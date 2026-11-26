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«Η δημιουργία μιας επιχείρησης δεν είναι για τους δειλούς. Το να είσαι επιχειρηματίας είναι υπέροχο, αλλά θέλει προσπάθεια και αφοσίωση», δήλωσε ο σύμβουλος και επιχειρηματίας Άλεξ Γέιλ στο Business Insider. «Χρειάζεται πολλή σκληρή δουλειά, πολύς χρόνος και ενέργεια. Πρέπει να έχεις συγκεκριμένες δεξιότητες και να είσαι πρόθυμος να αναλάβεις κινδύνους».

«Η επιτυχία δεν είναι εγγυημένη. Υπάρχουν πάρα πολλοί αποτυχημένοι επιχειρηματίες», πρόσθεσε.

Ο Γέιλ έχει αποφύγει την αποτυχία μέχρι στιγμής. Μετά από περισσότερα από δέκα χρόνια εργασίας σε αμερικανικές εταιρείες, ξεκίνησε την καριέρα του ως σύμβουλος στη Deloitte. Πέρασε χρόνια ως εργαζόμενος σε διάφορες θέσεις στο Facebook και ύστερα εργάστηκε για δύο χρόνια στην Amazon aggregator Thrasio. Στη συνέχεια, ο Γέιλ παραιτήθηκε για να ιδρύσει τη δική του εταιρεία το 2023.

Ξεκίνησε μια μάρκα καθαρισμού, την «Uncle Todd’s», και άρχισε να πουλάει προϊόντα όπως κάψουλες αποχέτευσης και αποσμητικά παπουτσιών στο Amazon. Λίγο μετά, αγόρασε την «Flip-It! Cap», μια εταιρεία που πουλάει σετ για το άδειασμα μπουκαλιών. Και οι δύο μάρκες του αποφέρουν έσοδα άνω του ενός εκατομμυρίου μέσω του Amazon, κάτι που επιβεβαίωσε το Business Insider εξετάζοντας σχετικά έγγραφα πωλήσεων των εταιρειών. Τα προϊόντα της «Uncle Todd’s» διατίθενται επίσης σε περισσότερα από 3.000 καταστήματα λιανικής, συμπεριλαμβανομένων των Walmart, Home Depot και Piggly Wiggly. Ο Γέιλ σχεδιάζει να συνεχίσει να επενδύει στα καταστήματα λιανικής για να είναι διαθέσιμα τα προϊόντα του στους καταναλωτές.

Σύμφωνα με την εμπειρία του, υπάρχουν «σημαντικές διαφορές μεταξύ του να εργάζεσαι ως υπάλληλος και του να είσαι αυτοαπασχολούμενος επαγγελματίας».

«Ως επιχειρηματίας, παίρνεις τα πράγματα πολύ στα σοβαρά. Οι αποφάσεις σου αφορούν το προϊόν σου, τη μάρκα σου. Όταν κάτι πάει στραβά, χάνεις τον ύπνο σου. Χάνεις χρήματα», είπε.

Παρά τις προκλήσεις, ο Γέιλ δήλωσε ότι δεν θα αποθάρρυνε ποτέ κανέναν από το να δοκιμάσει την επιχειρηματικότητα και μοιράστηκε τις τρεις κορυφαίες συμβουλές του για την επιτυχία στις επιχειρήσεις — ειδικά στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου.

1. Προμηθευτείτε από την εγχώρια αγορά.

«Προσπαθήστε να προμηθευτείτε από την εγχώρια αγορά. Το διεθνές εμπόριο είναι ένα κάπως ευαίσθητο θέμα αυτή τη στιγμή, ειδικά λόγω των κανονισμών που έχει επιβάλλει η κυβέρνηση Τραμπ. Τη μια στιγμή οι δασμοί είναι της τάξης του 50%, την άλλη 20% και μετά 100%», είπε. «Η δημιουργία μιας μάρκας και μιας επιχείρησης είναι αρκετά δύσκολη. Μάλιστα, δυσκολεύει ακόμα περισσότερο, χάρη στο γεγονός ότι καθημερινά πρέπει να έχει κανείς τον νου του μήπως επιβληθούν νέοι κανονισμοί όσον αφορά τους δασμούς».

