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Tην ανησυχητική κλιμάκωση των υβριδικών απειλών στην Ευρώπη αποτυπώνουν τα στοιχεία καθώς οι ευρύτερες γεωπολιτικές ανακατατάξεις και τα δύο ανοιχτά πολεμικά μέτωπα σε Ουκρανία και Ιράν πυροδοτούν νέους ανταγωνισμούς και εντείνουν τις ασύμμετρες επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών (IISS), τα περιστατικά ασύμμετρων απειλών της Ρωσίας κατά ευρωπαϊκών χωρών αυξήθηκαν κατά 16% από τις αρχές του 2026 έως τον Σεπτέμβριο, την ώρα που το ζήτημα της συνέχισης της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης των πολεμικών επιχειρήσεων της Ουκρανίας ανέδειξε τις διαιρέσεις στους κόλπους της ΕΕ, κατά την πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες.

Οπως αναφέρει το Protothema.gr. σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών δεν αφήνονται περιθώρια εφησυχασμού, αφού η Μόσχα διεξάγει μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αλλά και μαζικές κυβερνοεπιθέσεις, προκειμένου να διαταράξει την ευρωπαϊκή υποστήριξη προς το Κίεβο.

Στις δυσοίωνες προβλέψεις του Ινστιτούτου, ως άμεσοι στόχοι των ρωσικών ασύμμετρων απειλών κατονομάζονται η Γερμανία και η Πολωνία, ενώ συνθήκες Ψυχρού Πολέμου θύμισε απότομα η Βρετανία, η οποία προετοιμάζει 100.000 εφέδρους, σύμφωνα με την Telegraph. Την ιδια ώρα, «λειτουργούμε σε ένα περιβάλλον αυξημένων απειλών. Και έτσι αυτός ο βαθμός ετοιμότητας, νομίζω, είναι μια λογική, αναγκαία προφύλαξη», σχολίασε ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, Γουές Στρίτινγκ, ενώ αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Wall Street Journal θέλει τον πρόεδρο της Φινλανδίας και τον Πρωθυπουργό της Σουηδίας να έχουν επικοινωνήσει ήδη τον προηγούμενο μήνα με το Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, για να προλάβουν ρωσική επίθεση στη Βαλτική.

Οι δύο ηγέτες φέρονται να διαβεβαίωσαν τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου πως το ΝΑΤΟ δεν θα προβεί σε ναυτικό αποκλεισμό του ρωσικού πετρελαίου, αν και η ρωσική έδρα επιχειρεί να επιρρίψει στο Κίεβο ευθύνες για τυχόν επέκταση του θεάτρου του πολέμου, τόσο σε ηπειρωτικό έδαφος, όσο και στις ευρωπαϊκές θάλασσες. Στην κατεύθυνση αυτή, ο Εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ σχολίασε πως «βλέπουμε τρομοκρατικές ενέργειες του καθεστώτος του Κιέβου στη Μεσόγειο και τη Βαλτική Θάλασσα. Αυτό δεν μπορεί παρά να ανησυχεί τα παράκτια κράτη και πιθανότατα και εντός της συμμαχίας του ΝΑΤΟ γενικότερα», την ώρα που τα πλήγματα που επέφεραν 9 ουκρανικά drones σε δύο ρωσικά πλοία ανοιχτά της Λιβύης σήμαναν συναγερμό σε όλη τη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου.

Οι στόχοι

Στρατηγικοί στόχοι για τις υβριδικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να αποτελούν οι «κρίσιμες οντότητες», δηλαδή υποδομές μεταφορών, επιμελητείας, εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά και ενέργειας, παράλληλα με στρατιωτικοβιομηχανικές μονάδες. Ακόμη και αν η ορατότητα του κινδύνου των υβριδικών απειλών παραμένει ακόμη χαμηλή στο γενικό πληθυσμό, η Βρετανία έσπευσε στα μέσα της εβδομάδας να τις αμυντικές εταιρίες που έχουν αναπτύξει συνεργασία με την Ουκρανία πως αναμένεται να αντιμετωπίσουν υψηλά επίπεδα ασύμμετρων απειλών από τη Ρωσία, ενώ συνεδριάζει στις 2 Δεκέμβρη στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών – μελών του ΝΑΤΟ, με αντικείμενο την περαιτέρω υποστήριξη του μετώπου στην Ουκρανία.

