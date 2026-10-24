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Σε κανονικούς ρυθμούς επανέρχεται η λειτουργία των δορυφορικών συστημάτων επικοινωνίας Starlink και Starshield στην Ουκρανία, έπειτα από περισσότερο από μία εβδομάδα περιορισμών που προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στις στρατιωτικές επιχειρήσεις και στις επικοινωνίες κατά μήκος της πρώτης γραμμής του μετώπου.

Σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας, Εβχένι Χμάρα, τα δύο συστήματα, εκ των οποίων το Starshield αποτελεί τη στρατιωτική έκδοση του Starlink, μπορούν πλέον να διατηρούν σταθερή σύνδεση σε ταχύτητες κίνησης που ξεπερνούν τα 400 χιλιόμετρα την ώρα.

«Τα συστήματα παρακολούθησης του υπουργείου Άμυνας καταγράφουν επιστροφή σε κανονική ταχύτητα για το Starlink και το Starshield. Καταγράφουμε ταχύτητα άνω των 400 χλμ./ώρα. Η σύνδεση είναι σταθερή», ανέφερε ο Ουκρανός υπουργός μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Παρά τη θετική αυτή εξέλιξη, οι ουκρανικές αρχές δεν έχουν διευκρινίσει εάν έχει αποκατασταθεί πλήρως το σύνολο των λειτουργιών των δορυφορικών συστημάτων. Επίσης, ο στρατός δεν δημοσιοποιεί τα ανώτατα όρια ταχύτητας κίνησης στα οποία μπορούν να λειτουργούν οι συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Το υπουργείο Άμυνας περιορίστηκε να επιβεβαιώσει ότι οι προηγούμενες δυσλειτουργίες έχουν υποχωρήσει και ότι οι μετρήσεις επέστρεψαν στα συνηθισμένα επίπεδα.

Τα προβλήματα που επηρέασαν τις επιχειρήσεις στο μέτωπο

Οι πρώτες διαταραχές στη λειτουργία των Starlink και Starshield είχαν καταγραφεί στις 14 Οκτωβρίου, προκαλώντας ανησυχία στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις δορυφορικές επικοινωνίες για τον συντονισμό των επιχειρήσεών τους.

Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, οι περιορισμοί επηρέασαν την ικανότητα αναχαίτισης ρωσικών επιθετικών drones, ενώ προκάλεσαν δυσκολίες και στην επικοινωνία μεταξύ στρατιωτικών μονάδων που επιχειρούν κοντά στη γραμμή αντιπαράθεσης.

Πηγές ανέφεραν ότι, κατά τη διάρκεια των προβλημάτων, το όριο ταχύτητας κίνησης για τη διατήρηση της σύνδεσης είχε υποχωρήσει περίπου στα 160 χιλιόμετρα την ώρα ή και χαμηλότερα, περιορίζοντας τις επιχειρησιακές δυνατότητες των συστημάτων.

Η επαναφορά της λειτουργίας σε ταχύτητες άνω των 400 χλμ./ώρα θεωρείται σημαντική εξέλιξη για τη χρήση δορυφορικών συνδέσεων σε στρατιωτικά μέσα που κινούνται με υψηλές ταχύτητες.

Η σύνδεση με τις αποφάσεις Τραμπ για τη Ρωσία

Τα προβλήματα εμφανίστηκαν σε μια περίοδο κατά την οποία η αμερικανική κυβέρνηση προχώρησε σε κινήσεις που προκάλεσαν νέα ερωτήματα για τη στάση της Ουάσιγκτον απέναντι στη Μόσχα και το Κίεβο.

Ειδικότερα, οι περιορισμοί στις δορυφορικές επικοινωνίες καταγράφηκαν μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για συμφωνία αγοράς ρωσικού ντίζελ και την απόφασή του να μην επιβάλει νέες κυρώσεις στη Ρωσία.

Παράλληλα, ο Τραμπ είχε ασκήσει πίεση στην Ουκρανία να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων, σε μια συγκυρία αυξημένων εντάσεων γύρω από τον πόλεμο και τις ενεργειακές υποδομές.

Η χρονική σύμπτωση των εξελίξεων προκάλεσε ερωτήματα σχετικά με τα αίτια των περιορισμών, χωρίς ωστόσο να αποτελεί από μόνη της απόδειξη σύνδεσης μεταξύ των αμερικανικών πολιτικών αποφάσεων και των τεχνικών προβλημάτων.

Reuters: Από τον Λευκό Οίκο η εντολή για τους περιορισμούς

Το ζήτημα αποκτά πρόσθετη πολιτική διάσταση εξαιτίας των πληροφοριών που έχει μεταδώσει το Reuters σχετικά με την προέλευση της εντολής για τον περιορισμό του Starshield.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, η οδηγία για τη μείωση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του στρατιωτικού δορυφορικού συστήματος προήλθε από το εσωτερικό του Λευκού Οίκου.

Πάντως, ούτε ο επικεφαλής της SpaceX, Έλον Μασκ, ούτε η αμερικανική κυβέρνηση έχουν αναγνωρίσει ότι ευθύνονται για τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν στα Starlink και Starshield στην Ουκρανία.

Αντιθέτως, οι δύο πλευρές έχουν υποστηρίξει δημόσια ότι μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να έχει ληφθεί από την άλλη, χωρίς να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη συγκεκριμένη εξέλιξη.

Η αποκατάσταση των συνδέσεων περιορίζει πλέον τα άμεσα επιχειρησιακά προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι ουκρανικές δυνάμεις. Ωστόσο, παραμένουν ανοιχτά τα ερωτήματα σχετικά με το ποιος αποφάσισε τους περιορισμούς και υπό ποιες συνθήκες θα μπορούσαν να επανεμφανιστούν.