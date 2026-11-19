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Τη διμερή συνάντησή τους στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της APEC ξεκίνησαν ο Πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, και ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, όπως μετέδωσαν τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Πριν από τη συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες τους θα είναι «παραγωγικές», ενώ υποστήριξε ότι οι δύο χώρες έχουν πλέον κατανείμει τους δασμούς με «δίκαιο τρόπο», όπως μεταδίδει το Reuters.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τον Σι «φίλο» του, τονίζοντας ότι οι δυο τους διατηρούν μια ιδιαίτερη σχέση.

President Donald J. Trump greets Chinese President Xi Jinping as he arrives at the APEC Summit in Shenzhen. https://t.co/En2EK0FX7s — The White House (@WhiteHouse) November 19, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μάλιστα, αποκάλυψε ότι οι δυο τους είχαν ήδη συνομιλήσει επί «δύο ώρες» το προηγούμενο βράδυ.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Σι δήλωσε σήμερα στον Τραμπ: «Είμαι απολύτως αποφασισμένος να συνεργαστώ μαζί σας».

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Πρόεδρος, στις εναρκτήριες δηλώσεις του, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα πρωτοπορούν σε μια σειρά ζητημάτων, από το εμπόριο και τις επενδύσεις έως την παγκόσμια ειρήνη.

«Δεν υπάρχει κανείς άλλος, πουθενά στον κόσμο, που να μπορεί να κάνει όσα μπορούμε να κάνουμε εμείς», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ακόμη, εξήρε την «πολύ ιδιαίτερη σχέση» που διατηρεί με τον Σι Τζινπίνγκ, κατά τη διάρκεια της διμερούς συνάντησής τους στην Κίνα, ενώ έθεσε ως ένα από τα πρώτα αιτήματα των ΗΠΑ την αύξηση των κινεζικών αγορών αμερικανικών αγροτικών προϊόντων.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι η Κίνα έχει μια «ακόρεστη όρεξη», την οποία η Ουάσινγκτον μπορεί να ικανοποιήσει, αναφερόμενος στη ζήτηση για αμερικανικά προϊόντα.

«Θα σας ζητήσω να κάνετε κάτι περισσότερο για τους αγρότες μας», είπε απευθυνόμενος στον Κινέζο ομόλογό του.

Αναφερόμενος στη δίωρη συνομιλία που είχαν το προηγούμενο βράδυ, ο Τραμπ σημείωσε ότι «συζητήσαμε πολλά θέματα», εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι από τις διμερείς διαπραγματεύσεις «θα προκύψει κάτι».

Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρθηκε και στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, δηλώνοντας ότι οι δύο ηγέτες επιδιώκουν να συμβάλουν από κοινού στην αντιμετώπισή του.

Ο Πρόεδρος της Κίνας, από την πλευρά του δήλωσε ότι παραμένει προσηλωμένος στη συνεργασία με τον Αμερικανό Πρόεδρο, προκειμένου να διατηρηθούν οι σχέσεις των δύο χωρών στη «σωστή πορεία».

Κατά την έναρξη της τρίτης συνάντησής τους μέσα στη χρονιά, ο Σι υπογράμμισε ότι οι διμερείς σχέσεις Κίνας και ΗΠΑ παραμένουν σταθερές και παρουσιάζουν βελτίωση.

«Έχουμε διαμορφώσει έναν νέο ορισμό για μια εποικοδομητική σχέση Κίνας – ΗΠΑ, που χαρακτηρίζεται από στρατηγική σταθερότητα, προσδίδοντάς της νέο περιεχόμενο, βασισμένο στον σεβασμό, τη δικαιοσύνη και την αμοιβαιότητα», δήλωσε ο Κινέζος Πρόεδρος.

Ο Τραμπ συνάντησε τον «φίλο του» Πούτιν μετά από περισσότερο από έναν χρόνο

Λίγο νωρίτερα, την πρώτη τους κατ’ ιδίαν συνάντηση έπειτα από περισσότερο από έναν χρόνο πραγματοποίησαν στην Κίνα ο Ντόναλντ Τραμπ, και ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, με τον ένοικο του Λευκού Οίκου να αποκαλεί τον Ρώσο ομόλογό του «φίλο μου» και να εκφράζει αισιοδοξία για τις προοπτικές των συνομιλιών τους.