Ο Γέιλ είπε ότι η «Flip-It! Cap», η οποία σήμερα κάνει το 100% της παραγωγής της στην Κίνα, έχει επηρεαστεί περισσότερο από τους δασμούς σε σχέση με την «Uncle Todd’s», η οποία έχει μόνο μερικά προϊόντα που παράγονται στην Κίνα. «Με βοήθησε το γεγονός ότι είχα προβλέψει τον εμπορικό πόλεμο. Όταν εκλέχθηκε ο Τραμπ, ήξερα ότι η Κίνα βρισκόταν στο στόχαστρό του», δήλωσε ο ίδιος.

«Για να προετοιμαστεί για μια πιθανή εμπορική αναταραχή, κράτησα μεγάλο όγκο αποθεμάτων στο τέλος του περασμένου έτους, για να κερδίσω λίγο χρόνο, ώστε να μην χρειαστεί να κάνω πολλές μεταφορές σε περίπτωση που επιβληθούν δασμοί. Ειλικρινά, δεν χρειάστηκε να κάνω καμία παραγγελία την περίοδο που οι δασμοί ήταν της τάξεως του 200%. Έκτοτε, έχουν μειωθεί. Όμως μεταφέρω ήδη την παραγωγή του «Flip-It! Cap» στο Ρόουντ Άιλαντ τον Ιανουάριο».

2. Πουλήστε προϊόντα που μπορούν να κατοχυρωθούν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

«Ένα σημαντικό πρόβλημα για τους επιχειρηματίες του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι ο ανταγωνισμός με τους Κινέζους πωλητές», εξήγησε ο Γέιλ. «Πολλοί πωλητές ηλεκτρονικού εμπορίου στο Amazon μεταπωλούν προϊόντα που κατασκευάζονται στην Κίνα. Τα έτη 2019, 2020 και 2021, ειδικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας με την έκρηξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, πολλά από αυτά τα εργοστάσια που κατασκευάζουν προϊόντα για αμερικανικές μάρκες σκέφτηκαν πως θα συνέφερε πιο πολύ να δημιουργήσουν λογαριασμούς στο Amazon, να στείλουν τα προϊόντα τους, να τα πουλήσουν απευθείας και να γίνουν πολύ πιο ανταγωνιστικοί από πλευράς τιμών».

«Ένας τρόπος για να αποφύγετε εντελώς τον ανταγωνισμό είναι να πουλάτε πατενταρισμένα προϊόντα που κανείς δεν μπορεί να αντιγράψει», τόνισε.

«Προσπαθήστε να αποκτήσετε κάποιο πλεονέκτημα σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αν μπορείτε», είπε ο Γέιλ, του οποίου το προϊόν «Flip-It! Cap» προστατεύεται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. «Αποφεύγω τα προϊόντα κινεζικής προέλευσης που δεν έχουν δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή οποιαδήποτε άλλη μορφή προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας, γιατί μέσα σε δύο μήνες, οι Κινέζοι πωλητές θα το διαθέσουν 20% έως 30% φθηνότερα στο Amazon και θα σας ανταγωνίζονται».

3. Πουλήστε ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που λύνει ένα πρόβλημα

«Τελικά, για να πετύχετε στο ηλεκτρονικό εμπόριο, χρειάζεστε ένα καλό προϊόν», είπε ο Γέιλ.

«Πολλοί επιχειρηματίες του ηλεκτρονικού εμπορίου πιστεύουν ότι το μάρκετινγκ, η διαφήμιση και η αισθητική της μάρκας είναι τόσο σημαντικά, που ξεχνούν την βασική απόδοση του προϊόντος — σχεδόν παραβλέπουν την ποιότητα του προϊόντος», πρόσθεσε. «Αν η ποιότητα του προϊόντος σας δεν είναι καλή, μπορεί να έχετε μεγάλη επιτυχία στο TikTok και να σημειώσετε πολλές πωλήσεις, αλλά όταν οι άνθρωποι συνειδητοποιήσουν ότι το προϊόν δεν λειτουργεί πραγματικά, δεν λύνει ένα πρόβλημα, ή δεν έχει την αποτελεσματικότητα που αναζητούν, το brand θα αποτύχει πολύ γρήγορα».

«Το ιδανικό θα ήταν να πουλάτε ένα αναλώσιμο προϊόν — ή ένα προϊόν που οι άνθρωποι πρέπει να αγοράζουν ξανά και ξανά. Με αυτόν τον τρόπο, δεν χρειάζεται να αποκτάτε συνεχώς νέους πελάτες», εξήγησε.

«Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν σας λύνει ένα πρόβλημα. Οι άνθρωποι αναζητούν πράγματα που λύνουν προβλήματα», δήλωσε.

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