Ταυτόχρονα, μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ, αλλά και ένα drone αναχαίτισης της Λετονίας επιστρατεύτηκαν τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής, όταν ένα άγνωστο μη επανδρωμένο όχημα εισήλθε στον εναέριο χώρο της χώρας, κοντά στα σύνορά της με τη Ρωσία. Νωρίτερα φέτος, άγνωστα μη επανδρωμένα αεροχήματα αναχαιτίστηκαν δύο φορές από τις Εθνικές Ένοπλες Δυνάμεις της Λετονίας, αλλά και από γαλλικά μαχητικά που μετέχουν στην ΝΑΤΟϊκή επιχείρηση αστυνόμευσης της Βαλτικής.

Εικόνα συναγερμού επικράτησε σχεδόν ταυτόχρονα και στην Εσθονία, όπως μετέδωσε ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της χώρας, γνωστοποιώντας ότι σηκώθηκαν προς αναχαίτιση μαχητικά αεροσκάφη σε έξι κομητείες στην νοτιοανατολική πλευρά της χώρας. Σε μια παράλληλη διάσταση, ο κυβερνήτης του Λένινγκραντ της Ρωσίας έκανε λόγο για μαζική επίθεση 40 ουκρανικών drones στην ίδια χρονική ζώνη κι ενώ το Κίεβο εντείνει τις μαζικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροχήματα κατά της Ρωσίας σε πολλούς και διαφορετικούς παράλληλους της υδρογείου.

Φτάνοντας στη Λιβύη

Ήδη, η κίνηση του Κιέβου να βυθίσει τη ρωσική κορβέτα «Μερκούρι», επιφέροντας ακόμη πλήγμα σε φορτηγό πλοίο που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού, υπήρξε κίνηση δηλωτική των ανεπτυγμένων επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ουκρανικών δυνάμεων, αλλά και μέρος της υψηλής στρατηγικής της από εδώ και στο εξής. Πετυχαίνοντας πλήρως το σενάριο της επιχείρησης 2.400 χιλιόμετρα από την πρώτη γραμμή της μάχης στην Ουκρανία, το Κίεβο έστειλε πολλαπλά μηνύματα σε εχθρούς και φίλους αναφορικά με την προβολή ισχύος της στο υβριδικό πεδίο και πρωτίστως με τη δυναμική επέκταση του θεάτρου του πολέμου.

Η τελευταία αυτή προοπτική έχει βαθιά προβληματίσει τους Ευρωπαίους συμμάχους, με ορισμένους αναλυτές να βλέπουν πίσω από την ανυποχώρητη στάση της Γερμανίας να ενσωματώσει την οικονομική στήριξη της Ουκρανίας στον νέο ευρω-προϋπολογισμό, ένα μέτρο για τον περιορισμό των επιχειρήσεων σε γεωγραφική κλίμακα.

Υπό αυτό το πρίσμα, η δεξαμενή σκέψης Atlantic Council επισήμανε σε ανάλυσή της με τίτλο: «Η Ουκρανία είναι πλέον μια υπερδύναμη στον τομέα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη θάλασσα και στον αέρα», πως η ανάδειξη της Ουκρανίας ως πρωτοπόρου στον πόλεμο με μη επανδρωμένα αεροσκάφη «αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα της διεξαγωγής ενός πολέμου του εικοστού πρώτου αιώνα εναντίον ενός πολύ μεγαλύτερου και πιο συμβατικά ισχυρού εχθρού».