«Έχουμε εξαιρετική σχέση εδώ και πολλά χρόνια, γνωριζόμαστε πολύ καιρό και πιστεύω ότι μπορούν να προκύψουν πολλά θαυμάσια πράγματα από αυτή τη συνάντηση ή τουλάχιστον να μπουν οι βάσεις για αυτά», δήλωσε ο Τραμπ, αφού αντάλλαξε χειραψία με τον Πούτιν.

«Είναι φίλος μου», πρόσθεσε χαρακτηριστικά, δίνοντας τον τόνο μιας συνάντησης που παρακολουθείται με ιδιαίτερη προσοχή από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και το Κίεβο.

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), στη Σενζέν, λίγες ώρες πριν από την ιστορική τριμερή συνάντησή τους με τον Κινέζο Πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ.

Οι θερμές χειραψίες και η αμερικανική αντιπροσωπεία

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μικρή αίθουσα στο περιθώριο των εργασιών της APEC, με τους δύο ηγέτες να ανταλλάσσουν θερμή χειραψία μπροστά στις κάμερες.

Στην αμερικανική αντιπροσωπεία συμμετείχαν επίσης ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, και ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ.

«Προσβλέπουμε στη συνάντησή μας. Θα είναι εξαιρετική», δήλωσε ο Τραμπ.

Οι δύο Πρόεδροι είχαν ήδη ανταλλάξει χειραψίες κατά τις συναντήσεις των ηγετών της APEC την Τετάρτη και την Πέμπτη, στις πρώτες προσωπικές επαφές τους μετά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, τον Αύγουστο του 2025.

Εκείνη η συνάντηση είχε προσφέρει στον Πούτιν μια σημαντική διεθνή εξέδρα, αποδυναμώνοντας τις προσπάθειες διπλωματικής απομόνωσης της Ρωσίας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Ωστόσο, δεν είχε οδηγήσει στη διπλωματική πρόοδο που επιδίωκε ο Τραμπ.

JUST NOW: President Donald J. Trump and Russian President Vladimir Putin meet in China. “We’ve known each other for a long time, and I think a lot of wonderful things can come out of this — or at least start.” https://t.co/PqaoFaSa1C — The White House (@WhiteHouse) November 19, 2026

Σε «εξαιρετική διάθεση» ο Πούτιν μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ

Σε «εξαιρετική διάθεση» αποχώρησε ο Βλαντίμιρ Πούτιν από τη διμερή συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Όπως μεταδίδει το Reuters, το ουκρανικό ζήτημα αποτέλεσε το κύριο θέμα των συνομιλιών μεταξύ των δύο προέδρων.

Τραμπ: Δεν θα επιτρέψουμε στους «παγκοσμιοποιητές» να βάλουν φρένο στην ανάπτυξή της τεχνητής νοημοσύνης

Οι ΗΠΑ θα εναντιωθούν σε οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολής «κανονιστικού πλαισίου» ως προς την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) από φορείς ή υποστηρικτές της «παγκοσμιοποίησης», είπε σήμερα ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, πριν από τη συνάντηση που θα έχει με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, κατά τη διάρκεια της οποίας αναμένεται να συζητηθεί και αυτό το ζήτημα.

«Πρέπει να το παρακολουθήσουμε», πάντως «εναντιωνόμαστε σε κάθε μορφή (επιβολής) κανονιστικού πλαισίου και κάθε μέτρο με σκοπό να καταπνιγεί η SI» (σ.σ. super intelligence, «σούπερ νοημοσύνη», όρος που έχει εισηγηθεί ο μεγιστάνας), αν προέρχεται από θεσμούς ή υποστηρικτές της «παγκοσμιοποίησης», ανέφερε απευθυνόμενος στους άλλους ηγέτες της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), η σύνοδος κορυφής της οποίας διεξάγεται στη Σεντζέν, στη νότια Κίνα.

