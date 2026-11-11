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Η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσε νωρίς το πρωί ότι έλαβε πληροφορίες για «περιστατικό» στο οποίο ενεπλάκη πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στο Στενά του Ορμούζ, σημειώνοντας πως δεν έχει σε αυτό το στάδιο ενημέρωση ούτε για την κατάσταση του πληρώματος, ούτε την έκταση των όποιων ζημιών, ούτε την πιθανή περιβαλλοντική επίπτωση.