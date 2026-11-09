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Συναγερμός σήμανε λίγα λεπτά πριν από τις πέντε το απόγευμα (ώρα Ελλάδος) έξω από το νότιο τμήμα του Λευκού Οίκου. Στο σημείο βρίσκεται ο απεσταλμένος του protothema.gr Γιάννης Χαραμίδης, που μεταφέρει σε πραγματικό χρόνο την κινητοποίηση των αρχών ασφαλείας στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Ο Λευκός Οίκος μπαίνει σε lock down, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ένα άτομο έχει συλληφθεί.

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