Ο Λευκός Οίκος έχει βαλθεί τελευταία να αλλάξει το όνομα της ΤΝ.

Σι Τζινπίνγκ: Τα μέλη της APEC είναι «επιβάτες στο ίδιο πλοίο»

Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, παρομοίασε, νωρίτερα, τα κράτη-μέλη της APEC με «επιβάτες που ταξιδεύουν στο ίδιο πλοίο», επαναλαμβάνοντας την ανάγκη για οικονομική εξωστρέφεια και καινοτομία, δύο βασικά ζητήματα που κυριάρχησαν στις εργασίες της συνόδου.

Όπως μεταδίδει ο Guardian, ο Κινέζος Πρόεδρος υπογράμμισε τον πρωταγωνιστικό ρόλο της χώρας του στην οικονομική συνεργασία της περιοχής.

«Η Κίνα είναι υπέρμαχος, προωθητής και πρωτοπόρος της οικονομικής συνεργασίας στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού», δήλωσε.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η Κίνα θα διαθέσει 20 εκατομμύρια δολάρια για τη «στήριξη της έμπρακτης συνεργασίας στο πλαίσιο της APEC», ενώ γνωστοποίησε την ίδρυση ερευνητικού κέντρου στη Σενζέν, το οποίο θα επικεντρώνεται σε ζητήματα που αφορούν τον οργανισμό.

«Πρέπει να γίνουν προσπάθειες για την εναρμόνιση των διαφόρων περιφερειακών οικονομικών και εμπορικών συμφωνιών, τη διευκόλυνση και την ψηφιοποίηση του εμπορίου και των επενδύσεων, καθώς και τη μείωση των εμποδίων που τις περιορίζουν», τόνισε ο Σι Τζινπίνγκ.

Η Ουκρανία και οι φόβοι της Ευρώπης

Οι απευθείας συνομιλίες Τραμπ και Πούτιν, χωρίς τη συμμετοχή Ουκρανών εκπροσώπων, αναμένεται να ενισχύσουν την ανησυχία των Ευρωπαίων συμμάχων ότι οι δύο ηγέτες θα μπορούσαν να λάβουν σημαντικές αποφάσεις για τον πόλεμο, επιβάλλοντας επώδυνες παραχωρήσεις στο Κίεβο.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας, καθώς ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία πλησιάζει τη συμπλήρωση πέντε ετών.

Ωστόσο, ο Πούτιν εξακολουθεί να διεκδικεί ουκρανικά εδάφη που δεν ελέγχουν οι ρωσικές δυνάμεις, ενώ η Μόσχα συνεχίζει τα σφοδρά πλήγματα με drones και πυραύλους εναντίον ουκρανικών πόλεων.

Παρά τα δεδομένα αυτά, ο Τραμπ επιμένει ότι ο Ρώσος Πρόεδρος επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου, παρουσιάζοντας ολοένα και περισσότερο τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ως το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ειρήνη.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δεσμευτεί προεκλογικά ότι θα τερμάτιζε τον πόλεμο από την πρώτη ημέρα της επιστροφής του στον Λευκό Οίκο. Στη συνέχεια, ωστόσο, παραδέχθηκε ότι πρόκειται για πολύ δυσκολότερη αποστολή από ό,τι είχε αρχικά εκτιμήσει.

Οι εγγυήσεις ασφαλείας και το ΝΑΤΟ

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επιδιώκουν αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας που θα διασφαλίζουν ότι η Ρωσία δεν θα παραβιάσει μια ενδεχόμενη εκεχειρία.

Ιδιαίτερη ανησυχία έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις του Τζάρεντ Κούσνερ, απεσταλμένου του Τραμπ, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να συζητήσουν μια «ευρύτερη αρχιτεκτονική ευρωπαϊκής ασφάλειας».

Οι τοποθετήσεις αυτές ερμηνεύθηκαν από Ευρωπαίους συμμάχους ως πιθανή προσέγγιση προς τις απαιτήσεις του Κρεμλίνου, με κίνδυνο αποδυνάμωσης του ΝΑΤΟ.

