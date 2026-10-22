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Κυβερνητικοί ιστότοποι στην Ευρώπη και αλλού τέθηκαν εκτός λειτουργίας την Τετάρτη, μετά την αποκάλυψη κρίσιμων ευπαθειών σε μια ευρέως χρησιμοποιούμενη γλώσσα προγραμματισμού, η οποία ανάγκασε τους διαχειριστές ιστοσελίδων σε όλο τον κόσμο να τρέξουν για να προστατεύσουν τα συστήματά τους.

Οι προγραμματιστές της γλώσσας PHP εξέδωσαν την Τετάρτη επείγουσες νέες διορθώσεις για ευπάθειες που κρύβονταν στο λογισμικό τους για χρόνια, μέχρι που ανακαλύφθηκαν με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI), τονίζοντας ότι όλοι οι χρήστες «ενθαρρύνονται να προβούν σε άμεση ενημέρωση».

Με τις εταιρείες τεχνολογίας να προειδοποιούν ότι ορισμένοι χάκερ εκμεταλλεύονταν ήδη τα σφάλματα, κυβερνητικές υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη ήταν μεταξύ εκείνων που κατέβασαν προληπτικά τους ιστότοπούς τους.

Η ανακάλυψη των κενών ασφαλείας προκάλεσε επείγουσες προειδοποιήσεις από κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, ενώ τεχνολογικοί κολοσσοί, μεταξύ των οποίων η Google, η OpenAI και η Amazon, συμμετέχουν στις προσπάθειες εντοπισμού των ευπαθειών, ανίχνευσης πιθανών επιθέσεων και προστασίας των επηρεαζόμενων συστημάτων.

PHP, a programming language that powers as much as 70% of the world’s websites and web applications, disclosed two critical security issues on Tuesday, Oct. 20, that could leave it vulnerable to hackers. The issues would allow bad actors to steal information or launch a cyberattack on anyone visiting a hacked website. PHP software powers WordPress, Drupal, Joomla, and Magento websites, according to a blog post by Huntress cybersecurity researcher John Hammond. “When a critical bug lands in PHP itself, rather than in one app built on top of it, the number of places you have to go looking to identify vulnerable PHP versions gets very big, very fast,” he wrote. Get live updates at: https://t.co/jXDYKnhVvh — USA TODAY (@USATODAY) October 21, 2026

Οι δύο ευπάθειες, που είναι συλλογικά γνωστές ως «PHP2Shell», θα μπορούσαν να επιτρέψουν σε χάκερ να εκτελούν εξ αποστάσεως κακόβουλο λογισμικό σε ευάλωτους διακομιστές, εκθέτοντας ενδεχομένως ευαίσθητα δεδομένα, σύμφωνα με ερευνητές κυβερνοασφάλειας.

Παρότι δεν είναι απαραίτητα ευάλωτη κάθε ιστοσελίδα που χρησιμοποιεί PHP, η εκτεταμένη χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας προκαλεί ανησυχίες για τη δυνητική κλίμακα των κυβερνοεπιθέσεων.

Η PHP — μια γλώσσα που χρονολογείται από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και αρχικά σήμαινε «Personal Home Page» — υποστηρίζει τεράστια τμήματα του δημόσιου ιστού και είναι ενσωματωμένη σε ιστοσελίδες WordPress, Drupal, Joomla και Magento, πράγμα που σημαίνει ότι οποιαδήποτε κρίσιμη ευπάθεια έχει δυνητικά τεράστιες αλυσιδωτές συνέπειες.

«Όλοι οι διακομιστές που χρησιμοποιούν οποιαδήποτε έκδοση της PHP που κυκλοφόρησε τα τελευταία 20 χρόνια θα είναι ευάλωτοι», δήλωσε η Tiffany Farriss, προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλος του Drupal Association. «Το ζήτημα αυτό επηρεάζει τη συντριπτική πλειονότητα του διαδικτύου».

Οι υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας σε όλο τον κόσμο έχουν παροτρύνει τους χρήστες της PHP να ενημερώσουν αμέσως ή να θέσουν τους ιστότοπους εκτός λειτουργίας έως ότου εφαρμοστούν τα διορθωτικά patches.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας πληροφοριών διαδικτύου Censys, περίπου 1,5 εκατομμύριο από 2,6 εκατομμύρια διακομιστές αναφέρουν ότι εκτελούν μια έκδοση της PHP για την οποία δεν υπάρχει διόρθωση.