«Μέχρι το δεύτερο έτος της εισβολής, εκατοντάδες ουκρανικές νεοσύστατες εταιρείες αμυντικής τεχνολογίας σχεδίαζαν και κατασκεύαζαν drones. Πολλές είχαν άμεσες σχέσεις με συγκεκριμένες στρατιωτικές μονάδες, καθιστώντας δυνατή τη δοκιμή και την τροποποίηση των drones με αξιοσημείωτη ταχύτητα. Η παραγωγή σύντομα εκτοξεύτηκε, με την ετήσια παραγωγή της Ουκρανίας να ανεβαίνει από μια χούφτα μονάδων σε εκατομμύρια drones», όπως επισημαίνει το Atlantic Council, στοιχείο που δεν αποκλείει ακόμη και μια στρατηγική μερικής αυτονόμησης του Κιέβου, στην επιχειρησιακή του τακτική. Η «θεαματική αιφνιδιαστική» επίθεση, άλλωστε, στα ανοιχτά της Λιβύης, αλλά και η φερόμενη συνεργασία των ουκρανικών δυνάμεων με την ηγεσία της δυτικής πλευράς της μεσογειακής χώρας αποτυπώνουν την δυνατότητα του Κιέβου να δρα υπερτοπικά και σίγουρα εκτός των γεωγραφικών και πολιτικών ορίων που επιθυμεί να επιβάλει η Ρωσία, αναβαθμίζοντας το γεωπολιτικό της ρόλο.

Σε κάθε περίπτωση, το αιφνιδιαστικό χτύπημα της Ουκρανίας στα ανοιχτά της Λιβύης δεν πέρασε απαρατήρητο ούτε από τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μετέβαλε το λεκτικό της δήλωσης που είχε ετοιμάσει μετά την συνάντησή του με το Γ.Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε ενόψει της Συνόδου των ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ στις 2 Δεκεμβρίου, προειδοποιώντας αμφότερες Ρωσία και Ουκρανία (και όχι μόνο την πρώτη εκ των δύο) για τυχόν κλιμάκωση. Άλλωστε, οι ΗΠΑ ενημέρωσαν τους Συμμάχους τους ότι δεν προτίθενται στην επικείμενη συνεδρίαση της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας να παρουσιάσουν το σχέδιο Αναθεώρησης της παρουσίας τους (με 80.000 στρατιώτες) στην Ευρώπη, διαπιστώνοντας «τεράστια πρόοδο» σειράς ευρωπαϊκών χωρών, ανάμεσα στις οποίες η Πολωνία, η Γερμανία, η Ολλανδία, αλλά και τα σκανδιναβικά κράτη ως προς γενναιότερες εκδοχές χρηματοδότησης των αμυντικών υποδομών.

Η προσωρινή ανακούφιση, πάντως, από την παραμονή της αμερικανικής δύναμης επί ευρωπαϊκού εδάφους, ξεπερνώντας την μέχρι πρότινος καταληκτική ημερομηνία της 1ης Δεκεμβρίου, δεν απομακρύνει τον κίνδυνο κλιμάκωσης του πολέμου της Ουκρανίας και επί ευρωπαϊκών εδαφών. Σε μια τέτοια προοπτική, οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι σχεδόν καταδικασμένοι να υποστηρίζουν πολιτικά, οικονομικά και υλικοτεχνικά την Ουκρανία.

Μεταδίδοντας τον προβληματισμό στις συζητήσεις των διαδρόμων μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών, «ο Πούτιν, προειδοποιούν, θα κηρύξει τη νίκη και στη συνέχεια θα νιώσει το θάρρος να λάβει περαιτέρω επιθετικά βήματα προς την εδαφική επέκταση, ίσως στις χώρες της Βαλτικής. Και οι αναλυτές λένε ότι το σενάριο της ήττας για την Ουκρανία θα αποδειχθεί εξαιρετικά δαπανηρό για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, επειδή θα χρειαστεί να ενισχύσουν τις δικές τους άμυνες για να αντιμετωπίσουν την αυξημένη ρωσική απειλή», όπως περιγράφει το Politico, παρότι η Ουκρανία μπαίνει σε λίγο καιρό στον πέμπτο χρόνο από την έναρξη των ρωσικών επιχειρήσεων και βομβαρδισμών.