Οι υποστηρικτές του Κιέβου επιμένουν ότι η Ρωσία πρέπει πρώτα να σταματήσει τις εχθροπραξίες και μόνο στη συνέχεια να αρχίσουν συζητήσεις για το ΝΑΤΟ ή τις μετακινήσεις στρατευμάτων.

Μέχρι στιγμής, πάντως, υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις ότι ο Πούτιν είναι διατεθειμένος να ακολουθήσει αυτή την πορεία.

Η Ουκρανία, από την πλευρά της, επιχειρεί να αναδείξει τη στρατιωτική της ισχύ και να αυξήσει το κόστος της εισβολής για τη Μόσχα.

Την Τρίτη, οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν στρατηγικής σημασίας γέφυρα που συνδέει την ηπειρωτική Ρωσία με την κατεχόμενη Κριμαία, ενώ ακολούθησαν επιθέσεις σε δύο διυλιστήρια στη νότια Ρωσία.

Το ρωσικό ντίζελ και οι επιχειρηματικές συμφωνίες

Παράλληλα με τις διπλωματικές πρωτοβουλίες, ο Τραμπ επιδιώκει να δημιουργήσει προϋποθέσεις για μακροπρόθεσμη οικονομική και εμπορική συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας.

Πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις οποίες το υψηλό κόστος ζωής και ιδιαίτερα οι τιμές της ενέργειας βρέθηκαν στο επίκεντρο, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε συμφωνία με τον Πούτιν για τη διάθεση ρωσικού ντίζελ στη διεθνή αγορά.

Η πρωτοβουλία προκάλεσε αντιδράσεις τόσο από Ρεπουμπλικανούς όσο και από Δημοκρατικούς, με επικριτές της συμφωνίας να υποστηρίζουν ότι θα ενίσχυε τα έσοδα που χρησιμοποιεί η Ρωσία για τη χρηματοδότηση του πολέμου.

Οι προσπάθειες εξεύρεσης αγοραστών για το ρωσικό ντίζελ έχουν, ωστόσο, βαλτώσει, ενώ αναλυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς το ενδεχόμενο να καταλήξουν τελικά οι συγκεκριμένες ποσότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η περιοδεία του Τραμπ στην Ασία, η οποία περιέλαβε και επίσκεψη στις Φιλιππίνες, αποτελεί την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στο εξωτερικό μετά την απώλεια του ελέγχου του Κογκρέσου από τους Ρεπουμπλικανούς στις ενδιάμεσες εκλογές.

Η συνάντηση με τον Πούτιν και η τριμερής με τον Σι τού προσφέρουν την ευκαιρία να ενισχύσει το διεθνές πολιτικό του αποτύπωμα, αν και το ενδεχόμενο να το επιδιώξει εις βάρος των ουκρανικών συμφερόντων εξακολουθεί να προκαλεί έντονη ανησυχία σε πολλές ξένες πρωτεύουσες.

Αντιδράσεις από την ουκρανική κοινότητα στην Αυστραλία για τις φωτογραφίες του πρωθυπουργού Αλμπανέζι με τον Πούτιν

Οι εκπρόσωποι της ουκρανικής κοινότητας στην Αυστραλία δηλώνουν βαθιά απογοητευμένοι από την απόφαση του πρωθυπουργού της χώρας, Άντονι Αλμπανέζι, να φωτογραφηθεί μαζί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Αλμπανέζι συμμετείχε σε δύο ομαδικές φωτογραφίες κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της APEC, στις οποίες εμφανίζεται μαζί με άλλους ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Πούτιν.

Πριν από την άφιξή του στη Σενζέν της Κίνας, ο Αυστραλός πρωθυπουργός είχε δηλώσει ότι θα σεβαστεί τις επιθυμίες της Κίνας, ως διοργανώτριας χώρας, και θα συμμετάσχει στην καθιερωμένη «οικογενειακή φωτογραφία» των ηγετών.