Η ίδια η ολλανδική υπηρεσία κυβερνοασφάλειας τέθηκε εκτός λειτουργίας, δηλώνοντας ότι το έπραξε ως προληπτικό μέτρο λόγω των ευπαθειών. Η Wikipedia δήλωσε επίσης ότι κατέβασε έναν απροσδιόριστο αριθμό συστημάτων μέχρι να μπορέσουν να διορθωθούν με ασφάλεια, ενώ το Internet Archive, η τεράστια ψηφιακή βιβλιοθήκη, ανέφερε ότι επίσης τέθηκε σύντομα εκτός λειτουργίας για να αντιμετωπίσει το ζήτημα.

Ακόμη και ορισμένοι παγκόσμιοι ηγέτες τοποθετήθηκαν. Ο Ολλανδός πρωθυπουργός δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά την υπόθεση. Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι σε ανάρτησή της στο X ανέφερε ότι οι ιδιοκτήτες ιστοσελίδων θα πρέπει να «ελέγξουν αν ο ενεργός ιστότοπός τους χρησιμοποιεί PHP και να προετοιμαστούν να εφαρμόσουν τη νέα διόρθωση».

今回のPHPの脆弱性対応のため、現在もウェブサイトを一時停止されている事業者などの皆様もいらっしゃると思います。 昨日は、高市早苗公式サイトも、すぐに事務所からサイト管理者、サーバー管理者に連絡をしてアクセスができない状態にした上、対応を行ってきましたが、先ほど措置が終了し、アクセスを再開できるようになりました。 状況によっては、サイトを一時的に停止することも重要だと私自身も改めて感じた次第です。 企業を含めサイトを開設されている方々の中には、深夜の対応が必要な場合など、今回のような注意・警戒情報にすぐには気付かない方もいらっしゃると思います。 そうした場合、個社の中でサイト管理を担当されている方、あるいは委託を受けているサイト管理者やサーバー管理者の方が気付くことで、早急に対応に着手することができると思います。 政府では、

国家サイバー統括室(注意・警戒情報)（@cyber_forecast） / X

のアカウントで、重要な注意・警戒情報の発信を行っています。 サイト管理者やサーバー管理者の皆様が、このアカウントを広くフォローして下さることが迅速な対応に繋がるのではないかと、今回の対応を通じて感じました。 — 高市早苗 (@takaichi_sanae) October 22, 2026

Εντοπισμός του σφάλματος μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης

Το σφάλμα στην PHP ανακαλύφθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, δήλωσαν δύο εταιρείες κυβερνοασφάλειας σε ανεξάρτητες εκθέσεις τους. Η Calif ανέφερε σε ανάρτηση στο blog της ότι βρήκε τα σφάλματα με τη βοήθεια ενός μεγάλου γλωσσικού μοντέλου (LLM) την 1η Αυγούστου και εργαζόταν έκτοτε για τη διόρθωσή τους.

Η εταιρεία κυβερνοασφάλειας Wiz, που ανήκει στην Alphabet, ανέφερε σε ανάρτησή της ότι το ανακάλυψε και η ίδια με τη βοήθεια του Wiz Atlas (του αυτόνομου εργαλείου έρευνας ευπαθειών AI), καθώς και με το Gemini 4 Argon της Google και το GPT-5.6 Sol της OpenAI.

Οι ευπάθειες παρέμεναν κρυμμένες στον κώδικα της PHP για πάνω από μία δεκαετία και θα ήταν εξαιρετικά περίπλοκο για έναν άνθρωπο χάκερ να τις εκμεταλλευτεί, ανέφερε η ανάρτηση της Wiz.

«Πριν από την AI, αυτή η χειροκίνητη εργασία θα ήταν δύσκολο να εφαρμοστεί και ακόμα πιο δύσκολο να κλιμακωθεί», ανέφερε. «Με την AI, αυτό δεν αποτελεί πλέον εμπόδιο». Η Calif και η Wiz δήλωσαν ότι συντονίστηκαν μεταξύ τους, καθώς και με την ομάδα της PHP και την OpenAI για την ανακάλυψη.

Σε δήλωσή του, ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι ενημερώθηκε για το σφάλμα την Παρασκευή.

