνείες των γεγονότων και δεν τεκμηριώνουν από μόνες τους αιτιώδη σχέση ανάμεσα στη μετανάστευση και στα επεισόδια.

Αντιθέτως, τα αιτήματα των κινητοποιήσεων, όπως καταγράφονται στα γαλλικά και διεθνή δημοσιεύματα, επικεντρώνονται κυρίως στο κόστος ζωής, στις δημόσιες υπηρεσίες και στις συνθήκες εκπαίδευσης.

Ουγγαρία και Ιράν: Η γαλλική κρίση ως πολιτικό επιχείρημα

Η διεθνής πολιτική εκμετάλλευση των επεισοδίων δεν περιορίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μάγιαρ, επικαλέστηκε τις εικόνες καταστροφής και βίας για να υπερασπιστεί την ανάγκη αυστηρών μεταναστευτικών πολιτικών.

Κατά την τοποθέτησή του, τα γεγονότα στη Γαλλία αναδεικνύουν, όπως υποστήριξε, γιατί η Ουγγαρία τάσσεται υπέρ όσο το δυνατόν αυστηρότερων μέτρων στη διαχείριση της μετανάστευσης.

Από εντελώς διαφορετική οπτική προσέγγισε τα γεγονότα η κρατική τηλεόραση του Ιράν.

Οι ιρανικές αρχές, οι οποίες έχουν κατηγορηθεί για αιματηρή καταστολή αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων, χρησιμοποίησαν τις εικόνες των συγκρούσεων στη Γαλλία για να κατηγορήσουν τη Δύση για υποκρισία σε ζητήματα δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση υποστήριξε ότι η βίαιη αντιμετώπιση μαθητών που διεκδικούν καλύτερη εκπαίδευση αποκαλύπτει την πραγματική στάση εκείνων που επικαλούνται τις δημοκρατικές αξίες.

Οι αντιδράσεις αυτές καταδεικνύουν πώς μια εσωτερική γαλλική κρίση μετατρέπεται σε εργαλείο πολιτικής αντιπαράθεσης και προπαγάνδας σε διαφορετικές χώρες.

Η επόμενη ημέρα: Μια Γαλλία βαθύτερα διχασμένη

Πίσω από τις διαφορετικές αναλύσεις του διεθνούς Τύπου διαμορφώνεται μια κοινή ανησυχία: η γαλλική κοινωνία εμφανίζεται περισσότερο διχασμένη, ενώ η πολιτική εξουσία δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της.

Η οικονομική πίεση, η αίσθηση κοινωνικής αδικίας και η απογοήτευση για την κατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών διαμορφώνουν το υπόβαθρο μιας κρίσης που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με αστυνομικά μέτρα.

Ταυτόχρονα, η έκταση της βίας έχει επισκιάσει τα αρχικά αιτήματα των κινητοποιήσεων, ενισχύοντας τη συζήτηση για την ασφάλεια και προσφέροντας νέο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης.

Η κυβέρνηση καλείται να αποκαταστήσει τη δημόσια τάξη, αλλά και να αποδείξει ότι διαθέτει απαντήσεις στα προβλήματα που προκάλεσαν τη μαζική κινητοποίηση.

Για τον Εμανουέλ Μακρόν, το διακύβευμα αφορά πλέον και την πολιτική κληρονομιά του.

Η μεγάλη αντίφαση που επισημαίνει ο διεθνής Τύπος είναι ότι ο πρόεδρος που υποσχέθηκε να υπερβεί τον παραδοσιακό διχασμό της Γαλλίας ολοκληρώνει τη θητεία του σε μια χώρα όπου η πόλωση έχει επιστρέψει στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής.

Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αρκετές ευρωπαϊκές εφημερίδες αντιμετωπίζουν τη 17η Οκτωβρίου όχι μόνο ως ημέρα σοβαρών επεισοδίων, αλλά και ως πιθανό ορόσημο στην πορεία προς τη μετα-Μακρόν εποχή.