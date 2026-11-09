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Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες Κυριακή ότι αναμένει να έχει τριμερή συνάντηση αργότερα μέσα σε αυτόν τον μήνα με τους ομολόγους του της Κίνας και της Ρωσίας, τον Σι Τζινπίνγκ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν, στο περιθώριο της συνόδου της APEC, και σκοπεύει να συζητήσει μαζί τους ιδίως όσον αφορά τις προσπάθειες να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

«Θα πάω στην Κίνα», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους, «και μια από τις συναντήσεις» που θα έχει «νομίζω θα είναι με τον πρόεδρο Πούτιν και τον πρόεδρο Σι, κι αυτό θα είναι ενδιαφέρον».

«Θα μιλήσουμε για πολλά πράγματα, για την αποπυρηνικοποίηση, όμως θα μιλήσουμε για πολλά πράγματα. Θα προσπαθήσουμε να βάλουμε τέλος στον πόλεμο στο Ιράν», ανέφερε.

Η ένοπλη σύρραξη, που ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου, με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς στην Ισλαμική Δημοκρατία, είχε συνέπεια το de facto κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, περάσματος στρατηγικής σημασίας για τις εξαγωγές υδρογονανθράκων στις διεθνείς αγορές, κάτι που απογείωσε τις τιμές του πετρελαίου.

Την 21η Οκτωβρίου, το Κρεμλίνο αναφέρθηκε σε προετοιμασίες για τριμερή συνάντηση — την πρώτη με τη συμμετοχή των ηγετών αυτών των τριών χωρών.

Προηγουμένως, η Wall Street Journal είχε αναφέρει πως ο Ρώσος Πρόεδρος Πούτιν επιδίωκε να γίνει συνάντηση με τους δυο ομολόγους του προκειμένου να συζητήσει τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία κατά τρόπο που θα ευνοήσει τη Μόσχα, με την ευκαιρία της APEC (οικονομικής συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού) την Τετάρτη 18η και την Πέμπτη 19η Νοεμβρίου στη Σεντζέν, μεγάλη πόλη στο νότιο τμήμα της Κίνας.

Το ενδεχόμενο τέτοιας συνόδου προκαλεί συναγερμό στο Κίεβο, καθώς η ουκρανική πολιτική ηγεσία φοβάται πως θα θυσιαστεί στο πλαίσιο διευθέτησης μεταξύ των τριών μεγάλων δυνάμεων.

Οι διπλωματικές προσπάθειες της Ουάσιγκτον έχουν εντατικοποιηθεί ξανά στο πλαίσιο εγχειρήματός της για να βρεθεί λύση μέσω διαπραγματεύσεων και να τερματιστεί ο πόλεμος που ξέσπασε με τη ρωσική στρατιωτική εισβολή στην ουκρανική επικράτεια τον Φεβρουάριο του 2022, ως τώρα σε αδιέξοδο. Αναμένεται συνάντηση ουκρανικής και ρωσικής αντιπροσωπείας, με αμερικανική μεσολάβηση, αύριο Τρίτη και μεθαύριο Τετάρτη στο Αμπού Ντάμπι, στα ΗΑΕ.