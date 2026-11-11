Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Στην προσπάθεια να διατηρηθεί η εικόνα της κανονικότητας στην Nvidia έχει επικεντρωθεί ο διευθύνων σύμβουλός της, Τζένσεν Χουάνγκ, μετά την αποκάλυψη της εξωσυζυγικής του σχέσης και την έναρξη έρευνας για τις ενδεχόμενες διαστάσεις της υπόθεσης στην εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο 63χρονος επικεφαλής του κολοσσού των ημιαγωγών επέστρεψε τη Δευτέρα στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνιας, όπου πραγματοποίησε την καθιερωμένη πρωινή σύσκεψη με τα ανώτατα διοικητικά στελέχη, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNBC.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά την αποκάλυψη της εξωσυζυγικής σχέσης του Χουάνγκ, την οποία ο ίδιος είχε γνωστοποιήσει με ηλεκτρονικό μήνυμα προς τους εργαζομένους την Κυριακή.

Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν όσα συζητήθηκαν στη σύσκεψη, ο Χουάνγκ ξεκίνησε αναφερόμενος στην προσωπική του συμπεριφορά και εξέφρασε τη λύπη του προς τους συνεργάτες του.

Ωστόσο, δεν δέχθηκε ερωτήσεις και πέρασε σχεδόν αμέσως στα επιχειρηματικά ζητήματα και στις προτεραιότητες της ημέρας.

Ο επικεφαλής της Nvidia βρισκόταν στο γραφείο και την Τρίτη, πραγματοποιώντας διαδοχικές συναντήσεις, μόλις μία εβδομάδα πριν από την ανακοίνωση των τριμηνιαίων οικονομικών αποτελεσμάτων του ομίλου.

Η εταιρεία δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα του CNBC για σχολιασμό.

Η έρευνα για τη σχέση με τη φερόμενη Κινέζα κατάσκοπο

Παρά την προσπάθεια του Χουάνγκ να εκπέμψει το μήνυμα ότι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες συνεχίζονται κανονικά, η έρευνα για την προσωπική του σχέση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τους Financial Times, ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia διατηρούσε ερωτική σχέση με την Άλις Χουάνγκ, πρώην στέλεχος της Megaspeed, η οποία φέρεται να συνδέεται με δραστηριότητες κινεζικής κατασκοπείας.

Οι σχετικές υποψίες έχουν προσδώσει στην υπόθεση ιδιαίτερη βαρύτητα, δεδομένου του στρατηγικού ρόλου της Nvidia στην ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και των περιορισμών που ισχύουν στις εξαγωγές προηγμένων αμερικανικών ημιαγωγών προς την Κίνα.

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia αποφάσισε να ξεκινήσει έρευνα και ανέθεσε την υπόθεση, την Τρίτη, στη δικηγορική εταιρεία Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί συμπεράσματα της έρευνας που να τεκμηριώνουν ότι ο Χουάνγκ εν γνώσει του εμπλέκεται σε δραστηριότητες κατασκοπείας.

«Ξέρω ότι μια συγγνώμη δεν μπορεί να αναιρέσει όσα έκανα»

Η αποκάλυψη της προσωπικής σχέσης του Χουάνγκ προκάλεσε έντονη αμηχανία στο εσωτερικό της Nvidia, όπου ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος απολαμβάνει εδώ και δεκαετίες ιδιαίτερα υψηλό κύρος.

Σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απέστειλε στους εργαζομένους την Κυριακή, ο 63χρονος παραδέχθηκε την εξωσυζυγική σχέση, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει την ταυτότητα της γυναίκας.

«Γνωρίζω ότι μια συγγνώμη δεν μπορεί να αναιρέσει όσα έχω κάνει», έγραψε.

«Ελπίζω ότι η οικογένειά μας θα καταφέρει να επουλώσει τις πληγές της και ότι, με τον χρόνο, θα μπορέσω να κερδίσω ξανά την εμπιστοσύνη σας», πρόσθεσε.

Εργαζόμενοι της Nvidia περιέγραψαν στο CNBC το κλίμα που επικρατεί στην εταιρεία ως «θλιβερό», ενώ ένας από αυτούς δήλωσε σοκαρισμένος από τις αποκαλύψεις.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πολλοί εργαζόμενοι που βρίσκονται στην εταιρεία επί σειρά ετών αντιμετώπιζαν τον Χουάνγκ σχεδόν ως είδωλο, θεωρώντας τον έναν άνθρωπο που δεν μπορούσε να κάνει λάθος.

Για αρκετούς, αποτελούσε σημείο αναφοράς και καθοδηγητική προσωπικότητα, γεγονός που καθιστά ακόμη δυσκολότερη τη διαχείριση της υπόθεσης στο εσωτερικό του τεχνολογικού ομίλου.

Από την ίδρυση της Nvidia στην κορυφή της τεχνητής νοημοσύνης

Ο Τζένσεν Χουάνγκ συνίδρυσε τη Nvidia το 1993, με αρχικό αντικείμενο την ανάπτυξη μονάδων επεξεργασίας γραφικών για βιντεοπαιχνίδια.

Τις τελευταίες δεκαετίες, και ιδιαίτερα μετά την εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, η εταιρεία εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους προμηθευτές της παγκόσμιας τεχνολογικής βιομηχανίας.

Οι επεξεργαστές της αποτελούν βασικό εξοπλισμό για την εκπαίδευση και τη λειτουργία μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, καθώς και για την ανάπτυξη τεράστιων κέντρων δεδομένων.

Ο Χουάνγκ έχει αποκτήσει, παράλληλα, σημαντική επιρροή στην Ουάσιγκτον, συμμετέχοντας στις συζητήσεις για την αμερικανική στρατηγική στην τεχνητή νοημοσύνη και την ανταγωνιστικότητα έναντι της Κίνας.

Τον περασμένο Μάιο, μάλιστα, συνόδευσε τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, στην επίσκεψή του στην Κίνα.

Τον Σεπτέμβριο, ο Χουάνγκ και η σύζυγός του φωτογραφήθηκαν στο ίδιο τραπέζι με τον Κινέζο Πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου στον Λευκό Οίκο.

Η αποκάλυψη της εξωσυζυγικής σχέσης και οι καταγγελίες που τη συνοδεύουν έχουν πλέον εντείνει τον έλεγχο γύρω από τη σταθερή υποστήριξη του Χουάνγκ στην αύξηση των πωλήσεων προηγμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης προς την Κίνα.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η Nvidia προετοιμάζεται να ανακοινώσει τα οικονομικά της αποτελέσματα, με τη διοίκησή της να καλείται να διαχειριστεί ταυτόχρονα μια προσωπική κρίση του επικεφαλής της και τα ερωτήματα για τις πιθανές επιπτώσεις της στην εταιρεία.