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Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, βάζει «φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό, αμφισβητώντας το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στις δημοσκοπήσεις, την πρόωρη ψηφοφορία και τις μηχανές ψηφοφορίας.

«Πιστεύει πραγματικά κανείς ότι αυτές οι “εκλογές” ήταν έντιμες; Πώς ήταν δυνατόν οι δημοσκοπήσεις να πέσουν τόσο έξω;», διερωτάται ο Αμερικανός πρόεδρος.

Στη συνέχεια, υποστηρίζει ότι «ορισμένες πρώιμες “μαζικές καταμετρήσεις” ψήφων ήταν τόσο μεγάλες, που ήταν αδύνατο να κερδίσει κανείς, ανεξάρτητα από το πόσοι άνθρωποι πήγαν να ψηφίσουν».

«Όλα έχουν να κάνουν με τις μηχανές, οι οποίες είναι πολύ πιο σημαντικές από τον ψηφοφόρο!», καταλήγει ο Ντόναλντ Τραμπ.



Η επιστροφή Τραμπ στη ρητορική των εκλογών του 2020

Οι νέες δηλώσεις παραπέμπουν στη στάση που είχε τηρήσει ο Τραμπ μετά την ήττα του από τον Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές του 2020. Όπως υπενθυμίζει το CNBC, τότε, ο Τραμπ είχε υποστηρίξει, χωρίς να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία, ότι έχασε την προεδρία εξαιτίας εκτεταμένης εκλογικής νοθείας.

Οι καταγγελίες του συνοδεύτηκαν από δεκάδες δικαστικές προσφυγές που αμφισβητούσαν διάφορες πτυχές της εκλογικής διαδικασίας, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να ανατρέψουν το αποτέλεσμα.

Η πολιτική αντιπαράθεση που ακολούθησε κορυφώθηκε στις 6 Ιανουαρίου 2021, όταν πλήθος υποστηρικτών του Τραμπ εισέβαλε στο Καπιτώλιο, μετά την ομιλία του τότε απερχόμενου προέδρου σε συγκέντρωση κοντά στον Λευκό Οίκο.

Τα επεισόδια είχαν ως αποτέλεσμα να διακοπεί για αρκετές ώρες η κοινή συνεδρίαση των δύο σωμάτων του Κογκρέσου.

Αργότερα την ίδια ημέρα, το Κογκρέσο ολοκλήρωσε τη διαδικασία και επικύρωσε την εκλογική νίκη του Τζο Μπάιντεν, βάσει των αποτελεσμάτων του Σώματος των Εκλεκτόρων.

Οι αντιφάσεις που επισημαίνουν οι επικριτές του

Οι επικριτές των θεωριών του Τραμπ περί εκλογικής νοθείας επισημαίνουν ότι ο ίδιος ηττήθηκε το 2020, όταν βρισκόταν στον Λευκό Οίκο, αλλά κέρδισε τις προεδρικές εκλογές του 2024, όταν στην εξουσία βρισκόταν ο Μπάιντεν.

Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι στις πρόσφατες ενδιάμεσες εκλογές οι Δημοκρατικοί κατέγραψαν σημαντικές νίκες σε πολιτείες που ελέγχονταν από τους Ρεπουμπλικανούς.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το Τέξας, το Κάνσας, η Νότια Καρολίνα και η Αϊόβα, όπου οι εκλογικές επιτυχίες των Δημοκρατικών ήταν τέτοιου μεγέθους ώστε ελάχιστοι πολιτικοί αναλυτές θα μπορούσαν να τις είχαν προβλέψει έναν χρόνο νωρίτερα.

Η νέα αμφισβήτηση των αποτελεσμάτων από τον Τραμπ έρχεται έτσι σε μια περίοδο κατά την οποία οι Ρεπουμπλικανοί επιχειρούν να διαχειριστούν τις συνέπειες της βαριάς εκλογικής ήττας τους, ενώ οι Δημοκρατικοί έχουν ενισχύσει σημαντικά την παρουσία τους στον αμερικανικό πολιτικό χάρτη.