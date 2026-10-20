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Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε απαγόρευση στη χρήση της τεχνολογίας της κινεζικής εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης DeepSeek από τις πολιτικές ομοσπονδιακές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών, επικαλούμενη σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων και την προστασία ευαίσθητων δεδομένων.

Το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (Department of Homeland Security – DHS) δημοσιοποίησε τη Δευτέρα την εντολή που υποχρεώνει τις πολιτικές ομοσπονδιακές υπηρεσίες να αφαιρέσουν από τα πληροφοριακά τους συστήματα κάθε τεχνολογία που σχετίζεται με την DeepSeek, ενώ παράλληλα απαγορεύει την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών της κινεζικής εταιρείας, σύμφωνα με το CNBC.

Η απαγόρευση καλύπτει τα πληροφοριακά συστήματα των πολιτικών ομοσπονδιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων εταιρειών που έχουν αναπτυχθεί με τη χρήση τεχνολογίας της DeepSeek.

Η απόφαση λαμβάνεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου κλιμακώνονται, με την τεχνητή νοημοσύνη να αναδεικνύεται σε ένα από τα σημαντικότερα πεδία αντιπαράθεσης στον ανταγωνισμό των δύο χωρών για την τεχνολογική υπεροχή.

Ποιες αμερικανικές υπηρεσίες αφορά η απαγόρευση

Η εντολή, η οποία είχε αρχικά εκδοθεί στις 24 Ιουλίου 2026, εφαρμόζεται στις πολιτικές ομοσπονδιακές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα υπουργεία Οικονομικών, Εξωτερικών και Δικαιοσύνης.

Αντίθετα, το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης εντολής.

Από την εμφάνιση της DeepSeek στο προσκήνιο, στις αρχές του 2025, αρκετές αμερικανικές κυβερνητικές υπηρεσίες έχουν ήδη προχωρήσει στην επιβολή διαφορετικών περιορισμών στη χρήση της τεχνολογίας της.

Τον Δεκέμβριο του 2025, το Κογκρέσο περιόρισε τη χρήση της DeepSeek στα πληροφοριακά συστήματα της αμερικανικής κοινότητας υπηρεσιών πληροφοριών.

Νωρίτερα, τον Μάρτιο του 2025, υπηρεσίες του αμερικανικού υπουργείου Εμπορίου είχαν ενημερώσει τους εργαζομένους τους ότι η χρήση της DeepSeek απαγορευόταν στις κυβερνητικές συσκευές, όπως είχε μεταδώσει τότε το Reuters.

Επιπλέον, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Bloomberg, η Υπηρεσία Πληροφοριακών Συστημάτων Άμυνας των ΗΠΑ (Defense Information Systems Agency) είχε κινηθεί για να αποκλείσει την πρόσβαση στα μοντέλα της DeepSeek ήδη από τον Ιανουάριο του 2025.

Φόβοι για διαρροή κυβερνητικών δεδομένων στην Κίνα

Σύμφωνα με τη νεότερη εντολή του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της DeepSeek «παρουσιάζουν πολλαπλές πιθανές απειλές».

Η αμερικανική υπηρεσία επικαλείται ανησυχίες τόσο για την ενδεχόμενη πρόσβαση των κινεζικών αρχών σε ευαίσθητα δεδομένα όσο και για πιθανές ευπάθειες κυβερνοασφάλειας.

Το DHS προειδοποιεί ότι η χρήση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης της DeepSeek θα μπορούσε να οδηγήσει στη μεταφορά ευαίσθητων πληροφοριών της αμερικανικής κυβέρνησης στην Κίνα, παρέχοντας ενδεχομένως πληροφορίες στις κινεζικές αρχές για Αμερικανούς πολίτες και κυβερνητικά προγράμματα.

Οι ανησυχίες αυτές βρίσκονται στο επίκεντρο της απόφασης, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει πιθανούς κινδύνους από την ενσωμάτωση κινεζικής τεχνολογίας AI στα κρατικά πληροφοριακά συστήματα.

Προειδοποιήσεις για κακόβουλο λογισμικό και κενά ασφαλείας

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας επισημαίνει επίσης ότι τα μοντέλα της DeepSeek ενδέχεται να περιλαμβάνουν κακόβουλο λογισμικό (malware) ή άλλες ευπάθειες ασφαλείας.

Για να τεκμηριώσει τις επιφυλάξεις του, επικαλείται έρευνες από δημόσια διαθέσιμες πηγές, στις οποίες είχαν εντοπιστεί πολλαπλές κρίσιμες ευπάθειες στην εφαρμογή της DeepSeek για συσκευές iOS.

Οι αναφορές αυτές ενισχύουν, σύμφωνα με το DHS, την ανάγκη περιορισμού της χρήσης της συγκεκριμένης τεχνολογίας από τις αμερικανικές ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Παρά την έκταση των περιορισμών, η εντολή προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης εξαιρέσεων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Οι εκτελεστικές υπηρεσίες μπορούν να ζητήσουν εξαίρεση από την εφαρμογή της απαγόρευσης ή παράταση της προθεσμίας συμμόρφωσης, υποβάλλοντας γραπτή αιτιολόγηση στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Το σχετικό αίτημα πρέπει να κατατεθεί εντός 60 ημερών από την έκδοση της εντολής.

Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει στις υπηρεσίες να αιτηθούν ειδική μεταχείριση, εφόσον μπορούν να δικαιολογήσουν την ανάγκη διατήρησης συγκεκριμένων τεχνολογιών ή την καθυστέρηση απομάκρυνσής τους από τα πληροφοριακά τους συστήματα.

Η DeepSeek και η πρεσβεία της Κίνας στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα του CNBC για σχολιασμό της αμερικανικής απόφασης.

Η νέα απαγόρευση αποτελεί ακόμη μία κίνηση στην αντιπαράθεση των ΗΠΑ και της Κίνας για την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς η Ουάσιγκτον εντείνει τους περιορισμούς στη χρήση κινεζικών τεχνολογιών από κρατικούς φορείς, επικαλούμενη κινδύνους για την ασφάλεια των δεδομένων και των κυβερνητικών συστημάτων.