Σε ανάρτηση αργά την Τετάρτη, ο επικεφαλής ασφαλείας της Amazon, CJ Moses, δήλωσε ότι η ομάδα ασφαλείας του τεχνολογικού γίγαντα εντόπισε μια απόπειρα εκμετάλλευσης των ευπαθειών εναντίον ενός από τα συστήματα παγίδευσης («honeypot») στις 17 Οκτωβρίου, τέσσερις ημέρες πριν από τη δημόσια αποκάλυψη.

Η απόπειρα στο σύστημα προήλθε από μια ανώνυμη διεύθυνση διαδικτύου, υποδηλώνοντας ότι η δραστηριότητα διεξήχθη από κακόβουλο παράγοντα, δήλωσε ο Moses, προσθέτοντας ότι ήταν ασαφές πώς ο παράγοντας έμαθε για τα σφάλματα ενώ βρίσκονταν υπό εμπάργκο.

Περισσότερες απόπειρες ακολούθησαν την Τετάρτη από πολλαπλούς παράγοντες πριν αρθεί το εμπάργκο. Η Amazon ανέφερε ότι ήταν ακόμα ασαφές εάν κάποια από τις απόπειρες θα είχε πετύχει έναντι πραγματικών ιστοσελίδων, προσθέτοντας ότι τα σφάλματα «εκμεταλλεύονται πλέον ευρέως στην πράξη».

Ένα κρίσιμο λογισμικό για το παγκόσμιο διαδίκτυο

Η PHP είναι μια γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση ιστοσελίδων. Όταν ένας επισκέπτης φορτώνει μια σελίδα, ένας διακομιστής που εκτελεί PHP συνθέτει το περιεχόμενο και το στέλνει στον περιηγητή. Είναι δωρεάν λογισμικό ανοιχτού κώδικα που συντηρείται από εθελοντές.

Η πανταχού παρουσία της — η PHP τρέχει περίπου το 75% των ιστοσελίδων των οποίων η γλώσσα προγραμματισμού μπορεί να αναγνωριστεί, σύμφωνα με την εταιρεία παρακολούθησης τεχνολογιών ιστού W3Techs — έχει προκαλέσει ανησυχία στους ειδικούς. Οι χάκερ που «χτυπούν» με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης έχουν αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες, κάτι το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει όλεθρο σε ανεπαρκώς προστατευμένους διακομιστές, δήλωσε ο Lukasz Olejnik, επισκέπτης ανώτερος ερευνητής στο King’s College του Λονδίνου.

«Η κλίμακα είναι τεράστια και με την AI, η εκμετάλλευση μπορεί να συμβεί ακαριαία», δήλωσε ο Olejnik.

Η εταιρεία διαχείρισης του WordPress.com, Automattic, δήλωσε ότι οι χρήστες της αλλά και του Tumblr είναι ασφαλείς. Οι κίνδυνοι ήταν υψηλότεροι για μικρούς ιστότοπους που τροφοδοτούνται από PHP και διευθύνονται από άτομα ή οργανισμούς με περιορισμένους τεχνικούς πόρους, συχνά σε κοινόχρηστες υπηρεσίες φιλοξενίας (shared hosting) όπου οι πελάτες δεν διαχειρίζονται απευθείας τους υποκείμενους διακομιστές.

Μαζικές διακοπές λειτουργίας στην Ευρώπη

Στην Ολλανδία, αρκετοί οργανισμοί ακολούθησαν το παράδειγμα του Εθνικού Κέντρου Κυβερνοασφάλειας και κατέβασαν δημόσιους ιστότοπους, συμπεριλαμβανομένου του λιμανιού του Ρότερνταμ, της κυβερνητικής πύλης Overheid.nl, της εθνικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου KNVB, των ιστοσελίδων των πέντε μεγαλύτερων πολιτικών κομμάτων της χώρας και αρκετών ιστοσελίδων νοσοκομείων.

Η δανική δημοτική εταιρεία IT Kombit δήλωσε ότι είχε διακόψει τη λειτουργία αρκετών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της εθνικής πλατφόρμας σχολικής επικοινωνίας.

Η αναστάτωση ήταν ακόμη πιο εκτεταμένη στη Φινλανδία, όπου ο κρατικός πάροχος υπηρεσιών IT Valtori δήλωσε ότι οι δημόσιες δικτυακές υπηρεσίες της κυβέρνησης τέθηκαν εκτός λειτουργίας «ως προληπτικό μέτρο».

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας δήλωσε ότι έθεσε όλους τους ιστότοπούς του σε προληπτική συντήρηση.